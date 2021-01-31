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Месси в ярости: в СМИ попали данные его контракта с «Барселоной»

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Месси хочет уйти из «Барселоны» после обнародования контракта в СМИ

Испанское издание El Mundo опубликовало финансовые подробности последнего соглашения Лионеля Месси и «Барселоны» — за четыре года лидер каталонского клуба получил больше €555 млн, что является крупнейшим контрактом в истории спорта. По слухам, Месси разочарован попаданием информации в прессу и снова намерен уйти из команды.

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Аргентинский нападающий Лионель Месси в 2017 году продлил контракт с «Барселоной». Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года, и пока о подписании нового договора стороны не договорились. Высока вероятность того, что договор сторон не будет пролонгировал, после чего Месси уйдет из команды свободным агентом летом. И предпосылок к этому становится все больше.

Так, испанская газета El Mundo обнародовала финансовые подробности текущего соглашения «Барселоны» и многократного обладателя престижной награды «Золотой мяч».

По данным источника, общая стоимость четырехлетнего контракта составила €555,237,619. Если информация соответствует действительности, то этот контракт — крупнейший в истории спорта.

До сегодняшнего дня самое крупное соглашение в истории спорта принадлежало квотербеку «Канзас Чифс» Патрику Махоумсе, подписавшему десятилетний контракт на €503 млн. Месси в свою очередь зарабатывал около €138 млн за один сезон. В эту сумму входила фиксированная заработная плата, а также различные бонусы. Кроме этого, аргентинец получил порядка €115 млн за продление соглашения, а также ему были выплачены €78 млн в качестве бонуса за лояльность.

Летом прошлого года Месси был близок к уходу из «Барселоны». Одним из главных претендентов на именитого аргентинца назвали «Манчестер Сити», однако сделку осуществить так и не удалось, поскольку каталонцы наотрез отказались отпускать своего капитана, и Месси согласился отработать свой контракт до конца. Одной из причин сорванных планов нападающего стал финансовый аспект – «Барса» согласилась бы продать Месси только за отступные в размере €700 млн, которые ни один клуб, разумеется, заплатить не смог.

Таким образом, истекающее 30 июня 2021 года соглашение – это шанс для клубов подписать Месси бесплатно.

В СМИ в качестве претендента на Месси по-прежнему называется «Манчестер Сити». Кроме прочего, в борьбе за Месси активизировался лидер чемпионата Франции – «Пари Сен-Жермен». Однако в этот переход снова могут вмешаться финансы. Даже при том условии, что форвард перейдет в команду бесплатно, в столичном клубе боятся, что не смогут потянуть зарплатные запросы Месси из-за трудностей, вызванных пандемией. Эти опасения касаются каждого клуба, который захочет подписать Месси, в связи с чем есть шанс, что аргентинец останется в Каталонии.

Однако «Барселона» может столкнуться с серьезными проблемами при обсуждении финансовых аспектов соглашения с Месси.

Дело в том, что недавно был опубликован финансовый отчет команды, в котором указано, что задолженности каталонского клуба составили €1,173 млрд. €730 млн составляют обязательства, с которыми каталонская команда намерена рассчитаться в ближайшее время. €488,4 — это чистый убыток за прошлый год, €265 млн необходимо вернуть кредитным организациям, а еще €164 млн клуб должен своим сотрудникам. В сложившейся финансовой ситуации остается открытым вопрос, сможет ли «Барселона» предложить Месси такой контракт, который сможет удовлетворить именитого нападающего.

При этом, по версии Don Balon, Месси оказался разочарован публикацией в СМИ подробностей своего контракта с «Барсой» и назвал происходящее «неслыханным», придя в ярость. Он якобы предупреждал клуб, что если информация просочится в прессу, то наверняка повредит ему и его семье. Теперь ситуация в переговорах снова осложнилась, и, как пишет источник, Месси твердо решил уйти.

Marca добавляет, что Месси даже готов идти в суд с иском против трех человек, отвечавших за подписание контракта: экс-президента «Барсы» Хосепа Бартомеу, исполнительного директора Оскара Грау и исполняющего обязанности президента клуба Карлеса Тускетса.

«Барселона» уже выступила с заявлением по поводу случившегося. Каталонцы отрицают, что имеют отношение к утечке конфиденциальных данных контракта Месси.

«Барселона» не несет ответственности за публикацию этого документа и будет принимать соответствующие правовые меры по отношению к газете El Mundo в случае нанесения ущерба, который может вызвать эта утечка. Клуб выражает полную поддержку Лионелю Месси и будет пресекать любые попытки дискредитировать имидж и повредить отношения с клубом, в котором он играет, чтобы оставаться лучшим игроком в истории футбола», — сказано в заявлении пресс-службы «блауграны».