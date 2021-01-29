«Не торгуйтесь со «Спартаком»: фанаты «Аякса» требуют продажи Промеса

Нынешняя зима, равно как и весь текущий сезон, складывается для Квинси Промеса не лучшим образом. Вместе с «Аяксом» он не смог составить конкуренцию «Ливерпулю» и «Аталанте» в групповом этапе Лиги чемпионов, в результате чего амстердамский клуб довольствуется лишь попаданием в плей-офф Лиги Европы, а сам 29-летний хавбек — только шестью голами и одной результативной передачей в 25-ти неполных матчах во всех турнирах. Вместе с не самой убедительной и впечатляющей игрой, которую показывает Промес, совсем некстати для него достоянием общественности стала скандальная история с поножовщиной, за которую футболисту грозит несколько лет тюрьмы.

На этом фоне Промес стал одним из главных объектов внимания на трансферном рынке, и неудивительно, что в первую очередь выкупить голландца пожелал «Спартак».

Московскому клубу Квинси отдал четыре ярких года своей карьеры, став самым результативным легионером в истории красно-белых, чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. От расставания, которое произошло в конце августа 2018-го, как показало время, не выиграл никто. «Спартак» со своего главного за последние годы актива выручил всего лишь около €20 млн и не смог найти ему полноценную замену. Голландцу же не удалось закрепиться в основе «Севильи», после чего он вернулся к себе на родину, где его подобрал «Аякс», школу которого Квинси прошел.

Но если по первому времени Промес был одним из незаменимых игроков амстердамской команды, то теперь ему приходится выгрызать место в старте, что самого хавбека, очевидно, не устраивает. Как нельзя кстати перед ним и возник вариант с возвращением в Москву. Вариант, который на бумаге кажется идеальным для всех: Квинси вернется в свою зону комфорта, где его любят и ценят, а «Спартак» вместе с усилением получит позитивную поддержку фанатской трибуны и в принципе сработает на пользу своему имиджу.

В клубе не скрывают, что переговоры с «Аяксом» по поводу приобретения Промеса действительно идут, однако на каком они этапе — точно неизвестно. По информации российских и нидерландских источников,

непосредственно с Квинси москвичи уже договорились и даже согласовали с ним личный контракт, а вот диалог с амстердамцами проходит не так просто. Отмечается, что «Спартак» готов заплатить €10 млн, тогда как голландцы хотят получить на несколько миллионов больше.

Понять «Аякс» можно. Во-первых, зимнее трансферное окно в Нидерландах закроется уже через несколько дней, 1 февраля, и замену Промесу в такой срок найти будет практически невозможно. Во-вторых, голландцы знают, что для «Спартака» возвращение Квинси является едва ли не главной задачей в это трансферное окно, а потому москвичей можно и провоцировать на то, чтобы те заплатили больше. Подлил масла в огонь и Эрик тен Хаг, главный тренер «Аякса». Сначала он показательно включил Промеса в стартовый состав на матч 19-го тура нидерландского чемпионата против «Виллема II», а затем и вовсе заявил, что расставаться с игроком не желает.

«Промес не уйдет до тех пор, пока я не услышу что-нибудь еще от руководства клуба. До этого момента он будет играть за «Аякс», — сказал тен Хаг.

Однако матч против «Виллема II» точно не стал аргументом за то, чтобы Промес остался в Амстердаме. Квинси хоть и вышел в стартовом составе, но провел на поле только один тайм, в ходе которого нанес лишь один удар. Этот удар пришелся в штангу и в итоге остался единственным эпизодом, по которому голландец вообще хоть как-то запомнился. В перерыве при счете 0:0 Промес был заменен, а вышедший вместо него Душан Тадич принес «Аяксу» победу, отметившись голом и результативной передачей. От того красноречивыми оказались высказывания болельщиков амстердамского клуба, которые в соцсетях подвергли Промеса резкой критике.

