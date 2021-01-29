«Упала, кричала и плакала»: Непряеву увезли в больницу с гонки

Одна из самых талантливых лыжниц своего поколения Наталья Непряева практически со стопроцентной вероятностью пропустит чемпионат мира — 2021, который пройдет в немецком Оберсдорфе с 25 февраля по 7 марта.

На этапе Кубка мира в шведском Фалуне в рамках гонки свободным стилем россиянка неудачно упала на последнем спуске и серьезно повредила руку. Из-за сильной боли спортсменка не могла продолжить гонку — с трассы ее уводили под руки. На поврежденную кисть оперативно наложили бинты и лангетку (приспособление для фиксации). Прогнозы сразу были неутешительными: президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе говорила, что спортсменка даже «не может шевелить пальцами».

«Она упала на кусок льда на предпоследнем подъеме перед финишем. Это произошло прямо там, где я стоял, поэтому я сразу же позаботился о ней, — рассказал тренер сборной России Маркус Крамер изданию Aftonbladet.

— Наталье было очень больно, она кричала и плакала. Потом подоспели врачи, и ее увезли в больницу».

Вскоре старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил неутешительные новости из клиники — рентген показал у Непряевой два перелома.

«У Натальи перелом двух костей в кисти, возможно, один осколочный. Думаю, у нее очень мало перспектив выступить на чемпионате мира, поскольку операция сопряжена с установкой пластины на 30 дней. То есть, скорее всего, чемпионат мира Наталья пропустит», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».

Вяльбе уточнила, что 30 января Непряева вылетит в Москву и на следующий день перенесет операцию.

К сожалению, этот сезон у бронзового призера Олимпийских игр — 2018 совсем не задался: девушка никак не могла набрать свои лучшие кондиции и нередко получала критику от Вяльбе.

«Непряева меня пока больше разочаровывает. Она долго разбегается и входит в форму, — говорила глава ФЛГР в комментарии «Матч ТВ». — Бывают моменты, когда я вижу, что она себя бережет, а этого не должно происходить. Наталья всегда должна бороться за золото, ведь она настоящая машина, которая может бороться с Терезой Йохауг».

Также Вяльбе рассказывала РИА «Новости», что Непряева сама «не может объяснить свои результаты сейчас и, кажется, не совсем понимает, что происходит».

После шести этапов Кубка мира и насыщенной многодневки «Тур де Ски» в активе россиянки оказались три медали — бронза в спринте на этапе КМ в Давосе, серебро в командном спринте на этапе в Дрездене и золото масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски».

Казалось бы, приемлемый результат, но не для Непряевой, которая в предыдущие годы была таким же лидером женской сборной России, как Александр Большунов — мужской, регулярно завоевывала медали, достойно боролась с гениальной норвежкой Йохауг, занимала третье место в общем зачете Кубка мира в сезоне-2019/20, а в общем зачете «Тур де Ски» два года подряд финишировала второй.

Для сравнения: в этом сезоне Непряева оказалась в «Тур де Ски» лишь седьмой, несмотря на то что из-за боязни коронавируса в многодневке не участвовали норвежки во главе с Йохауг, а значит, конкуренция была в разы ниже.

«Конечно, не нравится самочувствие, ощущения по мышцам. Надеюсь, приду в форму к дальнейшим турнирам», — говорила Непряева после недавнего этапа Кубка мира в Лахти.

Но теперь высока вероятность, что девушка будет восстанавливаться до следующего сезона. Остается лишь пожелать обладательнице двух бронзовых медалей чемпионата мира скорейшего выздоровления.