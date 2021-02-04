Миранчуку не нашлось места: как «Аталанта» сыграла с «Наполи»

После яркой и напряженной игры несколькими днями ранее, где «Ювентус» благодаря дублю Криштиану Роналду в Милане обыграл «Интер», поклонники итальянского футбола ждали нечто подобного в игре «Наполи» и «Аталанты» — двух сопоставимых по уровню команд, при этом исповедующих разную философию.

Весь 2021 год подопечные Дженнаро Гаттузо играют по два матча на неделе. Это серьезно утомляет, что в конечном итоге приводит к поражениям в тех поединках, в которых южане считались фаворитом (против «Специи» и «Вероны»). У бергамасков ситуация ничуть не лучше, однако свои ресурсы они до конца еще не растратили. Лишь обидное домашнее поражение римскому «Лацио», случившееся в прошлом туре Серии А, подорвало двухмесячную беспроигрышную серию Джанпьеро Гасперини.

Пресс-служба «Аталанты» анонсировала игру против неаполитанцев, поместив на фото изображение Алексея Миранчука, раз за разом доказывающего свою эффективность на футбольном поле, несмотря на отсутствие доверия Гасперини.

Ожидалось, что 25-летний хавбек на этот раз появится в стартовом составе, учитывая, что в двух прошлых кубковых играх Миранчук неизменно забивал и помогал своей команде проходить дальше, однако Гасперини принял решение оставить россиянина на скамейке запасных. На его место вышел игрок сборной Италии Маттео Пессина.

С первых минут территориальным преимуществом завладели гости, однако первый момент создали хозяева. Лоренцо Инсинье принял пас на линии штрафной и выстрелил по воротам Пьерлуиджи Голлини. Вратарь в эпизоде сыграл надежно и не позволил «Наполи» выйти вперед. В середине первого тайма отличная атака удалась «Аталанте», но слабый удар Луиса Муриэля все испортил — Диего Оспина забрал мяч. Еще один раз не повезло Рафаэлу Толои, который не реализовал выход один на один с колумбийским голкипером, ударив мимо ворот. Больше опасных моментов в первой половине встречи не было, команды отправились в раздевалку при счете 0:0.

Второй тайм выдался с футбольной точки зрения даже менее содержательным, чем первый. Главное событие в игре случилось на 65-й минуте, когда полузащитник «Наполи» Диего Демме не смог продолжить игру после мощного удара мячом в лицо. С подозрением на сотрясение мозга игрока увезли с поля на электрокаре.

CORRECTED POST:

Need to be seriousasked...#Napoli's Diego Demme sustained high velocity ball to face. Was back on pitch in ~ 1:15 only to go back down less 1 min later. Carted off.

By mechanism alone, shouldve been removed

How was he adequately cleared in 1:15??#SerieA pic.twitter.com/RtRPuMHG8u — InjuryMechanisms (@IMechanisms) February 4, 2021

Большую часть матча «Аталанта» была интереснее своего соперника, наносила больше ударов в сторону и в створ ворот, но усилий для гола все-таки не хватило. Замены тоже не сработали: ни Марио Пашалич, ни Йосип Иличич, ни Сэм Ламмерс не смогли помочь своей команде одержать победу — 0:0.

Что касается Миранчука, то он остался на скамейке запасных. В 2021 году это редкое событие — российский полузащитник в январе не появлялся на поле лишь в игре против «Милана» на «Сан Сиро».

По окончании игры наставник бергамасков отдал должное своим соперникам:

«Мы показали хорошую игру. Понятно, что «Наполи» — мастеровитая команда, большинство моментов у нас было в первом тайме, а во втором темп игры получился немного рваным. Толои был самым опасным игроком «Аталанты» в первом тайме, не использовал отличный шанс и регулярно занимал многообещающие позиции. У него было несколько хороших моментов и самая явная возможность забить за всю игру. Мы испытываем давление во всех турнирах, нелегко всегда находиться в оптимальной форме, но у «Наполи» такая же ситуация. Мы перезагрузимся и будем готовиться к ответному матчу», — передает слова Гасперини Football Italia.

Гаттузо же остался доволен тем, что ему удалось смутить своего коллегу неожиданной схемой с тремя защитниками:

«Никто не является фаворитом в матче против «Аталанты». Они давят на вас по всему полю, сочетают физическую мощь с отличной техникой. Мы очень хорошо играли в защите, могли сделать больший объем работы, но в данный момент нам немного не хватает свежести.

Мы могли бы попробовать в будущем еще раз сыграть в три защитника, но это зависит от того, кто из футболистов доступен, в каком состоянии они находятся.

Нам нужно больше работать с анализом оппонентов. Мы стараемся найти баланс в защите, чтобы не допускать потерь, когда идем вперед», — заявил Гаттузо изданию Football Italia.

Ответный матч состоится уже через неделю, 10 февраля, в 22.45 по московскому времени. Для обеих команд Кубок Италии — приоритет, поэтому предстоящая битва в Бергамо будет по-настоящему острой.