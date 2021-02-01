Трансфер на пользу всем: почему Промес и «Спартак» нужны друг другу

После затяжной и проблемной трансферной саги московский «Спартак» наконец-таки объявил о возвращении Квинси Промеса. Изначально к своей новой-старой команде голландец должен был присоединиться в Дубае, но из-за ряда трудностей и крайне тяжелых переговоров с «Аяксом» футболист в итоге пропустил все тренировочные сборы команды Доменико Тедеско.

Thanks for everything, @QPromes! ♥



All the best in — AFC Ajax (@AFCAjax) February 24, 2021

Руководство «Спартака» в принципе нечасто делает что-то, за что его можно похвалить, но приобретение Промеса — тот самый редкий случай, когда нужно. Вернув голландца, менеджеры красно-белых, как минимум, уже расположили к себе и команде болельщиков. Фанатский актив совершенно справедливо обрушился на клуб с критикой после неудачного завершения первой части сезона, сейчас же от негативной атмосферы вокруг болельщиков и команды не осталось ничего, а приход Промеса, чемпиона и лучшего легионера «Спартака» за последние лет 10, и вовсе должен воодушевить и фанатов, и игроков. Надо ли говорить, что голландец сам по себе — ходячий позитив и оптимизм.

При этом менеджеры были в шаге от того, чтобы осуществить максимально выгодную сделку, ведь первоначальным планом москвичей была аренда Промеса с последующим выкупом. Данный подход был выбран неслучайно: карьере футболиста в России могло помешать уголовное преследование, которое грозило голландцу по громкому делу о поножовщине. Именно из-за этого «Аякс» и сильно затянул всю стадию переговоров в надежде выручить как можно больше денег за своего игрока. В конце концов, уже под закрытие трансферного окна в России стороны все-таки достигли договоренности, и Промес подписал со «Спартаком» полноценный контракт на 3,5 года.

Красно-белые заплатят амстердамскому клубу €8,5 млн, а сумма в дальнейшем может возрасти еще на три миллиона евро за счет бонусов.

Кроме того, клуб не просто приобрел футболиста высокого уровня и обожаемого фанатами, но и избавился от балласта в лице Александра Кокорина, который не принес красно-белым ничего, кроме головной боли. Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов, во многом благодаря которому Александра удалось продать «Фиорентине» и по сути отбить все расходы на него, уже увел от себя негатив, сравнимый с тем, с которым пришлось столкнуться его предшественнику Шамилю Газизову, а затем избавился и от не менее проблемного Остона Урунова. Если функционер «сбагрит» еще и Александра Ташаева с Аязом Гулиевым, то сможет рассчитывать на индульгенцию минимум до конца сезона.

Возвращение в Москву было необходимо и самому Промесу. Его европейскую карьеру после «Спартака» нельзя назвать неудачной, ведь все-таки что в «Севилье», что в «Аяксе» он был одним из основных игроков, хоть и совсем не ключевым, но сам футболист, очевидно, желал несколько большего. Возможно, именно из-за того, что реальность оказалась отличной от ожиданий, голландец потерял былую мотивацию, что не могло не сказаться на его игре. А к ней у требовательных фанатов «Аякса» были не просто вопросы, но и претензии, которые с каждым матчем становились все грубее и категоричнее.

Да, войти в одну и ту же реку дважды нельзя, но голландец и не губил свою карьеру, чтобы была необходимость ее реанимировать.

Для Промеса переход в «Спартак», в свою зону комфорта, прежде всего, станет облегчением после давления и неприятных новостей, которые обрушились на него в Нидерландах. Во-вторых, любовь и поддержка трибун, а также ощущение своей значимости и необходимости должны придать голландцу новую мотивацию.

А «Спартаку» Промес как раз нужен. За те 2,5 года после того, как он покинул команду, красно-белые так и не нашли игрока, хоть сколько-нибудь близкого ему по уровню. Тот же Педро Роша, которого, как утверждал Леонид Федун, приобрели как раз на замену Промесу, совершенно не оправдал ожиданий и оказался не полезнее, например, Александра Ташаева, Александра Ломовицкого и Максима Глушенкова. Конечно, можно возразить, что тот Квинси Промес, который зажигал в «Спартаке» несколько лет назад, отличается от себя нынешнего, на что, кстати, указывают многие российские футбольные эксперты и некоторые ветераны клуба. Однако в данном вопросе стоит обратить внимание на несколько важных факторов.

В первую очередь, в каком бы психологическом состоянии ни был Промес, он однозначно станет усилением для «Спартака». Футболистов с такими характеристиками и игровыми качествами, какими обладает голландец, во всей Российской премьер-лиге считанное количество. Тот факт, что Квинси не удалось ярко проявить себя в Испании и в Амстердаме, лишь бросает пыль в глаза. На самом же деле, Промес только набрался опыта и стал более мощным, чем был в «Спартаке». По крайней мере — для уровня РПЛ. За это стоит поблагодарить и «Севилью», и «Аякс». Еще в Испании Промеса стали использовать куда более разносторонним футболистом, нежели в течение четырех лет в «Спартаке», а уж сотрудничество с Эриком тен Хагом только усилило универсальность голландца.

Все привыкли к тому, что Промес играет на позиции левого вингера, но в нынешнем сезоне в 19-ти сыгранных матчах чемпионата Нидерландов он в этом амплуа провел только восемь, забив два мяча. Причем интересен и тот факт, что чаще всего на позицию левого вингера голландец выходил уже на замену, тогда как в статусе атакующего полузащитника он сыграл 11 матчей и забил четыре мяча. Да, роль «десятки» Промес порой исполнял и в «Спартаке», но делал это скорее в виде исключения или эпизодически. Тен Хаг же «прокачал» Промеса в этом амплуа намеренно. Во многом это связано с тем, что тренер «Аякса» является любителем гибридных моделей и очень часто варьирует тактические схемы, что неизбежно влияет и на функции футболистов. И это должно помочь «Спартаку».

С Промесом Доменико Тедеско, который тоже является помешанным в хорошем смысле футбольным гиком, сможет проработать целый ряд схем, тем более что его модель 3-5-2 уже перестала давать плоды и нуждается в изменениях.

В распоряжении тренера «Спартака» появился игрок, которого можно использовать и крайним нападающим, и классическим атакующим полузащитником, и диспетчером, и оттянутым форвардом, а при особой необходимости — даже центральным. В свою очередь это — в теории — развяжет руки Роману Зобнину с Алексом Кралом и поможет раскрыться Зелимхану Бакаеву с Джорданом Ларссоном.

В конце концов, «Спартак» также получил настоящего лидера. Именно такие футболисты «вытаскивают» сложнейшие матчи. А ведь игры с ЦСКА и «Зенитом» показали, что у «Спартака» с этим большие трудности.