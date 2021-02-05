«Либо гимн, либо ничего»: россиянам могут запретить использовать «Катюшу»

До чемпионата мира по хоккею, который пройдет в период с 21 мая по 6 июня в Риге, остается все меньше времени, а объем работы в процессе подготовки к старту турнира только увеличивается. Касается это и команд-участниц, среди которых больше всего проблем возникло у России. Как известно, декабрьским решением Спортивного арбитражного суда (CAS) Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия кодексу WADA, а российским спортсменам в течение двух ближайших лет теперь запрещено участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира с использованием национальной символики. Согласно данному вердикту, формально сборной России на чемпионате мира в столице Латвии не будет, но фактически отечественные хоккеисты, естественно, на турнире выступят. Как именно будет называться российская команда, в Федерации хоккея России (ФХР) пока что еще думают. Под вопросом остается и символика россиян, хотя форма, вероятно, будет подобной той, в которой хоккейная сборная выиграла золото Олимпиады-2018.

Отдельным поводом для обсуждения является и непосредственно гимн, который на чемпионатах мира исполняется в честь победителя каждого матча. В данной ситуации ФХР вместо национальной мелодии Российской Федерации планирует выбрать «Катюшу» — одну из самых известных советских песен, написанную поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году.

«Гимном будет «Катюша». Про песню все понимают, что будет «Катюша». Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются», — сообщает ТАСС со ссылкой на своего источника в ФХР.

Официально в национальной хоккейной ассоциации данную информацию еще не подтвердили, однако данную инициативу уже обсудили представители руководства Международной федерации хоккея (ИИХФ). Так, президент агентства Рене Фазель, например, выступил против использования «Катюши» вместо национального гимна РФ, хотя еще недавно называл эту идею «хорошим выбором» и ничего против этого не имел.

«Решение об использовании какой-либо мелодии вместо гимна России на чемпионате мира еще не принято. Сообщения под источником о «Катюше» можно воспринимать как шутку. Нужно очень серьезно подойти к выбору музыки, которая будет воспроизведена вместо российского гимна. Мы будем с ФХР обсуждать, что это будет за музыка. Возможно, вместо гимна РФ будет звучать гимн ИИХФ. Гимн — это родина, поэтому выбор должен быть очень серьезным. Многим не понравится, если люди будут сейчас шутки отпускать по поводу той или иной мелодии. Речь о важном моменте», — приводит РИА «Новости» слова Фазеля, который подчеркнул, что его ведомство обсудит с представителями ФХР данный вопрос 15 марта.

Раскритиковал идею использования «Катюши» вместо национального гимна и один из главных коллег Фазеля, вице-президент ИИХФ Калерво Куммола, который выразил мнение, что на чемпионате мира у сборной «должен быть либо национальной гимн, либо вообще никакой другой мелодии».

Так или иначе, инициатива ФХР с заменой гимна России на «Катюшу» была взята на основе примера комиссии спортсменов национального олимпийского комитета, которые 14 января выступили с официальным предложением выбрать прославленную советскую композицию вместо гимна на Олимпийских играх. Данная позиция уже стала объектом большого внимания и широкой дискуссии, однако в самом ОКР никакого решения еще не приняли.

Помимо российских олимпийцев и хоккеистов идею с использованием «Катюши» на крупных международных турнирах поддержали и в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Этот вопрос глава ведомства Елена Вяльбе пока еще обсуждает с представителями Международной федерации лыжного спорта (ФИС), Международного олимпийского комитета и WADA. В случае отказа отечественные спортсмены на чемпионатах мира по лыжным видам спорта и мировым первенствам по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду будут использовать мелодию ФИС.

Среди других же российских спортивных федераций с санкциями CAS уже столкнулись гандболисты, которые на мужском чемпионате мира в Египте выступили в качестве команды Федерации гандбола России (ФГР). Вместо национального гимна отечественные спортсмены слушали мелодию Международной федерации гандбола (ИХФ).