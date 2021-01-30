Назвал лентяем: Кудряшов извинился перед чемпионом мира

Из-за более именитых россиян, блистающих за границей, болельщики чуть не забыли о другом представителе национальной сборной, защищающем цвета турецкого «Антальяспора» Федоре Кудряшове. А ведь он, сменив Российскую премьер-лигу (РПЛ) на турецкую Суперлигу, не стал запасным — игрок постоянно выходит в основе, где играет бок о бок с такими звездами, как Лукас Подольски и Нури Шахин.

К слову, именно о них на днях Кудряшов и поговорил в интервью «Матч ТВ». Немца он пожурил за лень, тогда как турка, наоборот, похвалил за профессионализм:

«Подольски – это большой мастер, с опытом, чемпион мира… Однако немножко лентяй, хотя и немец. Многое повидал в футболе, но есть общекомандные требования. Польди не всегда хочет их выполнять. У тренера Янала Эрсуна в этом смысле подход простой: не выполняешь – не будешь играть. И Лукас понял, что надо бегать, стараться. В человеческом плане и в коллективе Подольски в порядке, никаких проблем.

Команда могла бы ему и намекнуть? Ну, у каждого своя голова на плечах. Да и есть ли право намекать такое человеку с его опытом, регалиями? Для сравнения: в прошлом году к нам пришел Нури Шахин. Поиграл в дортмундской «Боруссии», «Реале», «Ливерпуле», «Фейеноорде» и «Вердере». Кардинально другое отношение, просто профи! Выходит на поле и делает. Без разговоров, не жалея себя, по максимуму».

Что интересно, за мнение о Подольски россиянину пришлось извиняться перед титулованным одноклубником. Всему виной местные СМИ, которые восприняли слова в адрес немца как критику победителя ЧМ-2014. И, чтобы избежать конфликта в стане «Антальяспора», Кудряшов решил как можно скорее разрядить ситуацию.

«С уважением и признанием приношу извинения Лукасу за мою фразу в интервью. Дело в том, что по-русски мы ласкова говорим «ленивый», когда чувствуем, что у человека есть огромный потенциал и ресурсы, которые он не всегда демонстрирует. Это внутренний потенциал! Приношу официальные извинения всем, кого обидела моя фраза. Лукас, я искренне ценю тебя как профессионала», – написал Кудряшов у себя в Instagram-аккаунте.

К счастью, о конфликте внутри команды не могло идти и речи. Подольски ответил в комментариях крайне дружелюбно: «Dawaj» (так форвард обыграл русское слово «Давай»). Подпись немец сопроводил несколькими смайликами.

Похожий случай (правда, куда более ироничный) случился на днях и в отечественном футболе. Под «критику» наставника «Ростова» Валерия Карпина попал полузащитник «дончан» Хорен Байрамян.

«Как мне Байрамян как футболист? Он как пациент и как футболист — нулевой», — с улыбкой сказал тренер в разговоре с клубным Youtube-каналом.

Очевидно, что в словах Карпина не было и намека на критику. Все же неплохая статистика Байрамяна по меркам РПЛ (15 матчей, три гола), статус одного из старожилов клуба (играет за желто-синих с 2011 года) и игрока национальной команды Армении никак не позволяют усомниться в классе спортсмена. Однако тренер решил вновь высказаться о Хорене, с иронией извинившись перед футболистом за «упрек».

«Хор, ну прости. Если сможешь, конечно», — написал Карпин в Instagram.

Сам же футболист все понимает и никакой обиды не держит. Вот как в декабре 2020-го Байрамян высказывался о чувстве юмора тренера:

«Моя статистика сейчас поскромнее, чем в прошлом сезоне, а до двух матчей с «Рубином» и «Динамо» меня и вовсе не было результативных действий. Георгич травил постоянно. Например, спрашивал: «Сколько у тебя голов?» Я отвечал: «Бублик». Он снова: «А голевых?» Я говорю: «Тоже ноль». Карпин всегда так шутит. С одной стороны, это весело, но меня, игрока атаки, задевало. Хотелось доказать и себе, и тренеру, что надо исправляться — сработало. Только пока этого мало, чтобы Карпин был доволен. Он всегда хочет, чтобы все было идеально! И это здорово».