«Вместе с Промесом мы будто играем вдесятером. Он и до этого не был лучшим, а сейчас и вовсе абсолютно не виден на поле. Промес уже начинает надоедать. Почему он всегда упускает такие голевые шансы? Он ошибается даже в простейших моментах. Промес и Дави Классен — что эти игроки делают в нашей команде? Постоянно теряют мяч, замедляют игру, принимают странные и неверные решения… Пожалуйста, уберите их. Тадич и Давид Нерес намного лучше», — пишут фанаты.

al vanaf het begint niet sterk en nu zelfs onzichtbaar #Promes #Ajax #ajawil — Wilbert Post (@Wippien) January 28, 2021

Word een beetje moe van Promes #ajawil — Wizzkid (@Wizzkidhsum) January 28, 2021

Davy Klaassen, Quincy Promes, wat lopen deze 2 er voor de spek en bonen bij zeg! Vertragen het spel, zo veel balverlies, rare acties, slechte aannames... Haal deze gasten eruit a.u.b. en breng Neres en Tadic! #ditisniks #knoeiers #AjaWil #Ajax @AFCAjax #Klaassen #Promes — Mirelle (@mirellekool) January 28, 2021

Другие болельщики выступают куда категоричнее. По их мнению, «Аякс» должен продать Промеса прямо сейчас. Фанаты считают, что те €10 млн, которые «Спартак» готов заплатить, — это красная цена для нынешнего Квинси.

«Неужели «Спартак» готов заплатить за это €10 млн? «Аякс», не торгуйтесь, соглашайтесь сейчас же! Просто возьмите эти деньги… Продайте его «Спартаку». Сможем ли еще когда-нибудь получить за него хотя бы эти €10 млн? Игра Промеса говорит сама за себя. Просто отправьте его уже наконец в Москву. Каждый раз, когда вы выпускаете Промеса на поле, он дешевеет на €2 млн», — возмущаются голландцы.

Heeft Spartak hier echt 10 miljoen voor over? Niet onderhandelen, gelijk accepteren! #promes #ajawil — Roderick van Straten (@roderickvs) January 28, 2021

Verkoop Promes aub aan Spartak. #ajawil — Bekende Onbekende (@JBANKJES) January 28, 2021

Spartak had toch €10 miljoen geboden, kunnen we daar nog op terugkomen? Accepteren! — Mart (@MSTILTING) January 28, 2021

#ajawil @QPromes is Rusland nou al rond? strikkie eromheen en — Stefan Half (@stefan_half) January 28, 2021

Iedere keer dat je Promes mee laat voetballen wordt hij 2 miljoen euro minder waard.



Huidige transferwaarde is op dit moment - €18.000.000,- #ajawil — Stephan (@ontaal) January 28, 2021

А некоторые из них вовсе утверждают о готовности на добровольной основе увезти Промеса в Россию.

«Я готов позвонить в «Спартак» и представиться Марком (Марк Овермарс, спортивный директор «Аякса». — «Газета.Ru»), чтобы дать согласие на трансфер. Так мы получим €10 млн и еще 100 литров водки», — пишут фанаты.

Ik meld me vrijwillig aan om #promes naar Moskou te brengen... — Danny Hopmans (@DHopmans) January 28, 2021

Als Promes het vandaag niet laat zien bel ik in naam van Marc, Spartak op. Dat we hem voor 10 miljoen en 100 liter vodka komen brengen #ajawil #promes — Jonko Neres (@Jonko_Neres) January 28, 2021

В конце концов, «Спартак» находится сейчас в куда более выигрышной позиции, нежели «Аякс». Главным преимуществом москвичей является время. Его немного, но если в ближайшие несколько дней или даже в течение недели спартаковцы не договорятся с голландцами, то смогут переключиться на других футболистов. Трансферное окно в России открылось только сегодня, 29 января, и закроется 25 февраля. До этого момента красно-белые могут подумать не только о Промесе, но и об уже имеющихся в составе легионерах. Прямо сейчас в заявке на сезон у «Спартака» имеются семь иностранных футболистов. Этой зимой москвичи купили Йоррита Хендрикса, вернулся из Бразилии Педро Роша, и пока красно-белые имеют только одно свободное место для легионера. Его должен занять Хендрикс. Учитывая серьезные переговоры по трансферу Промеса, очевидно, «Спартак» готовится ради него расстаться с кем-то из уже заявленных иностранцев. На все про все у руководства московского клуба есть около месяца.