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До рекорда недалеко: молодая украинка превзошла Ласицкене

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Украинка Могучих прыгнула лучше Ласицкене и повторила результат Чичеровой

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих преодолела отметку 2,06 м на соревнованиях в помещении, превзойдя личный рекорд россиянки Марии Ласицкене. Это третий мировой результат в истории.

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В словацком городе Банска-Бистрица прошли ежегодные соревнования по прыжкам в высоту в помещении Banskobystricka latka, где свою вторую победу подряд одержала 19-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Могучих.

Выступление молодой спортсменки оказалось сенсационным — с первой попытки прыгунья взяла высоту 2,01 м, 2,03 м и 2,06 м, тогда как в прошлом сезоне она выиграла турнир в Словакии с результатом 1,96 м.

Сенсационным выступление Могучих стало во многом из-за ряда различных рекордов, которые переписала украинка. Например, спортсменка стала абсолютно лучшей прыгуньей за всю 28-летнюю историю турнира. Предыдущий рекорд (2,05 м), который установила одна из топовых легкоатлеток мира Бланка Влашич, был установлен еще в 2006 году. Также Ярослава стала рекордсменкой своей страны как на турнирах в помещении, так и в принципе показала лучший результат в истории Украины. До этого момента самой успешной украинской прыгуньей в высоту являлась Инга Бабакова, которая еще более 25-ти лет назад на открытых соревнованиях в Токио преодолела отметку 2,05 м. Кроме того, Могучих могла бы показать и лучший мировой результат среди прыгуний-юниорок, однако 19-летняя украинка уже входит в старшую категорию U20.

«Прежде всего я искренне благодарю моего тренера Татьяна Степанову. Без нее этот результат сегодня не был бы возможным. Я ехала в Банска-Бистрицу с целью поднять свой личный результат на 1 см и преодолеть 203 см. Взяв эту высоту, я уже думала остановиться, ведь это наше с тренером правило. Но потом решили попробовать выполнить хотя бы одну попытку на 206 и это… это было невероятно! Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет! Продолжать соревнования дальше, наверное, было бы слишком. Ведь впереди у меня еще зимний чемпионат Украины и, верю, чемпионат Европы в помещении», — поделилась своими эмоциями Могучих, также побившая лучший результат действующей чемпионки мира и Европы россиянки Марии Ласицкене, которая в феврале прошлого года на турнире «Русская зима» преодолела отметку 2,05 м в помещении.

На фоне этих достижений главным для молодой легкоатлетки является то, что ее результат является третьим за всю историю соревнований по прыжкам в высоту в помещении.

Лучше Могучих выступила только шведка Кайса Бергквист, которая в феврале 2006 года преодолела отметку 2,08 м и стала абсолютной рекордсменкой в этой дисциплине, а также немка Хайке Хенкель, прыгнувшая на сантиметр ниже. Впрочем, на третьей строчке Могучих находится не одна — помимо нее отметку 2,06 м на соревнованиях в зале достигали также хорватка Влашич, россиянка Анна Чичерова и одна из самых великих легкоатлеток мира Стефка Костадинова из Болгарии.

Свою известность болгарская прыгунья получила еще в конце 1980-х годов, когда сражалась за место на вершине Олимпа с советской спортсменкой Тамарой Быковой. Атлетка из СССР до июля 1984 года владела мировым рекордом по прыжкам в высоту, но в итоге в соперничестве с Костадиновой потерпела поражение. Болгарская атлетка в мае 1986-го сначала преодолела отметку 2,07 м, через несколько дней прыгнула на сантиметр выше, а спустя год установила рекорд, который не побит до сих пор — 2,09 м.

В своей карьере Ярослава Могучих становилась чемпионкой мира среди юниоров, а также выигрывала первенства Европы в возрастных категориях U18 и U20. В январе этого года молодая спортсменка одержала две победы в двух турнирах и теперь претендует на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе.