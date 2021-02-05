Миллион в кармане: Трусова и Щербакова обскакали мужчин

Теперь Загитова с Медведевой должны назвать свои команды, а также поставить им общий номер. Все это болельщики увидят, вероятно, уже на открытии соревнований, который состоится позднее. На этом же наша текстовая онлайн-трансляция завершается. До свидания.
Ну вот и все, команды составлены. Загитова и ее компания в красном, представители Медведевой — в синем.
Полностью команды именитых фигуристок выглядят следующим образом:
Команда Загитовой:
Одиночницы: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева
Одиночники: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев
Спортивные пары: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин
Танцы на льду: Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро, Аннабель Морозов / Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин
Команда Медведевой:
Одиночницы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых
Одиночники: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк
Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов,
Танцы на льду: Александра Степанова / Иван Букин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Софья Шевченко / Игорь Еременко
Из женщин Загитова первым делом взяла в свою команду Щербакову, а затем Валиеву и Усачеву. Медведева сразу же выбрала Трусову, а после нее и Туктамышеву с Хромых.
Среди представителей пар Медведева сделала выбор на дуэтах Бойкова / Козловский и Мишина / Галлямов. За Загитову будут выступать сеянные Тарасова / Морозов, а также Павлюченко / Ходыкин.
Из мужчин первой выбирала уже Загитова. Алина взяла к себе в команду Алиева, Игнатова и Мозалева. К Медведевой пошли Коляда, Самарин и Кодратюк.
Из танцевальных дуэтов Медведева выбрала Степанову и Букина, Скопцову и Алешина, а также Шевченко и Еременко. Загитова взяла к себе в команду Морозову и Багина, Худайбердиеву и Базина, а также Загорски с Гуррейро, которые пошли в качестве сеянных.
Дозвониться-то Ягудин дозвонился, но вот на громкую связь разговор вывести не сумел. В итоге перезвонил Эрнсту через Медведеву.
«Женя старше, пусть она первая выбирает», — заявил Эрнст.
«Обычно, когда я звоню по зарплате, он скидывает», — пошутил Ягудин, вызывая Эрнста.
Капитаны команд — Медведева и Загитова — будут выбирать своих фигуристов по очереди. При этом стоит отметить, что среди участников будут и так называемые сеяные фигуристы, которые при любом раскладе будут соревноваться друг против друга. Решать, кто будет делать выбор первым, будет гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Напоминаем всех участников соревнований. Все они будут поделены на две команды.
Девушки: Александра Трусова, Анна Щербакова, Майя Хромых, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Дарья Усачева;
Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев;
Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов;
Танцы на льду: Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Шевченко / Игорь Еременко, Аннабель Морозов / Андрей Багин.
Начинается жеребьевка, фигуристы и фигуристки по очереди выходят на лед.
Чтобы не скучать, можете оценить народное творчество, так сказать.
Итак, пока что на арене «Мегаспорт» небольшой перерыв. Идет перезаливка льда, позднее состоится жеребьевка на команды Загитовой и Медведевой для основной части турнира.
С впечатляющим отрывом победила женская команда — больше 50 баллов. В принципе, вопрос о победителе можно было снять еще в начале третьего раунда, когда выступил Коляда.
Итоговый результат: девушки - 246,30 балла, парни - 194,78. Фигуристки уже могут думать о том, как распорядиться выигранным миллионом рублей.
Оценки судей: Сотникова 5,7, Чайковская 5,8, Тарасова 5,8, Москвина 5,6, Траньков 5,9. В сумме — 25,56 балла.
Завершил третий раунд Мозалев, прыгнувший четверной тулуп, тройной тулуп, ойлер, тройной сальхов со степ-аутом и двойной тулуп.
По 6,0 балла от всех судей получила Камила, в сумме - 28,70.
Валиева выполнила каскад четверной тулуп, тройной тулуп, тройной тулуп, ойлер, тройной сальхов.
13,16 балла всего лишь набирает Дмитрий в сумме. Вопрос о победителе уже по сути снят.
Новый провал у мужчин. Алиев завалил первый же прыжок, упав с четверного тулупа. Каскад просто в минус.
Нетрудно догадаться, какие оценки получила фигуристка. Конечно, 6,0 от всех судей. Общая оценка — 30,90 балла.
Анна Щербакова показа четверной флип, тройной тулуп, тройной риттбергер, ойлер, сальхов. Все чисто.
Судьи единогласно дали Игнатову 6,0 балла. В сумме — 25,8 балла.
Макар Игнатов без ошибок исполнил каскад четверной тулуп, тройной тулуп, ойлер, тройной сальхов, двойной тулуп.
Все судьи дали 6,0 балла. Общая оценка Трусовой - 30,7.
На очереди Трусова. Александра выполнила четверной лутц, тройной тулуп, ойлер, тройной сальхов, тройной тулуп. Все чисто.
Оценки судей: все 0,0. Общая оценка Коляды 1,30 балла.
