Лидер новичков: передача Капризова спасла «Миннесоту»

Восточный дивизион

«Баффало Сейбрз» — «Нью-Джерси Девилз» — 3:5

Игровой день открывался вторым подряд матчем между «Баффало» и «Нью-Джерси». Накануне соперники по очереди вырывались вперед, обменяшись голами в каждом из периодов, а в итоге все решалось в серии буллитов, где единственный точный бросок нанес в первой же попытке капитан и лидер «Сейбрз» Джек Айкел.

Но если в той встрече по игре лучше выглядели хозяева, то теперь «Девилз» преобразились и показали хоккей другого уровня. Их стартовое преимущество вылилось в голы Майкла Маклеода и Андреаса Джонсона, однако удержать перевес гости не сумели.

Во втором периоде все началось с ошибки Никиты Гусева. Российский нападающий, который никак не может обрести себя в новом сезоне и до сих пор имеет в активе только одну голевую передачу, споткнулся на ведении в средней зоне и потерял шайбу, что привело к позиционной атаке «клинков», в которой Кертис Лазар удачно подставил клюшку.

Тут же у «дьяволов» случилось удаление, и его реализовал Расмус Далин, восстановив равновесие. Концовка второй двадцатиминутки вообще проходила с преимуществом «Баффало», однако на последних секундах Майлз Вуд убежал к воротам Картера Хаттона и на добивании после собственного же броска вновь вывел «Нью-Джерси» вперед за 0,6 секунды до сирены.

«Сейбрз» вновь отыгрались, реализовав большинство в третьем периоде. Расмуса Ристолайнена вывели на бросок Джек Айкел (2+9 в десяти матчах) и Виктор Олофссон (рекордная в карьере шестиматчевая серия с набранными очками).

И все же «Девилз» смогли довести этот поединок до победы, причем в основное время. Героями стали все те же Маклеод и Вуд, оформившие в итоге по дублю. Второй поразил на последней минуте уже пустые ворота, но до того он передачей в падении отправил Маклеода в прорыв, отметившись еще и голевой передачей.

Гусев завершил встречу без очков и с показателем полезности -1, нанеся два броска в створ ворот. Защитник Дмитрий Куликов, напротив, был образцово надежен и заработал +3. Дебютировал в этом поединке в НХЛ и 22-летний воспитанник и экс-форвард СКА Михаил Мальцев. За десять минут на льду он выиграл 43% вбрасываний, но в остальном отметился отличной работой, нанес один бросок, провел два силовых приема и даже бросил мимо пустых ворот в концовке из средней зоны.

«Нью-Джерси» стал второй командой за всю историю НХЛ, которой удалось забросить по шайбе в последние 20 секунд каждого из периодов. В 1978 году то же самое сделала «Филадельфия», разгромившая «Бостон» (9:2).

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3 ОТ

В настоящем времени у «Флайерз» тоже все хорошо. Команда одержала четвертую победу подряд, переиграв в овертайме «Айлендерс», и выдала свой лучший старт с сезона 2008/09, когда тоже отметилась семью викториями в первых десяти поединках.

В составе «летчиков» в основное время своим первым хет-триком в НХЛ отметился Джоел Фараби, который сначала открыл счет, а затем довел его до 3:1. Однако голевая передача и гол лидера «островитян» Мэтта Барзала в третьем периоде перевели встречу в овертайм.

В дополнительной пятиминутке набирающий очки уже в четырех играх кряду Барзал подвел свою команду удалением, которое реализовал Кевин Хэйс.

Таким образом, «Айлендерс» второй раз подряд уступили в овертайме, а серию поражений продлили уже до пяти. Российский голкипер команды Барри Троца Илья Сорокин, впечатливший всех на тренировках перед сезоном, провел свою третью игру и потерпел третье поражение. На его счету 19 сейвов при трех пропущенных шайбах.

Ведущий защитник победителей Иван Проворов опять стал лидером по игровому времени, проведя на льду 30:05, набрав по одному броску, силовому приему и блок-шоту, а также заработав -1.

Центральный дивизион

»Каролина Харрикейнз» — «Даллас Старз» — 4:3 Б

«Каролина» и «Даллас» сыграли не все запланированные к этому моменту матчи из-за коронавирусного протокола, но сейчас выходят на лед по графику и находятся в отличных кондициях.

Дошедший в прошлом сезоне до финала Кубка Стэнли техасский клуб и вовсе начал сезон с четырех побед, разгромив соперников с общим счетом 19-6 и реализовав больше половины чужих удалений.

Однако в лице «Харрикейнз» «Старз» наткнулись на непреодолимое для них на данном этапе препятствие. Два дня назад они уступили со счетом 1:4, а теперь снова не справились с «ураганами». «Звезды» уступали после первого и второго периодов, но смогли вроде бы перевернуть ситуацию в третьем.

Причем гол, выведший «Даллас» вперед, капитан Джейми Бенн, не игравший со стартового матча сезона из-за травмы, провел с передачи Александра Радулова и голкипера Антона Худобина.

Вот только Нино Нидеррайтер сравнял счет, а в серии буллитов на гол Радулова ответили Винсент Трочек и Дуги Хэмилтон. Этот защитник шесть раз исполнял послематчевые штрафные броски в НХЛ, реализовав четыре попытки.

