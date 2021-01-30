Устроили пожар и ранили футболиста: фанаты напали на базу «Марселя»

Во Франции разгорелся (в прямом и переносном смысле) серьезный конфликт между фанатами «Марселя» и руководством клуба. Болельщики, недовольные деятельностью президента Жака-Анри Эйро и игрой команды, вечером 30 января осадили тренировочную базу бело-голубых и начали брать ее штурмом всего за несколько часов до старта домашнего матча против «Ренна» в рамках чемпионата Франции.

Разъяренные фанаты закидали вход на территорию базы петардами и файерами, в результате чего загорелись соседние деревья и газон.

На фотографиях с места событий видно, что разгорелся довольно крупный пожар.

Photo taken by La Provence/@jc_leblois of the ongoing incident at the Marseille training ground. More undoubtedly follows. pic.twitter.com/80h6E9Duat — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021

Также очевидцы смогли заснять процесс «арт-обстрела»: болельщики кидали файеры в таких масштабах, словно ставили целью сжечь всю базу вместе с игроками и тренером.

More footage of the unfolding incident at Marseille's training ground - via @mercat_om. pic.twitter.com/WnrCQ3I4jl — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021

Вскоре после этой бомбардировки фанаты прорвались внутрь базы. Немногочисленная охрана не смогла остановить агрессивную толпу в балаклавах, которая тут же принялась кидать камни в стекла зданий, поджигать новые файеры и заниматься вандализмом.

Training centre vandalised by Marseille fans who penetrated it earlier this afternoon - 25 arrests made by police, according to RMC. pic.twitter.com/Y4ir7ZJN2q — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021

Фанаты добрались даже до игроков, которые проводили на базе последние часы перед важнейшим матчем против «Ренна», который обгоняет «Марсель» всего на четыре очка и является его прямым конкурентом в борьбе за еврокубки.

Вандалы принялись закидывать футболистов петардами и попали в 31-летнего защитника Альваро Гонсалеса. Испанец получил небольшую травму спины.

При этом, как сообщает портал RMC Sport, болельщики травмировали его случайно, поскольку в основном целились в наиболее раздражающего их игрока Димитри Пайета и президента клуба Жака-Анри Эйро. Но ситуация от этого красивее не становится. Также, по информации французских СМИ, болельщики обнаружили на базе чемодан главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша и выбросили куда-то его личные вещи.

Такую ярость радикальные фанаты «Марселя» объясняют тем, что недовольны спадом команды: в начале сезона бело-голубые боролись за первую строчку таблицы, а теперь откатились на седьмую и рискуют не попасть в зону Лиги чемпионов на следующий сезон. В прошлом году провансальцы заняли второе место в чемпионате Франции и попали сразу в групповой этап ЛЧ, а этой осенью не сумели пробиться в 1/8 финала и остались без еврокубковой весны, чем также изрядно разозлили болельщиков. Кроме того, в последних матчах «Марсель» потерпел четыре поражения подряд, после чего сам Виллаш-Боаш признал, что скоро его ждет отставка.

«Я думаю, что покину клуб в июне, это нормально. Учитывая нынешнюю ситуацию, наверное, это конец. Предложение продлить контракт? Не думаю, что такое возможно», — цитировал португальца портал Get French Football News.

С этим решением согласны и фанаты, окончательно доведенные серией поражений. Однако оправдать такую атаку на клуб это все равно не может.

К счастью, пожар возле базы удалось потушить, а на место происшествия прибыл спецназ, который пресек вандализм. При этом были задержаны 25 нарушителей.

Однако фанаты долго не сдавались и ранили троих полицейских, а также повредили три машины правоохранительных органов. У входа на базу до сих пор дежурит спецназ, а на стенах видны оскорбительные записи, требующие отставки президента клуба.

Incident is now over at the Marseille training ground - riot police now stand at the entrance & the fans have left tags including: "Eyraud out... Eyraud leave... The board are sons of b****es." (via @Serguei) pic.twitter.com/eCBL0wapLw — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021

На фоне таких событий матч «Марсель» — «Ренн» был перенесен на неопределенный срок. Футболисты бело-голубых и Виллаш-Боаш сейчас явно находятся не в лучшем состоянии, чтобы играть. Руководство «Ренна» пошло навстречу соперникам, и уже этим вечером игроки гостей отправились обратно в свой город.

Спустя несколько часов пресс-служба бело-голубых опубликовала заявление по поводу инцидента:

«Марсель» осуждает атаку на клуб, которая произошла сегодня ​​в тренировочном центре Роберта-Луи Дрейфуса. Подобное недопустимо. Несколько сотен человек из числа радикальных фанатов, применяя насилие, ворвались на территорию тренировочного центра, в том числе и в здание, где находилась команда.

Несмотря на вмешательство полиции, атака поставила под угрозу жизнь всех присутствующих в тренировочном центре — футболистов, полицейских, охранников, персонала. Были совершены кражи, повреждены автомобили. Пять деревьев сожжены. Ущерб внутри зданий составил несколько сотен тысяч евро.

«Марсель» собрал все улики и передал следователям. В ближайшие несколько часов будут поданы заявления, чтобы защитить честь клуба в борьбе с этим варварством».

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Вызывает опасение, что подобные дикие акции постепенно становятся для французских болельщиков чем-то обыденным. Еще в августе прошлого года фанаты «ПСЖ» устроили погромы в Париже из-за поражения их команды в финале Лиги чемпионов. Они громили чужие автомобили, жгли файеры и дрались с полицией, так что правоохранительным органам пришлось пустить в ход слезоточивый газ и дубинки. А совсем недавно произошел инцидент, очень похожий на случай с «Марселем».

300 фанатов «Сент-Этьена» ворвались на базу клуба во время тренировки и окружили футболистов плотным кольцом. После этого они начали скандировать кричалки, пугая игроков.

Таким образом болельщики пытались оказать давление на команду и выразить свое недовольство игрой. К счастью, они не стали разносить базу и согласились на разговор с футболистами, так что тогда все закончилось миролюбиво. А вот «Марселю» уже не повезло.