У мужчин Коляда попытался сделать четверной тулуп, но сделал только два оборота. Очередная «бабочка» от Михаила, каскад сорван.
Долго и оживленно обсуждали судьи это выступление. Москвина трясла руками, Тарасова что-то строго объясняла Ягудину. В итоге все судьи, кроме Тарасовой, дали Туктамышевой 6,0. Тарасова — 5,4.
Первой выступила Туктамышева. Елизавета без ошибок прыгнула тройной лутц и четыре двойных акселя.
Правила третьего раунда: спортсмены должны исполнить каскад из максимум пяти прыжков. Вставлять можно любые прыжки, на какие способен фигурист, главное - подряд. Начинают девушки.
Небольшой комментарий Загитовой:
«Очень нравится турнир. Впервые в России проводится такой совершенно необычный, масштабный турнир. Спасибо Первому каналу за то, что сделал для нас такой сюрприз. Надеюсь, все получают от этого удовольствие».
Первый раунд был за мужчинами, второй — очевидно, за девушками. Впереди заключительный этап.
Итоговая сумма после двух раундов: сумма девушек - 131,02, сумма парней - 128,96.
Оценки судей: Сотникова — 4,0; Чайковская — 3,9; Тарасова — 3,6; Москвина — 3,5; Траньков — 4,0. Общая оценка — 14,80.
Завершил второй раунд Мозалев неудачным четверным флипом. Оперся руками на лед при приземлении.
Все судьи оценили прыжок Камилы в 6,0 балла. Общая оценка — 15,50.
Забыли про четверные лутцы, вспомнили про четверные тулупы. Идеально его исполнила Валиева, в конце эффектно вытянув ногу в вертикальном шпагате.
Оценки судей Алиеву: Сотникова 5,9 (долго искала цифры, зрители свистели и кричали «6,0 ставь, 6,0!»), Чайковская 6,0, Тарасова 5,8, Москвина 5,8, Траньков 6,0.
У мужчин Алиев прыгнул тоже четверной лутц.
Щербакова, как и Трусова, выполнила четверной лутц. Как и Александра, у Анны прыжок получился безошибочным. Почти все судьи дали ей 6,0 балла. Все, кроме Москвиной, та оценила прыжок в 5,9 балла.
Оценки от судей: Сотникова 4,0, Чайковская 3,9, Тарасова 4,0, Москвина 4,1, Траньков 4,1. Общая оценка: 14,52.
Игнатов отвечал на прыжок Трусовой, прыгал четверной риттбергер, но упал.
В оценках судьи все без исключения согласны друг с другом — 6,0 от каждого. Общая оценка - 17,50 балла.
У девушек Трусова исполнила четверной лутц. Сделала идеально.
Общая оценка Коляды: 13,4.
Оценки от судей: Сотникова 4,2, Чайковская 3,9, Тарасова 4,0, Москвина 4,0, Траньков 4,1.
Сам прыжок получился хорошим, но приземление Михаил провалил и упал на «пятую точку».
Загитова объявляет, что мужская команда отвечает четверным тулупом Коляды.
Общая оценка Туктамышевой вместе с баллами от техпанели — 14,00.
Публика довольна выступлением. Оценки от судей: Сотникова 6,0, Чайковская 6,0, Тарасова 6,0, Москвина 6,0, Транкьов 6,0.
Медведва заявила, что Туктамышева исполнит тройной аксель. Как неожиданно.
Вот так девушки и парни совещались с Загитовой и Медведевой, которые затем объявляют ведущему (Ягудину), какой прыжок приняли решение делать.
По правилам во втором раунде каждый участник должен исполнить свой самый сложный прыжок. То есть мужчины теперь не обязаны отвечать девушками теми же самыми прыжками.
Перед вторым раундом у спортсменов трехминутная разминка.
Итоги первого раунда: общая сумма девушек — 67.22, общая сумма мужчин — 68.72.
Оценки Мозалева от судей: Тарасова 5.9, Москвина 5.9, Траньков 5.9. Другие 6.0. Общая оценка: 21.14 балла.
От мужчин четверной флип + тройной тулуп делает Мозалев. Получилось практически идеально, если бы на выезде с четверного флипа не присел очень глубоко. Но удержался и прицепил еще каскад.
Оценки Щербаковой от судей: Москвина 5.9 и Траньков 5.9. Зрители немного недовольно гудят. Остальные судьи по 6.0. Общая оценка Щербаковой вместе с оценками от техпанели — 21.16 балла
Получился элемент у Щербаковой, и Загитова с Туктамышевой радостно запрыгали.
Четвертый элемент первого раунда — каскад с четверным прыжком. У девушек Анна Щербакова будет исполнять четверной флип + тройной тулуп.
Мужчины пока не ошибаются и вырываются вперед.
В команде мужчин четверной лутц исполнил Дмитрий Алиев — получилось чисто. Оценки от судей: Чайковская поставила 5.9, остальные по 6.0. Общая оценка Алиева — 17.48 балла.