«Даллас» впервые в сезоне не смог реализовать лишнего, еще и пропустив во втором периоде, когда сам играл в большинстве. Впервые в сезоне без набранных баллов со льда ушел Денис Гурьянов, у которого три броска и три передачи. Радулов умудрился закончить встречу без бросков в створ, а Худобин отразил 37 из 40 бросков по своим воротам.

Активен был российский форвард «Каролины» Андрей Свечников, нанесший четыре броска и один раз побывавший в штрафном боксе. При этом встречу он закончил с полезностью -2.

«Детройт Ред Уингз» — «Флорида Пантерз» — 2:3

Стартовавший с двух побед в четырех играх «Детройт» попал в тяжелое положение: пять хоккеистов команды оказались недоступны из-за ковид-протокола, а серия поражений после матча с «Флоридой» достигла уже шести встреч.

«Пантерз» смогли переломить ход поединка во втором периоде во многом благодаря Киту Йэндлу и Джонатану Юбердо, сделавшим по две голевые передачи, а в заключительной двадцатиминутке победную шайбу провел действующий обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Картер Верхаге.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался на скамейке запасных и наблюдал с нее за 32 сейвами партнера-конкурента Криса Дриджера. У нападающего «Ред Уингз» Владислава Наместникова пять бросков, два силовых приема и 60% выигранных вбрасываний.

«Чикаго Блэкхокс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:1

Драматичное поражение потерпел «Коламбус» в Городе ветров, уступив местным «Блэкхокс». Соперники обменялись в первом периоде шайбами Филиппа Курашева и Буна Дженнера, после чего до середины третьего отрезка на табло горел счет 1:1.

А вот дальше латвийский вратарь «Блю Джекетс» Элвис Мерзликин совершил две потери при владении шайбой, что привело к голам Пия Сутера и Патрика Кейна и победе «Чикаго».

В итоге российские легионеры гостей Михаил Григоренко и Владислав Гавриков заработали по -1 в полезность, в то время как у защитника чикагцев Никиты Задорова не только +1, но и шесть проведенных силовых приемов.

Западный дивизион

«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» — 4:3 ОТ

Непростыми получились для «Колорадо» спаренные игры с «Миннесотой». Разгромную победу в первой (5:1) омрачила травма защитника Эрика Джонсона, а во втором поединке успевший сделать голевую передачу лучший бомбардир команды Нэтан Макиннон не играл из-за «повреждения нижней части тела» с третьего периода.

«Эвеланш» вели по ходу третьей двадцатиминутки и в этой встрече, но за восемь минут до конца проход с шайбой по чужой зоне и бросок в трафик от Кирилла Капризова привели к отскоку и результативному добиванию Виктора Раска со средней дистанции.

А в овертайме Юнасу Бродину потребовалось всего 18 секунд, чтобы принести «Уайлд» победу, причем в дополнительных пятиминутках у команды Капризова уже три выигрыша при отсутствии поражений.

Капризов благодаря своему ассисту остался лидером среди бомбардиров-новичков. Набрав 8 (2+6) очков, россиянин делит первенство с Тай Смитом из «Нью-Джерси».

«Анахайм Дакс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:4

«Сент-Луис» ожидаемо одержал вторую подряд победу в серии игр с «Анахаймом». Одним из героев встречи стал отмечающийся результативными действиями уже в семи поединках кряду форвард Брэйден Шенн, оформивший на этот раз дубль.

Свою первую победу в НХЛ одержал молодой финский голкипер «музыкантов» Вилле Хуссо, отразивший 25 бросков по своим воротам.

На счету нападающего «Блюз» Ивана Барбашева два броска и два силовых приема за 13:17 на льду, правда, при этом он выиграл только 29% вбрасываний.

Северный дивизион

«Эдмонтон Ойлерз» — «Оттава Сенаторз» — 8:5

Продолжает бедствовать «Оттава», владелец которой Юджин Мелник перед началом сезона заявил, что перестройка в клубе закончена, и уже в этом сезоне состав «Сенаторз» готов отправиться в поход за Кубком Стэнли.

Однако после победы в первой игре над «Торонто» у «сенаторов» идут только поражения, причем в Эдмонтон коллектив отправился после трехматчевой выездной серии против «Ванкувера», проигранной с общей разницей 3-16.

«Ойлерз» тоже не особенно заметили сопротивление оппонентов, в основном благодаря своим лидерам. Немецкий MVP лиги прошлого сезона Леон Драйзайтль оформил рекордные в карьере шесть голевых передач за матч, а на счету Коннора Макдэвида 5 (1+4) очков.

В составе «Оттавы» дебютировал в НХЛ защитник Артем Зуб, причем воспитанник хабаровского хоккея, олимпийский чемпион и экс-игрок СКА даже сделал голевой пас, нанес бросок и провел силовой прием, завершив игру с нейтральной полезностью.

Передачей отметился и очень слабо начавший сезон Евгений Дадонов, на счету которого также один силовой прием и нулевой «плюс-минус». А вот Никита Зайцев, играющий у «Сенс» в первой паре, при двух бросках, одном силовом приеме и двух блок-шотах закончил матч с -2.