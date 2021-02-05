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Трусова обыграла мужчин и попала в команду Медведевой: как стартовал Кубок

Девушки заработали по 83 тысячи за каждый элемент на прыжковом турнире в Кубке Первого канала

Женская команда в лице Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой обыграла мужчин в уникальном прыжковом турнире в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию. За каждый прыжковый элемент девушки заработали по 83 тысячи рублей.

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Девушки оторвались от парней на 50 баллов

Рекордно заснеженная Москва, обычный февральский день, но в 15:00 рабочего дня к «Мегаспорту» уже протянулась вереница людей, пришедших посмотреть на первое в истории противостояние мужчин и женщин на прыжковом турнире по фигурному катанию.

Вошедшая в «Книгу рекордов Гиннесса» Александра Трусова и Анна Щербакова за последние несколько лет сделали четверные прыжки нормой для российских фигуристок и уже давно были готовы бросить вызов сильному полу, но на официальных соревнованиях это было недопустимо.

Однако после отмены чемпионата Европы из-за пандемии в календаре соревнований образовалось окно, и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) совместно с Первым каналом решили организовать уникальный командный турнир, в рамках которого и состоялись долгожданные прыжковые соревнования в формате «Битвы полов».

В состав женской команды вошли Трусова, Щербакова, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. Защищать честь мужского одиночного катания были вызваны Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, и Андрей Мозалев.

Судили турнир Татьяна Тарасова, Максим Траньков, Аделина Сотникова, Елена Чайковская и Тамара Москвина по старой системе с максимальным баллом 6,0. Периодически судьи горячо спорили между собой, но в целом были благожелательны и нередко выставляли все 6,0.

Также прыжки оценивала техническая панель, которая рассматривала элементы в замедленном повторе и проставляла им баллы по официальным правилам — базовая стоимость + плюсы или минусы по шкале GOE (Grade of Execution — шкала качества исполнения), в зависимости от высоты, пролетности, красивого выезда и количества оборотов.

Сумма двух этих оценок — от судей и от техпанели — и становилась итоговыми баллами фигуриста за прыжок.

Соревнования проходили в три раунда. В первом каждая команда должна показать 1) каскад из двух тройных прыжков, 2) тройной аксель, 3) прыжок в четыре оборота и 4) каскад с четверным прыжком (4+2 или 4+3). Начинали девушки, а мужчины должны ответить аналогичным прыжком или каскадом. У всех было только по одной попытке.

Во втором каждый представитель команды должен был показать самый сложный прыжок, на который способен. Здесь мужчины уже не должны были повторять за девушками.

В третьем раунде — самом сложном — все спортсмены должны были исполнить каскад из пяти прыжков (не обязательно одинаковых).

Элемент шоу добавлял тот факт, что команды в ходе каждого раунда совещались с Евгений Медведевой и Алиной Загитовой. Те еще не вступили в права капитанов команд и выполняли, скорее, роль консультантов, а затем на всю арену объявляли, какой прыжок участник решил исполнять.

Юноши изначально были в гораздо менее выгодном положении, чем одиночницы. Победа — ничего необычного, обыграли девочек, поражение — позор, проиграли девочкам.

Женская команда была в ровно противоположной ситуации — любой исход не уронил бы их достоинства. Рекламные ролики с Трусовой, которая обещала показать, «кто тут на самом деле сильный пол», а также Щербаковой и Валиевой с высказываниями в подобном стиле могли еще больше уязвить мужчин.

Неудивительно, что в первом раунде парни собрались и не допустили ни одной ошибки. Даже учитывая, что они были обязаны повторять прыжки за девушками и, по сути, были лишены права выбора.

Фигуристки же сделали две помарки: Трусова выбрала четверной лутц и на приземлении оперлась двумя руками об лед, а Туктамышева и вовсе упала со своего фирменного тройного акселя.

К счастью для одиночниц, Валиева не подвела — сделала чисто тройной лутц + тройной тулуп. Также со своей задачей справилась Щербакова — четверной флип + тройной тулуп.

Тем не менее после первого раунда мужчины вырвались вперед — 68,72 против 67,22.