Трусова приземлила прыжок с ошибкой — двумя руками оперлась об лед. Оценки от судей — 5.7 (Сотникова), 5.7 (Чайковская), 5.8 (Тарасова), 5.5 (Москвина), 5.7 (Траньков). Общая оценка Трусовой — 17.18 балла.
Третий прыжок первого раунда будет делать Трусова — это четверной лутц.
Тем временем оценка Туктамышевой вместе с баллами от техпанели — 12.1. Оценка Игнатова с оценками от техпанели — 14.0.
Судьи выставили оценки Туктамышевой от 3.0 до 4.4. Больше всех (4.4) поставила Москвина. В мужской команде на тройной аксель ответил Макар Игнатов — и сделал идеально. Все судьи ему ставят 6.0.
Второй прыжок первого раунда. В женской команде тройной аксель будет выполнять Туктамышева. Красиво поприветствовала публику взмахом рук, элегатно зашла на прыжок, докрутила все обороты, но, к сожалению, упала.
Оценка Валиевой после суммирования баллов судей и техпанели — 16.1. Оценка Коляды — 16,08.
Каждый ожидает следующих прыжков по-разному: Щербакова исполняет вращения, Медведева болтает с Валиевой. Техпанель долго подсчитывает оценки прыжков.
Все судьи ставят Валиевой 6.0. Коляде только Москвина показала 5.9, остальные — по 6.0.
Валиева под аплодисменты зрителей блестяще справилась с каскадом, Коляда отвечает ей не менее высоким и качественным исполнением.
Загитова и Медведева вышли на арену. Команда девушек сообщила Алине, кто пойдет прыгать первым и какой прыжок: Камила Валиева — тройной лутц + тройной тулуп. Команда мужчин должна сообщить свое решение Медведевой.
Команды приступили к разминке. Все фигуристы в темных костюмах, напоминающих тренировочные, но при этом элегантных, с блестками. Трусова исполнила четверной лутц, Андрей Мозалев показал четверной флип. Спортсмены разминают самые сложные элементы.
И немного о судейских правилах. Техническая панель проставит свои оценки прыжку, проверит, были недокруты или нет (по актуальной официальной системе), а судьи в свою очередь выставят свои оценки по системе 6.0. Обе оценки суммируются
Начинать будут девушки, а мужчины должны ответить аналогичным прыжком или каскадом. У всех только по одной попытке.
Каждая команда должна показать 1) каскад из двух тройных прыжков, 2) тройной аксель, 3) прыжок в 4 оборота и 4) каскад с четверным прыжком (4+2 или 4+3)
А вот и стал известен главный приз — команда-победитель получит 1 млн рублей.
Ведущий шоу Алексей Ягудин представляет тренерские штабы и состав судей. Напоминаем:
Аделина Сотникова
Елена Чайковская
Татьяна Тарасова
Тамара Москвина
Максим Траньков
Вот теперь поехали!
Мужчины тоже присоединяются. Макара Игнатова назвали «секс-символом российского фигурного катания», а об Алиеве сообщили интересный факт, что до 2013 года он тренировался на естественном льду.
Состав участниц женской команды выходит на лед.
На трибуне болельщики растянули полотно с неоновой подсветкой «Медведева богиня».
А вот и Евгения Медведева на льду. Катается под «Эхо любви» Анны Герман. Этот номер мы тоже прекрасно помним.
Болельщики, находящиеся в «Мегаспорте», закидали лед красными сердцами после выступления Загитовой. Фанаты кричат «Королева!»
А турнир тем временем начался с показательных выступлений. Загитова катает программу «Эсмеральда». В прямом эфире не показывает, но это не новый номер:
Фрагмент сегодняшней тренировки Александры Трусовой — четверной тулуп + тройной сальхов.
Журналисты пишут, что, возможно, система оценок будет все-таки старая — не более 6,0. Официального подтверждения пока нет.
Судьями на турнире выступят Татьяна Тарасова, Максим Траньков, Аделина Сотникова, Елена Чайковская и Тамара Москвина. Оценивать будут по текущей системе судейства.
Оцениваться прыжковый турнир будет по принятой на официальных соревнованиях системе баллов. Побеждает команда Среди судей — олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков. Также была приглашена Татьяна Тарасова, и надеемся, что она дала согласие.
По информации РИА «Новости», турнир будет состоять из трех раундов.
Первый: команда показывает четыре разных прыжка — спортсмены заранее договариваются между собой, кто какой возьмет;
Второй: каждый в команде делает самый сложный прыжок, на который способен;
Третий: каждый делает каскад из пяти прыжков.
P.S. Соперники борются за «существенный денежный приз» из призового фонда турнира, который в целом составляет 10 млн рублей.
Команда парней: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев
Команда девушек: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева
Соревнования начнутся в 15.00 мск. Подробное превью можно прочитать здесь.
На Кубке Первого канала по фигурному катанию пройдут уникальные соревнования — в прыжках будут соревноваться девушки и мужчины. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.