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Отыгрались с 0:2: «Барселона» чудом не вылетела из Кубка

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«Барселона» обыграла «Гранаду» в 1/4 финала Кубка Испании

«Барселона» обыграла «Гранаду» в матче 1/4 финала Кубка Испании. Сине-гранатовые смогли сломить сопротивление гостей лишь в дополнительное время — до 88-й минуты каталонцы проигрывали 0:2.

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«Барселона» выглядела очевидным фаворитом в преддверии полуфинала Кубка Короля, несмотря на нестабильность, присущую каталонцам в этом сезоне. Тем не менее в чемпионате Испании «Барса» не проигрывает уже два месяца. Но и «Гранада» переживает один из лучших моментов в истории клуба: андалусийцы идут на восьмом месте в турнирной таблице и ожидают матчей в 1/16 Лиги Европы, где сыграют с итальянским «Наполи».

Интерес к игре подогревал скандал, который разгорелся в конце января вокруг «Барселоны». Тогда издание El Mundo опубликовало данные о контракте форварда Лионеля Месси, согласно которому с 2017 по 2021 год аргентинец получит астрономические €555 млн. В «Барселоне» заявили, что утечка была не со стороны клуба. Но Месси, по слухам, принял твердое решение покинуть «блауграну» ближайшим летом, когда у него истечет контракт, а также подать в суд на экс-президента «Барсы» Хосепа Марию Бартомеу и исполнительного директора Оскара Грау, которые отвечали за подписание соглашения, а также на Карлеса Тускетса, исполняющего обязанности президента клуба, который был в курсе деталей контракта.

Впрочем, все пересуды и конфликты не мешают Месси оставаться лидером «Барселоны». Сразу после утечки данных контракта он вышел на поле в матче против «Атлетика» и отметился забитым мячом. В игре с «Гранадой» он тоже появился в стартовом составе.

Сине-гранатовые со стартового свистка забрали преимущество в свои руки и штурмовали штрафную «Гранады». Отличный момент имел Рональд Араухо, который пробил с нескольких метров головой, а вскоре получил шанс забить и Месси, но голкипер Аарон Эскандель отразил мяч, а затем спас команду после добивания Франсиску Тринкана. В середине первого тайма Месси хорошо пробил со штрафного, но и в этот раз вратарь справился с выстрелом.

Тем неожиданней стал забитый мяч в ворота Марка-Андре тер Штегена. Защитники сине-гранатовых устроили перепасовку в своей штрафной, Самуэль Юмтити, регулярно ошибающийся в последние годы и редко выходящий в стартовом составе «Барсы» из-за травм, упустил мяч, который перехватил Альберто Соро. Тот отдал на Кенеди, и бразилец отправил снаряд в пустые ворота.

В начале второй тайма гости получили второй гол. Отличился Роберто Сольдадо, убежавший от Юмтити и уверенно переигравший тер Штегена на рандеву.

«Барселона» лишь усиливала шквал атак на ворота «Гранады», но удача была явно не на стороне каталонцев большую часть матча. Сначала Тринкан попал в перекладину, потом опасно бил по воротам Месси, но снова была штанга. За десять минут до конца основного времени Антуан Гризманн пробил с 11-метровой отметки через себя, но Эскандель в сумасшедшем прыжке выручил «Гранаду». Вдобавок ко всему в каркас попал и Дембеле, ударивший из-за пределов штрафной.

Но на 88-й минуте фортуна все-таки посетила «Барселону». Месси сделал классный перевод в штрафную, и Гризманн с острого угла касанием переправил мяч в ворота, причем снаряд отлетел в сетку после рикошета от штанги в голкипера.

Для Месси этот ассист стал 300-м в карьере за каталонцев.

Гости отчаянно наседали на ворота «Гранады», и за две минуты до конца уже компенсированного времени Жорди Альба сравнял счет, замкнув навесную передачу Гризманна.

Матч перешел в овертайм. Результатом продолжающего давления «Барселоны» стал мяч оформившего дубль Гризманна на 100-й минуте: француз откликнулся на навес Альбы и кивком головы вывел каталонцев вперед. Правда, уже через минуту «Гранада» вновь сравняла счет благодаря Феде Вико, реализовавшего пенальти, который, в свою очередь, в ворота «Барсы» «привез» Сержиньо Дест.

Победить «Барселоне» это не помешало. За 12 минут до конца Френки де Йонг сыграл на добивании после удара Месси и вновь вывел каталонцев вперед. Окончательный счет — 5:3 — установил Альба, красивым ударом с лету отправив мяч под перекладину «Гранады».

Статистика к финальному свистку была красноречива: «Барселона» нанесла 36 ударов по воротам и 20 в створ (то есть не считая штанг и перекладин) против семи у «Гранады». Каталонцы также владели мячом 79% игрового времени и сделали больше 1000 передач (294 у «Гранады») с 89% точности.

Альбе эта встреча запомнится особенно — 31-летний левый защитник оформил первый дубль в карьере. А «Барса» впервые в истории команды забила три мяча в овертайме.