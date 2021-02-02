Возвращение легенд: в США обсуждают новый бой Хабиба

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонАрсенал
2:1
закончен
Шеффилд ЮнайтедВест Бромвич Альбион
2:1
закончен
Манчестер ЮнайтедСаутгемптон
9:0
закончен
Ньюкасл ЮнайтедКристал Пэлас
1:2
закончен
Кубок Италии
Интер МЮвентус
1:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
АмурСибирь
3:1
закончен
СеверстальЛокомотив
4:2
закончен
АвангардДинамо Мн
3:1
закончен
ЦСКАДинамо Р
4:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
перенесен
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
перенесен
Коламбус Блю ДжекетсДаллас Старз
3:6
закончен
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
5:3
закончен
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
3:4 (Б)
закончен
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
4:3
закончен
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
3:2
закончен
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
2:1
закончен
Эдмонтон ОйлерзОттава Сенаторз
4:2
закончен
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
1:3
закончен
Единая лига ВТБ
Зенит Нижний Новгород
78:73
закончен
Еврокубок
Монако Ховентуд
online
Монако Ховентуд
97:82
закончен
Доломити Энергия Метрополитан 92
online
Доломити Энергия Метрополитан 92
67:57
закончен
Партизан Локомотив-Кубань
online
Англия / Премьер-лига
ФулхэмЛестер Сити
21:00
БёрнлиМанчестер Сити
21:00
Лидс ЮнайтедЭвертон
22:30
Астон ВиллаВест Хэм Юнайтед
23:15
ЛиверпульБрайтон энд Хоув Альбион
23:15
Кубок Италии
НаполиАталанта
22:45
Франция / Лига 1
СтрасбургБрест
21:00
РеннЛорьян
21:00
РеймсАнже
21:00
МетцМонпелье
21:00
БордоЛилль
21:00
Сент-ЭтьенНант
23:00
ПСЖНим
23:00
МонакоНицца
23:00
ЛансМарсель
23:00
ДижонЛион
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
Металлург МгБарыс
17:00
АвтомобилистАк Барс
17:00
ТракторНефтехимик
17:00
ТорпедоВитязь
19:00
Куньлунь Ред СтарСпартак
19:30
Динамо МЙокерит
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
01:30
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
04:00
Еврокубок
УНИКС Морнар
19:00
УНИКС Морнар
19:00
Будучность Виртус Болонья
21:00
Будучность Виртус Болонья
21:00
Андорра Гран Канария
22:00
Нантер Уникаха
22:00
Нантер Уникаха
22:00
Андорра Гран Канария
22:00
Партизан Локомотив-Кубань
22:30
Бурк Цедевита Олимпия
22:45
Бурк Цедевита Олимпия
23:00
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурЧелси
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
Салават ЮлаевДинамо Р
17:00
СКАЛокомотив
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
перенесен
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
перенесен
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДаллас Старз
03:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
03:00
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
04:00
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
04:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
04:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
05:00
Единая лига ВТБ
Астана Енисей
16:30
Развернуть

Возвращение легенд: в США обсуждают новый бой Хабиба

Прослушать новость
Остановить прослушивание

СМИ: Сен-Пьер готовится к бою против Хабиба

Тема 30-го боя Хабиба Нурмагомедова продолжает играть важную роль в повестке зарубежной прессы. Очередной громкий инсайд появился в начале недели: оказалось, что ветеран ММА Жорж Сен-Пьер готовится к встрече с непобежденным чемпионом UFC. «Газета.Ru» собрала свежие новости о потенциальном возвращении Хабиба.

Скопировать ссылку

29-0. Потрясающая отметка, на которой решил остановиться все еще действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. Сейчас непобежденный легковес находится в отставке, а президент промоушена Дана Уайт практически похоронил надежду на возвращение Орла в восьмиугольник. Реванш с Конором Макгрегором после проигрыша ирландца Дастину Порье больше не актуален, остальные лидеры дивизиона Хабиба не впечатляют...

Но есть еще один вариант. Речь идет о легендарном экс-чемпионе Жорже Сен-Пьере, о поединке с которым так грезил покойный Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца.

«Единственное, что может привлечь Хабиба — это бой с Сен-Пьером, как хотел его отец… Вот только я никогда не общался с Хабибом на тему того, чего он хочет в будущем. Может, он уже с Сен-Пьером драться не хочет», — цитирует MMA Junkie наставника Нурмагомедова Хавьера Мендеса.

Формально 39-летний ЖСП, как и Хабиб, ушел из спорта, но остается на слуху, давая все новые и новые поводы для обсуждений. Канадец много времени проводит в спортзале, мелькает на ESPN и в других СМИ. А также не перестает зазывать звезду UFC в клетку.

«Не так много поединков могут заставить меня вернуться. По правде говоря, есть только один бой… Самая крупная рыба, самый главный парень, лучший из лучших. И сейчас таким является Хабиб. Если я и вернусь, то только ради боя с ним. Как боец я хочу выйти против того, кто кажется непобедимым, неуязвимым. У Нурмагомедова есть эта аура неуязвимости. Такой бой интереснее всего, однако на него и страшнее всего выходить», — каждый раз отвечает Сен-Пьер.

«На выходных я слышал безумные новости! Слышал их от одного очень известного тренера… Не буду называть его имя, но он, вероятно, многое знает о поединке Хабиба и Сент-Пьера. Так вот: в настоящий момент Жорж, предположительно, готовится к этому поединку», – заявил комментатор Кенни Флориан в разговоре с другим комментатором UFC Джоном Эником в очередном выпуске совместного подкаста.

Дров в огонь подбросил мастер раскрутки боев Али Абдель-Азиз. Менеджер Хабиба сначала подтвердил информацию о том, что схватка его клиента против ветерана смешанных единоборств находится в разработке.

«Люди, говорящие, что бой Хабиба против ЖСП в разработке, абсолютно правы», — написал менеджер у себя в Twitter-аккаунте.

Однако не прошло и суток, как Абдель-Азиз удалил данный пост и опроверг сам себя.

«Хабиб против ЖСП — абсолютно ложные слухи», – написал он.

Напомним, что канадец повесил перчатки на гвоздь в конце 2018 года. Тогда Хабиб, отбывая дисквалификацию за потасовку после боя с Макгрегором, как мог удерживал Сен-Пьера от ухода на пенсию.

«Я вырос на твоих боях, и у меня нет к тебе ничего, кроме уважения. Верю, что ты убедился в этом, когда был в Москве. Но для меня было бы честью выйти в октагон вместе с одним из величайших бойцов за все время. Легкая весовая категория, 155 фунтов… Или я даже дам тебе еще 5 фунтов, потому что ты никогда не выступал в этой категории. Это твой выбор — 155 фунтов или 160; Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби», — уговаривал россиянин.

Но прошло четыре года, а слухи вокруг афиши Хабиб – Сен-Пьер так и остались слухами. В последний раз ЖСП появлялся в октагоне в ноябре 2017-го, и с того момента попросту утратил навыки, способные создать трудности безупречному оппоненту. Отсюда и вывод: если уж и возвращаться Хабибу, то только за четвертой защитой титула против топового претендента в легком весе (тут и реванш против Порье, и схватки с Майклом Чендлером / Чарльзом Оливейрой).

А «бой за наследие» против Сен-Пьера, как и дилогия с Макгрегором, должны перестать искушать фанатов. Это уже в прошлом.