«В голове не укладывается»: что говорят о проведении ЧМ в Латвии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение не проводить чемпионат мира в 2021 году в Белоруссии и отдала Латвии единоличное право на организацию турнира. Мировое первенство изначально должно было пройти в Минске и Риге, а теперь матчи без зрителей пройдут только в латвийской столице.

Разговоры о переносе чемпионата мира из Белоруссии начались в скором времени после президентских выборов в августе. Тогда с большим отрывом победил глава страны Александр Лукашенко, а во многих городах стали вспыхивать несогласованные акции протеста.

Президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета Международной федерации хоккея с шайбой Владислав Третьяк объяснил, по какой причине ИИХФ была вынуждена принять решение о проведении ЧМ-2021 в Латвии.

«Свою роль в выборе сыграло то, что государство дает финансовую поддержку при игре на турнире 16-ти команд. Предпочтение Латвии отдавали и раньше. Безопасность игроков сыграла свою роль. Это главное, учитывая, что у каждой страны свой порядок во время борьбы с коронавирусом, поэтому в одной стране проводить турнир лучше. Будет ли во время турнира «пузырь» или он пройдет со зрителями, это неизвестно, но соревнования будут в одном месте, и это также сыграло свою роль при выборе», — цитирует Третьяка ТАСС.

В свою очередь член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев резко высказался насчет такого решения ИИХФ, отметив, что организация не должна была мешать спорт и политику. Он заявил, что Белоруссия наравне с Латвией вкладывалась в проведение чемпионата мира, работал оргкомитет, а происходящее на политической арене никак не должно было отразиться на первенстве.

«Я хотел бы сказать, что у меня до сих пор в голове не укладывается, как международная федерация могла лишить Белоруссию права проводить эти соревнования, которые Белоруссия вместе с Латвией выиграла в честной конкурентной борьбе у других конкурентов. Они готовились, вкладывали деньги, строили стадионы, оргкомитет работал... Так при чем здесь политика, выборы, оппозиция, президент? Какое отношение эти понятия имеют к спорту? Никакого!» — приводит слова депутата «Чемпионат».

Бредом подобное решение считает и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Он заявил, что у Латвии мало возможностей для проведения турнира такого уровня, а белорусская сторона была сильнее и в хоккейном, и в организационном плане.

«Не думаю, что это правильное решение. Это бред. У них нет мощностей, чтобы проводить такой турнир. Кроме одного дворца ничего нет. Дай бог, чтобы провели нормально, но они не готовы по большому счету, будет множество проблем с теми же автобусами, перемещениями... Да и ходить никто не будет в связи с обстановкой», — заявил Кожевников в комментарии Sport24.

Бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис отметил, что после того, как Белоруссия потеряла право на проведение турнира, других вариантов кроме Латвии не было. Однако, по его мнению, вообще нецелесообразно проводить такой турнир во время пандемии коронавируса.

«Лучше перенести на год. Зачем чемпионат проводить, если, скорее всего, зрителей не будет. К тому же ни один энхаэловец на полетит в Европу. Это просто чушь. Если ничего не поменяется в течение ближайших месяцев с пандемией — ЧМ могут вообще отменить. Я не понимаю, зачем его вообще делать», — рассуждает прославленный спортсмен.

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Матчи чемпионата мира по хоккею — 2021 пройдут с 21 мая по 6 июня.