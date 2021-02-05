Теперь все зависит от лиги: клуб РПЛ подал иск о банкротстве

Ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» направила иск в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства «ФК «Тамбов», прежнего юридического лица команды. Согласно информации из картотеки суда, сумма требований составляет 322,45 млн рублей. При этом иск пока что не принят к производству.

«Кредитор — ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области, должник - НП «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области. Исковое заявление о признании должника банкротом (ст. 224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ «О несостоятельности»). Сумма исковых требований - 322 449 677,52 рублей» — указано в картотеке.

У футбольного клуба существуют большие финансовые проблемы, долги по заработной плате превышают 150 млн рублей. Ранее уже был поставлен вопрос об исключении «Тамбова» из состава участников Российской премьер-лиги (РПЛ), однако президент лиги Сергей Прядкин 4 февраля выступил с заявлением, гарантировав, что клубу будет оказана необходимая финансовая помощь, а также РПЛ приложит все усилия, чтобы команда была сохранена. В тот же день генеральный директор тамбовского клуба Ольга Коновалова заявила, что «Тамбов» не будет сниматься с национального первенства при выполнении договоренностей с РПЛ.

5 числа Коновалова заявила, что заявление о банкротстве было подано еще 1 февраля, однако иск может быть отозван, если договоренности с Российским футбольным союзом и Премьер-лигой о финансировании будут выполнены.

В противном случае, «Тамбов» пройдет все необходимые процедуры банкротства.

«Да, я подавала заявление о банкротстве 1 февраля. В силу ряда обстоятельств мы молчали об этом. Суд принял к рассмотрению заявление, но мы его еще не отзывали. Если все договоренности с РФС, РПЛ будут воплощены в жизнь, у нас появится источник финансирования, то мы отзовем заявление. Если денег не будет, то, что же поделать, будем банкротиться», — цитируют Коновалову РИА «Новости».

С готовностью помочь «Тамбову» уже выступили некоторые клубы Российской премьер-лиги. К примеру, генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов, являющийся также членом исполкома Российского футбольного союза, заявил, что клуб может отдать тамбовчанам часть игроков в бесплатную аренду, отметив, что это достаточно сложный вопрос, который в дальнейшем может вынестись на обсуждение.

Оказались и противники подобных намерений. Среди таковых числится президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов. Он заявил, что не понимает, почему другие команды должны помогать «Тамбову».

Помощь «Тамбову» готовы оказать даже футболисты, которые уже достаточно давно не выходили на поле. К примеру, с таким заявлением выступил бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров, который провел последний матч в сезоне-2017/18, однако официально о завершении карьеры не объявлял. О готовности оказать помощь выразил и бывший хавбек национальной команды Динияр Билялетдинов, находящийся в статусе свободного агента.

«Если «Тамбову» нужны игроки, пусть звонят. Я бы тоже согласился бесплатно поиграть, возобновить карьеру в РПЛ и помочь клубу в такой ситуации. Я и так сейчас поигрываю по 3-4 раза на неделе, нахожусь в форме. Так что надо поговорить, если есть заинтересованность. Если могу помочь, то почему бы и нет? Я бы с удовольствием попробовал», — приводит слова экс-полузащитника Sport24.

А вот еще один экс-игрок национальной сборной Роман Широков оказался не готов выходить на поле в форме «Тамбова».

«Вот пусть Быстров и играет там. Чего вы ерунду спрашиваете, больше нечего, что ли? Я-то в форме, «Тамбов» не в форме, вот в чем вопрос», — приводит слова 39-летнего футболиста Sport24.

Примечательно, что «Тамбов» вынужден играть на стадионе чемпионата мира — 2018 в Саранске из-за реконструкции арены в родном городе. На зимнюю паузу команда ушла на последней строчке турнирной таблицы чемпионата России.

Клуб набрал 13 очков за 19 туров, а всего в национальном первенстве в нынешнем сезоне осталось сыграть 11 встреч. Первой официальной игрой для «Тамбова» должен быть стать поединок против «Локомотива», который состоится 21 февраля в рамках 1/8 финала Бетсити – Кубка России.