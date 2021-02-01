«Настигну после боя»: Исмаилов и Минеев договорились о реванше

Свершилось: Магомед Исмаилов и его давний соперник Владимир Минеев договорились о реванше.

Их словесное противостояние началось еще в 2016 году, а первый бой состоялся в 2018-м. Поединок продлился 25 минут, но не выявил победителя — судьи насчитали ничью. Несмотря на такой результат, которым остались недовольны обе стороны, шоу получилось знатным: Fight Nights Global 90 стал одним из редких турниров российских промоушенов, который смог себя окупить. Ранее такое происходило только на соревнованиях с участием Федора Емельяненко.

Большую роль в этом финансовом успехе сыграло искрящее противоборство между Исмаиловым и Минеевым — настолько сильное, что средневесы даже устроили драку на пресс-конференции, не дождавшись самого боя.

В итоге зрительский интерес к событию был обеспечен, все билеты оказались раскуплены, а ничья даже ввергла публику в некоторый ступор: как же так, в конфликте нет победившей стороны?

Казалось, что Fight Nights Global быстро организует реванш, однако Исмаилов подписал контракт с другим промоушеном — АСА — и бой с Минеевым стал невозможен. Правда, в 2019 году бойцы все равно умудрились сцепиться на общем ужине в рамках спортивного фестиваля в Турции — такая между ними химия. Однако до официального реванша было еще далеко, да и карьеры у них развивались слишком по-разному.

Исмаилов побеждал топовых соперников (летом 2020-го, например, отправил в нокаут Александра Емельяненко), стремительно набирал популярность и сейчас безоговорочно является самым популярным бойцом ММА в России из тех, кто еще не имеет контракт с лучшей лигой мира — UFC.

Минеев же дрался с мало кому известными оппонентами, много пропускал из-за травм и к такому успеху даже близко не подобрался.

Однако в сентябре прошлого года Владимиру удалось за 2,5 раунда уничтожить Даурена Ермекова в главном поединке вечера на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова и забрать чемпионский пояс Fight Nights. Случилось это месяц спустя после громкой победы Исмаилова над Емельяненко, и во время своей победной речи Минеев ожидаемо произнес:

«Недавно один парень в космос улетел. Хочу сказать: Мага Исма, заканчивай свои дела в ACA, я жду тебя в этой клетке. Если у тебя голова на скафандр похожа, это не значит, что ты космонавт».

Исмаилов долго не соглашался, подчеркивал, что не сильно заинтересован в реванше и успел за это время провести бой с Иваном Штырковым в АСА, одержав уверенную победу. Все больше ходили слухи о том, что следующий поединок он проведет против еще одного популярного средневеса России — бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко.

«Мне этот бой однозначно интересен, — признавал Шлеменко в комментарии ТАСС. — На данный момент именно со спортивной точки зрения я являюсь лучшей кандидатурой».

Однако Минеев почувствовал, что бой ускользает у него из рук, и начал масштабную кампанию по обработке Исмаилова, регулярно оскорбляя его в соцсетях, обвиняя в трусости и вызывая на бой. Последней каплей стала их потасовка на турнире Fight Nights Global Winter Cup в декабре прошлого года.

Оба бойца присутствовали на мероприятии в качестве гостей, однако Минеев неожиданно зашел в октагон, когда речь произносил проигравший боец Александр Гребнев, отобрал у него микрофон и крикнул Исмаилову, чтобы тот выходил в клетку. Тот в итоге поднялся и попытался отобрать у него микрофон, чтобы вернуть Гребневу. Завязалась драка, которая быстро превратилась в массовую. А вскоре Минеев выпустил на своем Youtube-канале видео, где на монтаже микрофон в его руке был заменен на детородный орган и получалось, будто он бил этим Исмаилова.

Это довело Магомеда окончательно, и он решил согласиться на реванш, чтобы поставить точку в этой истории. 1 февраля он подтвердил в своем Instagram, что поединок состоится.

«Побью его в бою, а после боя — настигну! Когда я предложил ему уединиться со мной раз на раз, я хотел, чтобы все увидели насколько он не мужчина! Я ведь не сомневался, что он струсит и откажется!

Каждый получит свое сполна, бой — это всего лишь спорт! Минеев давно вышел за рамки спорта! Когда порешаю с Вовой, наверное, Камилу тоже разок втащу», — написал боец.

«Камил» — это обращение к президенту промоушена AMC Fight Nights Камилу Гаджиеву. Он тоже косвенно склонял Исмаилова к этому поединку, намекая в интервью на его трусость.

«Маге есть что терять. Он сейчас на волне, а шансы в этом бою довольно равные. Мага понимает, что может проиграть этот бой, и тогда Минеев заберет все — его славу, его спонсоров, его аудиторию. Наверное, Мага считает, что может с меньшими рисками заработать.

Как коммерсант он прав. И даже как боец-профессионал он, может быть, тоже прав. Риски большие, и Мага не хочет столько ставить на кон», — говорил Гаджиев в эфире FNG TV.

Однако теперь реванш точно состоится в сентябре 2021 года и, скорее всего, пройдет в Москве. Гаджиев уже сообщил, что Исмаилов получит за бой больше 10 млн рублей.

«Мы обсудили, сколько можем предложить Исмаилову за второй поединок с Минеевым. Сошлись на сумме в 10 млн рублей, ну и плюс бонусы. Да, это внушительная сумма, но нужно учитывать, что Магомед получает за поединок от 6 до 10 миллионов в среднем», — отметил глава AMC Fight Nights.