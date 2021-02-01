Не справились с полумиллиардным контрактом: «Барселона» задолжала Месси

«Барселона» останется должна Месси даже после истечения контракта

31 января в мадридской газете El Mundo были опубликованы подробности контракта Лионеля Месси с «Барселоной», которые вызвали бурную полемику в мире футбола.

В материале под заголовком «Баснословный контракт, который уничтожает «Барсу» сообщалось, что за четыре года соглашения (действует с 25 ноября 2017 года по 30 июня 2021-го) аргентинец может в идеале получить 555 237 619 евро. Также договор включает два бонуса — 115 225 000 евро за согласие подписать этот контракт и еще 77 929 955 евро за лояльность (за то, что Месси отработает договор до конца).

По этому трудовому соглашению нападающий каждый год получает 61 328 520 евро — эта сумма является фиксированной и не зависит от успехов на поле.

Также в договоре прописаны множество бонусов, которые зависят от выступления шестикратного обладателя «Золотого мяча» в различных турнирах:

1) За участие аргентинца в 60% матчей в сезоне — 1 656 034 евро;



2) За попадание команды в групповой этап Лиги чемпионов — тоже 1 656 034 евро;3) За выход в 1/8 финала ЛЧ бонус поскромнее — 946 305 евро;4) За выход в 1/4 финала ЛЧ — 1 419 458 евро;5) За выход в 1/2 финала ЛЧ — 1 419 461 (на три евро больше);6) За выход в финал ЛЧ — тоже 1 419 461 евро;7) За победу в Лиге чемпионов — 3 548 644 евро;8) За победу в чемпионате Испании — 2 365 766 евро;9) За победу в Кубке страны — 591 442 евро;10) За взятие индивидуальной награды FIFA The Best — 591 442 евро.

И это были перечислены только бонусы по трудовому контракту Месси. Также у него есть с «Барселоной» второй договор — на имиджевые права.

За то, что клуб может задействовать аргентинца в своих рекламных кампаниях, печатать его фамилию на своей атрибутике и многом другом, «блауграна» также выплачивает ему фиксированную сумму каждый сезон (10 822 680 евро) и бонусы за те же самые достижения в турнирах. Суммы премиальных здесь немного ниже:

1) За участие Месси в 60% матчей в сезоне — 291 241 евро;



2) За попадание команды в групповой этап Лиги чемпионов — тоже 291 241 евро;3) За выход в 1/8 финала ЛЧ — 166 995 евро;4) За выход в 1/4 финала, 1/2 финала и финал ЛЧ — одинаково по 250 493 евро;5) За победу в Лиге чемпионов — 626 231 евро;6) За победу в чемпионате Испании — 417 488 евро;7) За победу в Кубке страны — 104 372 евро;8) За взятие индивидуальной награды FIFA The Best — 104 372 евро.

Суммируя все эти доходы, журналисты El Mundo и получили цифру 555 237 619 евро — максимально возможный доход Месси.

Если учесть все трофеи «Барсы» с 2017 года — два титула чемпионов Испании и один Кубок страны, — а также регулярное участие в высоких стадиях плей-офф Лиги чемпионов и одну победу Месси в номинации FIFA The Best, то выходит, что аргентинец гарантировал себе получение 92% от максимума — 511 540 545 евро.

Правда, из этой суммы еще нужно вычесть налоги, но доходы аргентинца все равно получатся внушительными. Однако и это еще не все.

На следующий день после публикации основной части информации El Mundo добавило еще одну ироничную деталь:

«Барселона» должна будет выплатить Месси 39 млн евро как часть его бонуса за лояльность 15 июля 2021 года — то есть спустя две недели после того, как истечет контракт и аргентинец, вполне вероятно, станет игроком «Манчестер Сити» или «ПСЖ».

Причем сине-гранатовые обязаны выплатить эту премию «за верность» вне зависимости от того, останется нападающий в команде или нет.

«Барселона» в глубоком финансовом кризисе

Пандемия очень сильно ударила по каталонскому клубу, который во время президентства Жозепа Бартомеу, покинувшего свой пост в октябре прошлого года под давлением общественности, раздавал игрокам неподъемные контракты и вел довольно неосмотрительную экономическую политику. В итоге, когда команда лишилась доходов от посещения матчей, ее суммарный долг вырос до 1,2 млрд евро.

Из-за финансовых проблем «блауграна» не смогла выплатить футболистам зарплату ни в декабре, ни в январе. Основная часть долга — это как раз зарплаты игроков (74%), и доходы Месси имеют там большой вес.

По информации мадридской газеты Marca, в конце января «Барселона» должна была выплатить своему капитану 72 млн евро, однако на данный момент перевела только 8,5 млн. Таким образом, помимо летнего бонуса за верность, сине-гранатовые еще должны аргентинцу 63,5 млн.

Аргументы в защиту Месси

Один из кандидатов на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта, который ранее уже возглавлял клуб с 2003 по 2010 год, в интервью на каталонском радио RAC1 заявил, что Месси нельзя обвинять в финансовом кризисе клуба. Причина проста — своими имиджевыми правами и выступлениями на поле он приносит «блаугране» больше дохода, чем забирает.

«Лео генерирует 1/3 доходов «Барсы», — заявил Лапорта. — Восемь продаваемых футболок из десяти — с фамилией Месси. Но он помогает не только в чисто экономическом смысле, но и на поле. Например, Лео забил 650 голов за клуб и помог взять четыре Лиги чемпионов.

Что же касается его зарплаты, то на Месси уходит 8,2% расходов клуба. Так что статья об его контракте необъективна. Нельзя сказать, что своими доходами Лео разрушает команду. В кризисе виновато руководство клуба, которое с 2015 года не справлялось с управлением».

Как бы там ни было, прежнего руководства в «Барселоне» уже нет, а подписанный ими договор с Месси все еще действует. Как «блауграна» будет справляться с этой ситуацией, не очень понятно. В марте состоятся выборы нового президента клуба, который и должен будет разбираться с этими проблемами.