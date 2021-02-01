Подрался с русским: «Рейнджерс» выгоняют звездного защитника

В последний день января громкая новость пришла из стана «Нью-Йорк Рейнджерс» в Национальной хоккейной лиге. Один из самых российских заокеанских клубов, за который выступают форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич, а также голкиперы Игорь Шестеркин и Александр Георгиев, выставил на драфт отказов Тони Деанджело.

25-летний защитник в прошлом сезоне окончательно оформился в статусе элитного атакующего игрока обороны. На счету Деанджело 53 (15+38) очка в 68 проведенных матчах и в списке бомбардиров среди хоккеистов своего амплуа он уступил только признанным суперзвездам Эрику Карлссону, Виктору Хедману и Роману Йоси.

Американец провел шикарно прошлый сезон еще и потому, что оказался в первой спецбригаде вместе с пришедшим в команду Артемием Панариным, хотя хорош Деанджело было не только при численном перевесе, но и в равных составах.

Он не только двигал шайбу через среднюю зону и располагался в чужой зоне на синей линии, но и постоянно поддерживал отрывы со своей половины площадки до ворот соперников, а также активно шел на пятак в позиционных атаках.

Перед прошлым сезоном американец подписывал однолетний контракт всего на $925 тыс., а уже летом вел непростые переговоры с клубным руководством о новом соглашении. В итоге подписан был своеобразный договор-мост на два года с окладом $4,8 млн, что можно еще считать скидкой со стороны игрока клубу.

В случае продолжения выступлений на том же уровне в ближайших двух кампаниях американский защитник смог бы рассчитывать уже на куда более солидные цифры.

Сезон Деанджело, как и вся команда, начал неудачно. За шесть игр он оформил лишь одну голевую передачу при показателе полезности -6.

Но неудачная игра в шести матчах, конечно, не может быть достаточным основанием даже для простого обмена, не говоря уже о выставлении на драфт отказов: в этом случае игрока в течение 24 часов может забрать абсолютно любая команда лиги, а если этого не случится, клуб-владелец прав на него может отправить хоккеиста в фарм-клуб.

В случае с Деанджело никто не торопится проводить транзакции, чтобы высвободить место в платежке для забора игрока. Сразу эту возможность имели только «Нью-Джерси», «Оттава» и «Лос-Анджелес», но никто из них не решился на приобретение.

И дело здесь в репутации игрока, который подпортил ее еще своей агрессивной поддержкой Дональда Трампа в соцсетях. После проигранных теперь уже экс-президентом Америки выборов Джо Байдену и бана Трампа в Twitter хоккеист удалил свой аккаунт в этой соцсети.

Правда, вскоре болельщики стали подозревать, что Деанджело зарегистрировался с аккаунтом NYRFan92360244, который постоянно вступает в перепалки с теми, кто критикует игру Деанджело, предлагая самим пользователям встать с дивана и попробовать выйти на лед.

Кроме того, данный пользователь ставил лайки на комментарии с критикой в адрес российских вратарей «рейнджеров» Игоря Шестеркина и Александра Георгиева.

Именно конфликт со вторым и стал, видимо, последней каплей для руководства клуба. Деанджело и раньше славился сложным и конфликтным характером, но случившееся после игры с «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ) 30 января имело необратимые последствия.

По информации инсайдеров, Деанджело в раздевалке подрался с Георгиевым, обвинив того в решающей пропущенной шайбе в овертайме от Сидни Кросби. Российский голкипер действительно сыграл в том эпизоде неидеально, но в команде никто другой не винил его в поражении.

«Тони Деанджело начал драку с Алексом Георгиевым после вчерашнего матча с «Питтсбургом». Непонимание между этими двумя привело к победному голу «Пингвинс» в овертайме. По слухам, Крис Крайдер вмешался и ударил Деанджело по лицу», — написал журналист Blue Seat Blogs Дэвид Шапиро.

Чуть позже ситуацию прокомментировали и главный тренер команды Дэвид Куинн и другой ведущий защитник «синерубашечников» Джейкоб Труба.

«Это часть бизнеса, и мы приняли такое решение. Оценивать работу хоккеистов нужно постоянно, и мы этим занимаемся. Посмотрим, что из этого получится, — сказал наставник нью-йоркцев.

— Мне задают вопросы, и я понимаю, что вы хотите знать детали. Это коллективное решение руководства. Кое-какие подробности могут появиться в ближайшие 24 часа. Возможно, мы иначе подойдем к этой ситуации.

Речь не идет об одной ошибке, одном неудачном эпизоде. Клуб посчитал такое развитие событий оптимальным вариантом на данный момент. Теперь осталось узнать, что из этого получится».

«Все зависит от ребят в команде. У нас много хороших защитников, которые способны решать такие задачи, — считает Труба. — Деанджело очень заметен при игре в большинстве, набирал много очков. Все зависит от нас. Каждый должен прибавить».

Фактически слова главного тренера не закрывают Деанджело дорогу в команду назад, но вряд ли это может произойти без серьезной переоценки своих взглядов и поведения. Да и как минимум перед Георгиевым придется извиниться.