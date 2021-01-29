«Пока нечего показывать»: Косторная сменила номер

Нет тройного акселя — не беда

Алена Косторная — фигуристка, восхитившая мир в сезоне-2019/20, признанная лучшим новичком года, обыгрывавшая Александру Трусову и Анну Щербакову, несмотря на все их четверные прыжки, — в этом сезоне пока держится в тени по сравнению со своими бывшими напарницами по группе Этери Тутберидзе.

Трусова и Щербакова уже восстановили все четверные, которые выполняли в прошлом сезоне, а Косторная все еще не может вернуть свой единственный элемент ультра-си — тройной аксель, благодаря которому она была лидером российской сборной и является действующей чемпионкой Европы.

На вопрос болельщика в Instagram о том, почему ее не пригласили участвовать в уникальных соревнованиях по прыжкам, которые состоятся в рамках командного турнира сборной России «Кубок Первого канала» (5-7 февраля), Косторная ответила: «Потому что мне нечего показывать там пока что».

Некоторые любители фигурного катания уничтожают фигуристку в соцсетях за уход от Тутберидзе и заявляют, что Плющенко не способен помочь ей восстановить тройной аксель. Однако в данном случае кажется, что не стоит перекладывать вину на тренерский штаб «Ангелов Плющенко».

Например, Сергей Розанов, который активно работает сейчас с Косторной, специализируется на работе с элементами ультра-си и поставил в этом сезоне триксель десятилетней Алене Жилиной.

Да и тройной аксель Трусовой стал гораздо лучше после перехода к Плющенко — на тренировках она выполняет его довольно стабильно, а на соревнованиях для чистого исполнения не хватало, как правило, совсем чуть-чуть. Слабо верится в то, что специалисты, успешно работающие с другими талантливыми фигуристками, не делают этого с Косторной. А значит, основная причина здесь в самой спортсменке. Кажется, что

в этом пандемийном сезоне, когда отменились почти все международные соревнования, девушка не смогла найти достаточно мотивации, чтобы в сжатые сроки провести изнурительную и весьма травмоопасную работу по возвращению ультра-си.

Косторная ведь сильно отличается по характеру от Трусовой, которая не остановится ни перед чем, лишь бы первой покорить новую вершину в спорте. Не похожа она и на Щербакову, которая героически жертвует здоровьем ради выступления на чемпионате России.

Огромные различия подчеркиваются даже тем, что до прошлого сезона Косторная долго не вставляла в программы тройной аксель, несмотря на то что ее предрасположенность к этому прыжку отмечали многие специалисты. Даже жесткая конкуренция с Трусовой и Косторной не могла заставить девушку пойти на риск. В итоге прогресс произошел по банальной причине: фигуристку окончательно довели разговоры про ультра-си.

«Мне очень многие говорили, что я должна прыгать тройной аксель, словно заставляли это делать. Аргументировали, что у меня очень хороший и высокий двойной прыжок, есть запас на оборот. Не понимали, почему раньше времени я делать его не спешила.

Все эти разговоры в духе: а если бы ты делала тройной аксель, все прыгают ультра-си, а ты — нет… Меня это задевало. По-хорошему, такие разговоры меня разозлили. И я решила, что все, на следующем старте я буду прыгать тройной аксель.

Неважно, смогу выехать с него или нет, но аксель будет стоять у меня в программе. И после этого процесс изучения прыжка пошел проще», — рассказывала Косторная в интервью «Спорт Бизнес Онлайн».

Видимо, в этом сезоне девушку ничто «по-хорошему не злит», а чисто спортивные идеалы — обязательно попасть на какой-то турнир или выполнить на соревнованиях какой-то прыжок — это совсем не про Косторную. Так, летом она спокойно заявила, что собирается завершить карьеру после Олимпийских игр — 2022, чтобы посвятить себя обучению на нейрохирурга. У Алены много других интересов, помимо фигурного катания, и она смотрит на жизнь шире многих спортсменов. А потому забытый тройной аксель не становится трагедией, и даже без него фигуристка не впадает в депрессию и не забывает наслаждаться своей карьерой.

