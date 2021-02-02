Возвращение легенд: в США обсуждают новый бой Хабиба

29-0. Потрясающая отметка, на которой решил остановиться все еще действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. Сейчас непобежденный легковес находится в отставке, а президент промоушена Дана Уайт практически похоронил надежду на возвращение Орла в восьмиугольник. Реванш с Конором Макгрегором после проигрыша ирландца Дастину Порье больше не актуален, остальные лидеры дивизиона Хабиба не впечатляют...

Но есть еще один вариант. Речь идет о легендарном экс-чемпионе Жорже Сен-Пьере, о поединке с которым так грезил покойный Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца.

«Единственное, что может привлечь Хабиба — это бой с Сен-Пьером, как хотел его отец… Вот только я никогда не общался с Хабибом на тему того, чего он хочет в будущем. Может, он уже с Сен-Пьером драться не хочет», — цитирует MMA Junkie наставника Нурмагомедова Хавьера Мендеса.

Формально 39-летний ЖСП, как и Хабиб, ушел из спорта, но остается на слуху, давая все новые и новые поводы для обсуждений. Канадец много времени проводит в спортзале, мелькает на ESPN и в других СМИ. А также не перестает зазывать звезду UFC в клетку.

«Не так много поединков могут заставить меня вернуться. По правде говоря, есть только один бой… Самая крупная рыба, самый главный парень, лучший из лучших. И сейчас таким является Хабиб. Если я и вернусь, то только ради боя с ним. Как боец я хочу выйти против того, кто кажется непобедимым, неуязвимым. У Нурмагомедова есть эта аура неуязвимости. Такой бой интереснее всего, однако на него и страшнее всего выходить», — каждый раз отвечает Сен-Пьер.

«На выходных я слышал безумные новости! Слышал их от одного очень известного тренера… Не буду называть его имя, но он, вероятно, многое знает о поединке Хабиба и Сент-Пьера. Так вот: в настоящий момент Жорж, предположительно, готовится к этому поединку», – заявил комментатор Кенни Флориан в разговоре с другим комментатором UFC Джоном Эником в очередном выпуске совместного подкаста.

Дров в огонь подбросил мастер раскрутки боев Али Абдель-Азиз. Менеджер Хабиба сначала подтвердил информацию о том, что схватка его клиента против ветерана смешанных единоборств находится в разработке.

«Люди, говорящие, что бой Хабиба против ЖСП в разработке, абсолютно правы», — написал менеджер у себя в Twitter-аккаунте.

Однако не прошло и суток, как Абдель-Азиз удалил данный пост и опроверг сам себя.

«Хабиб против ЖСП — абсолютно ложные слухи», – написал он.

Напомним, что канадец повесил перчатки на гвоздь в конце 2018 года. Тогда Хабиб, отбывая дисквалификацию за потасовку после боя с Макгрегором, как мог удерживал Сен-Пьера от ухода на пенсию.

«Я вырос на твоих боях, и у меня нет к тебе ничего, кроме уважения. Верю, что ты убедился в этом, когда был в Москве. Но для меня было бы честью выйти в октагон вместе с одним из величайших бойцов за все время. Легкая весовая категория, 155 фунтов… Или я даже дам тебе еще 5 фунтов, потому что ты никогда не выступал в этой категории. Это твой выбор — 155 фунтов или 160; Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби», — уговаривал россиянин.

Но прошло четыре года, а слухи вокруг афиши Хабиб – Сен-Пьер так и остались слухами. В последний раз ЖСП появлялся в октагоне в ноябре 2017-го, и с того момента попросту утратил навыки, способные создать трудности безупречному оппоненту. Отсюда и вывод: если уж и возвращаться Хабибу, то только за четвертой защитой титула против топового претендента в легком весе (тут и реванш против Порье, и схватки с Майклом Чендлером / Чарльзом Оливейрой).

А «бой за наследие» против Сен-Пьера, как и дилогия с Макгрегором, должны перестать искушать фанатов. Это уже в прошлом.