«Череда невезений»: Большунов упал и не смог побороться за медали

Большунов вновь упал, Устюгов продолжает прибавлять

Как и по ходу всего сезона, сегодня основное внимание было приковано к лучшему на данный момент лыжнику мира Александру Большунову. Россиянин является безоговорочным лидером общего зачета, а после произошедшего в Лахти увеличил количество разговоров о своей персоне буквально в разы. Удивил всех Александр и своим выступлением в спринтерской гонке, которой завершался этап Кубка мира в Фалуне.

В спринте Большунов в принципе показывает не самые лучшие результаты, в этой дисциплине Сан Саныч обычно проседает по сравнению с другими гонками. Однако в Швеции россиянин откровенно провалился.

В ходе квалификационного заезда Александр не справился со спуском на второй половине дистанции и упал, из-за чего проиграл лидеру Эрику Валнесу почти 12 секунд и не прошел в четвертьфинал.

«В Фалуне очень коварные спуски, поэтому нужно проходить четко и внимательно, чтобы исключить падения. Видимо, Большунов наскочил на лед, у него выбило лыжу, в результате он не смог скоординировать и произошло падение. В последнее время у Саши идет череда невезений. Нужно просто собраться, быть повнимательнее», — прокомментировал в эфире «Матч ТВ» данный эпизод олимпийский призер Алексей Петухов.

В расположении мужской сборной России подтвердили, что Большунова действительно подвела экипировка. По словам тренера российских лыжников Юрия Бородавка, во время поворота на спуске у Александра одна лыжа съехала внутрь, вследствие чего и произошло падение. Самое главное — телесных повреждений Большунов избежал.

Не смогли пройти квалификацию и Иван Якимушкин с Денисом Спицовым. Последний и вовсе даже не финишировал. Еще два российских лыжника — Глеб Ретивых и Александр Терентьев — завершили свои выступления в полуфинале, а Денис Филимонов дошел только до четвертьфинала.

В итоге мужскую сборную России в решающей гонке представил только один лыжник — Сергей Устюгов. Опытный россиянин, который в конце октября прошлого года переболел коронавирусом, стремительно набирает форму и в последних гонках проявляет себя очень впечатляюще. Его потрясающий финиш в полуфинальном спринтерском заезде лишь подтвердил это.

В финале Сергей также достаточно долго лидировал, но в заключительной трети дистанции в итоге не выдержал давления соперников и пропустил вперед себя компанию норвежцев Йоханнеса Клебо и Ховарда Солоса Тёугбёля со шведом Оскаром Свенссоном, которые и заняли подиум. Устюгов остался довольствоваться «деревянной» медалью. Победитель гонки Клебо, кстати, выразил восхищение выступлением россиянина, тогда как сам Сергей своей работой на трассе оказался недоволен.

«Я максималист. Это третий старт на Кубке мира, вроде выступаю по нарастающей, и сегодня хотелось побороться за подиум. Тем более он был очень близко — проиграл финишную прямую. Думал, что тактика, которая прокатила у меня в полуфинале, сработает и финале, но сил оказалось меньше. Все равно это опыт, где мне его набираться? Для меня это 8-й старт в сезоне и 3-й на Кубке мира. Рад, что становится все лучше и лучше с каждым днем. Сейчас у меня будет неделя выходных, чтобы подготовиться к следующему этапу», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Норвежка хотела ударить соперницу «в стиле Большунова»

После того, как из обоймы женской российской сборной выбыла Наталья Непряева, которой после перелома руки на восстановления теперь потребуется минимум 3-4 недели, отечественную команду в спринте представили Юлия Ступак, Наталия Мекрюкова, Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Алия Иксанова, Лилия Васильева и Христина Мацокина. Из них квалификационную гонку смогла пройти лишь Мацокина. Впрочем и для Христины спринт в Фалуне завершился довольно быстро — уже на стадии четвертьфинала.

В итоге за медали боролись три представительницы Швеции, две лыжницы из Норвегии, а также Анамария Лампич из Словении. Она, к слову, завоевала серебро, разбавив шведский пьедестал и, который заняли победительница Линн Сван и бронзовый призер Йонна Сундлинг.

Сван, к слову, стала фигурантом скандального эпизода, который произошел еще в четвертьфинале.

На выходе на финишную прямую молодая шведка подрезала Лотту Уднес Венг из Норвегии, которая не смогла преодолеть эту стадию. Уже после гонки норвежка выразила возмущение действиями своей соперницы и призналась, что даже хотела ударить ее, последовав примеру Александра Большунова, который в эстафетной гонке в Лахти махнул палкой по финну Йони Мяки.

«Я в бешенстве. Не понимаю, как можно так себя вести. После финиша спросила: «Почему ты это сделала? Почему ты меня подрезала?». Мне хотелось «включить Большунова» и стукнуть ее палкой, но не стала. Теперь понимаю, почему Александр так поступил», — сказала Венг.