Новая программа

Сейчас Косторная поселилась в симпатичном двухэтажном коттедже на территории спортивного комплекса, построенного Плющенко и его супругой Яной Рудковской в Подмосковье. Теперь путь до катка занимает несколько минут.

Плющенко показал настоящие дома Трусовой, Косторной и Липницкой (3) pic.twitter.com/6w1EeEFj9V — Арсен Версен (@optaluna) January 12, 2021

Внутри дома Алены Косторной pic.twitter.com/X6lUoDbxjn — Будочка (@AngryBudochka) January 16, 2021

Также девушка недавно сообщила, что ей поставили новую произвольную программу. Редко кому меняют программу в середине сезона — тем более произвольную, которая длится четыре минуты и требует больше времени на то, чтобы разучить ее и привыкнуть. Многие тренеры бы на это не пошли, однако Алену, видимо, что-то не устраивало, и Плющенко нашел возможность организовать постановку другого номера.

Причем генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подчеркнул, что организация не оплачивала Косторной постановку этой программы.

«Сумма, которая выделяется спортсменам, лимитирована. Она может составлять новую произвольную программу, если ее не устраивает предыдущая, которая была оплачена, но это уже вопрос не к федерации. Алена может это делать за свой счет, за счет своей школы и так далее»,

— цитировал Когана «Спорт день за днем».

Учитывая, что новую программу Косторной ставила один из самых популярных хореографов в мире фигурного катания — канадка Ше-Линн Бурн, работа которой может обходиться в тысячи евро, — очевидно, что Плющенко пошел на большой шаг ради своей фигуристки. И та осталась довольна результатом.

«Александр Рафаилович Лакерник (вице-президент Международного союза конькобежцев, отвечающий за фигурное катание. — «Газета.Ru») посетил мою тренировку. Разобрали мою новую произвольную программу. Мне было важно получить советы от такого профессионала, как он. Также для меня было очень важно, чтобы она нравилась моему хореографу, моим тренерам и, конечно же, мне. Надеюсь, и вам понравится тоже», — писала Косторная в Instagram.

Главное — внутреннее равновесие

О позитивном настрое ученицы отчитывался и Плющенко в своих соцсетях:

«Разобрали новую произвольную программу Алены Косторной. Важно, что все остались довольны результатом! Алена восстанавливается, настрой хороший. Сергею Александровичу Розанову и ее хореографу Ше-Линн Бурн интересно искать новые идеи — это, безусловно, шаг вперед!

Пока все идет по плану и в штатном режиме. Все довольны и Алена улыбается — это также важно, потому что у нее был сложный период восстановления после болезни (девушка перенесла в декабре коронавирус. — «Газета.Ru»), но характер и желание есть. Будем работать и совершенствоваться дальше!»

Сама Косторная в недавнем интервью японскому телевидению подчеркнула, что сейчас для нее спокойная обстановка и душевный комфорт важнее, чем возможность быстрее восстановить тройной аксель.

«Возможно, технику было бы легче восстановить, если бы я осталась у Тутберидзе? А может, следовало перейти в другую группу, потому что после перехода я стала больше улыбаться?

— парировала фигуристка в ответ на вопрос журналиста. — Я решила уйти из «Хрустального» до старта сезона, потому что не была довольна обстановкой там».

Как ни странно, Косторная кажется сейчас едва ли не самой психологически устойчивой фигуристкой топового уровня в России. На первое место она ставит свое здоровье и душевное равновесие, а уже потом — статус тренерского штаба, элементы ультра-си и победы на турнирах. Кроме того, после ухода от Тутберидзе она буквально сама ведет свою карьеру, и Плющенко дает для этого все условия. Что из этого получится, узнаем совсем скоро.

Ошибка ли то, что Косторная не форсирует восстановление тройного акселя? Ошибка ли то, что она меняет не подошедшую произвольную программу в середине сезона?

Это может быть грандиозным провалом. А может — грамотным распределением сил на дистанции перед действительно важным олимпийским годом. В этот странный пандемийный сезон кому-то действительно важнее выдохнуть и перезарядить батарейки.