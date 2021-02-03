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WADA не одобряет: Россия объявила состав на ЧМ по биатлону

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Стал известен состав сборной России по биатлону на чемпионат мира в Поклюке

В состав сборной России на чемпионат мира в Поклюке — 2021 попали все спортсмены, которые стабильно выступали на этапах Кубка мира в этом сезоне, включая Александра Логинова, Матвея Елисеева и Эдуарда Латыпова, а также неплохо проявивших себя в последнее время Светлану Миронову, Евгению Павлову и Ульяну Кайшеву. После чемпионата Европы к команде также присоединились Евгений Гараничев, Лариса Куклина и Карим Халили. Однако этот состав может претерпеть неожиданные изменения: WADA уже неделю не одобряет данный список.

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский в комментарии ТАСС объявил состав на чемпионат мира, который состоится в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

Конечно, к этому выбору можно предъявлять претензии. Например, 32-летний Гараничев не показал выдающихся результатов даже на недавнем чемпионате Европы, где выступает в основном молодежь и резервисты. То же самое можно сказать и о 30-летней Ларисе Куклиной. Вдвоем они взяли бронзу в сингл-миксте, а также Куклина заняла третье место в индивидуальной гонке. Это не самый выдающийся результат для спортсменов основной сборной России, учитывая, что в соперниках у них не было ни одной звезды. Более молодой Карим Халили (22 года) взял на ЧЕ одну медаль — серебро в спринте.

Не привезя ни одного золота с чемпионата Европы, эти спортсмены не могут считаться усилением сборной на главном старте сезона. С другой стороны, посылать больше некого — таков сейчас общий уровень биатлона в России.

Помимо уже упомянутых Гараничева, Куклиной и Халили лишь одна спортсменка завоевала медаль на Евро — 21-летняя Анастасия Шевченко взяла бронзу в спринте. Однако тренерский штаб принял решение взять на ЧМ Куклину, и упрекнуть за это нельзя: Лариса не выглядела хуже молодой биатлонистки, а опыта и хладнокровия у нее должно быть побольше.

В общем, состав надо принять таким, какой он есть, и желать, чтобы в него не пришлось экстренно вносить изменения. А такое может произойти:

предложенный список еще должно утвердить Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом условии стало известно 29 января. Уже тогда расширенный состав сборной России был в распоряжении WADA, но одобрения до сих пор нет.

«Процесс уже идет, но он потребует времени. На этой неделе решения по составу сборной России не будет», — сообщали тогда в Международном союзе биатлонистов (IBU).

На 3 февраля ничего не изменилось.

«Все имена были переданы WADA, никакой информации после этого мы от них пока не получили», — приводит ТАСС новый ответ IBU.

Что так долго изучает агентство, остается загадкой. Даже если учитывать, что относительно недавно на российский спорт были наложены новые ограничения (из-за подозрений в махинациях с данными Московской антидопинговой лаборатории) и что теперь отечественные спортсмены могут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах только в нейтральном статусе, это никак не влияет на сам допуск атлетов до турнира.

Даже те, у кого когда-то была допинговая история, вроде Александра Логинова, должны спокойно попадать на чемпионат мира.

Сейчас не та же самая ситуация, которая была в 2018 году, когда из-за обвинений в допинговых махинациях на Играх в Сочи WADA лишило прав Олимпийский комитет России. В тех обстоятельствах ОКР юридически не мог отправлять своих спортсменов на Игры, и Международный олимпийский комитет (МОК) сам отправлял им приглашения, по неизвестной причине отсеивая многих именитых атлетов. Из-за этого в Пхенчхан-2018 не попали все, у кого когда-то были проблемы с допингом.

Теперь же с юридической точки зрения ОКР и другие федерации спорта России функционируют, как и во все предыдущие годы, когда отечественные спортсмены попадали на чемпионаты мира без одобрения WADA.

Причина дополнительных проверок напрашивается только одна — новые подозрения после недавнего скандала с экс-президентом IBU Андерсом Бессебергом.

Напомним, 28 января Международный союз биатлонистов опубликовал отчет независимой комиссии, возглавляемой британцем Джонатаном Тэйлором, в котором Бессеберг и экс-генеральный секретарь IBU Николь Рёш были признаны виновными в том, что они якобы скрывали положительные допинг-пробы российских спортсменов с 2008 по 2015 год в обмен на какие-то материальные блага. При этом доказательства получения каких-либо денежных переводов от российской стороны Бессебергом до сих пор не обнаружены.

Однако Тэйлор заявил, что в его распоряжении будто бы имеются доказательства того, что российские биатлонисты, в отношении которых еще не открыты допинговые дела, также потенциально могут быть нарушителями. Расследованием этого вопроса в ближайшее время должен заняться Biathlon Integrity Unit — независимый орган по борьбе с допингом.

«Комиссия также выявила дальнейшие свидетельства применения допинга российскими биатлонистами помимо тех случаев, которые к настоящему моменту уже были рассмотрены IBU или BIU.

Это включает в себя доказательства потенциального применения кровяного допинга, а также попытки скрыть применение кровяного допинга, в том числе некорректное ведение подробностей тестирования в систему ADAMS, пропуск тестов и раннее завершение карьеры с последующим возвращением», — отмечается в отчете.

Судя по всему, IBU направил список сборной России на утверждение в WADA, чтобы агентство уточнило, нет ли среди этих спортсменов тех, кто является подозреваемым (по данным Тэйлора) и кто якобы мог принимать допинг под покровительством Бессеберга и Рёш.

Если WADA вычеркнет кого-то из списка сборной, то, вероятно, в отношении этого спортсмена будет оперативно открыто дело и ему придется пропустить чемпионат мира. Остается надеяться, что этого не произойдет. Состав у сборной и так не поражает мощью, а скандалов Союзу биатлонистов России хватит на годы вперед.