Во втором раунде, где каждый должен был исполнить свой самый сложный прыжок, мужчины вдруг растеряли свой боевой пыл (или не выдержали напряженной борьбы ноздря в ноздрю) и начали массово валиться.

Коляда упал с четверного тулупа, Игнатов — с четверного риттбергера, Мозалев уткнулся двумя руками в лед после четверного флипа, и только Алиев качественно исполнил четверной лутц.

Девушки же, наоборот, освоились в атмосфере необычного турнира и сделали все прыжки идеально: Туктамышева показала тройной аксель, Трусова и Щербакова — четверной лутц, Валиева — четверной тулуп.

После двух раундов одиночницы ожидаемо вырвались вперед — 131,02 против 128,96.

Однако в третьем раунде мужчин ожидал настоящий разнос. Каждый должен был исполнить каскад из пяти прыжков, что требует не только мощной физической подготовки, но и крепкой нервной системы — нигде нельзя сбиться, засомневаться, пошатнуться, иначе какая-то часть каскада или он весь будет сорван. И в этой битве нервов девушки снова оказались хладнокровнее и педантичнее, методично исполнив все требуемые пять прыжков.

Туктамышева прыгнула тройной лутц и четыре двойных акселя. Трусова — четверной лутц, тройной тулуп, ойлер, тройной сальхов, тройной тулуп. Щербакова — четверной флип, тройной тулуп, тройной риттбергер, ойлер и тройной сальхов. Валиева — четверной тулуп, тройной тулуп, тройной тулуп, ойлер, тройной сальхов.

У мужчин же сразу два участника завалили каскады полностью, с первого прыжка.

Коляда попытался сделать четверной тулуп, но едва скрутил оборот и раскрылся в воздухе — «бабочка». Все судьи поставили Михаилу 0,0 — такого еще не было.

Выходит, что за весь турнир он сумел исполнить чисто только один элемент — тройной лутц + тройной тулуп еще в первом раунде, когда успешно ответил на каскад Валиевой. Почти такой же провал случился у Алиева: он упал после первого прыжка — четверного тулупа, но хотя бы успел скрутить три оборота. За это судьи оценили его труды в среднем в 3,0.

Мозалев, к счастью, исполнил все пять прыжков — четверной тулуп, тройной тулуп, ойлер, тройной сальхов и двойной тулуп. Была лишь одна ошибка — степ-аут после сальхова, но это уже было большой удачей.

Единственный фигурист, который вообще не допустил помарок в этом раунде, — Игнатов. Он исполнил четверной тулуп, тройной тулуп, ойлер, тройной сальхов, двойной тулуп. Естественно, этого оказалось недостаточно для того, чтобы составить хоть какую-то конкуренцию одиночницам.

Итоговый результат: девушки — 246,30 балла, парни — 194,78. Разница больше 50 баллов не должна удивлять: мужчины провалили два раунда из трех, а одиночницы шли гораздо ровнее.

Стабильность — главный бич российских одиночников, и прыжковый турнир лишний раз это доказал. Мужчины владеют всеми сложными прыжками, их контент гораздо разнообразнее, чем у девушек (за исключением Трусовой), но показать все это в нужный момент никак не получается. Пока они не решат эту психологическую проблему, таких успехов, как у девушек, им не видать.

Расстроенное лицо Коляды, который раздосадованно снял свои коньки сразу после решающей «бабочки», словно хотел поскорее забыть произошедшее, и едва не плачущий Мозалев добавили грусти в атмосферу расслабленного праздника.

Однако эти локальные драмы быстро забылись, и счастливым девушкам вручили сертификат на 1 млн рублей. Выходит, что каждая из них заработала по 250 тысяч, исполнив всего три элемента за вечер. Доход по 83 тысячи за элемент — такого у одиночниц еще не было.

Жеребьевка

Однако прыжковый турнир был лишь огненной разминкой перед основной частью соревнований. Вы ведь не думали, что полный список участников Кубка ограничивается восемью спортсменами?

В турнире примут участие еще 24 фигуриста, а в общем список состоит из шести одиночниц, шести одиночников, четырех спортивных пар и шести дуэтов из танцев на льду.

Загитова и Медведева по очереди выбирали спортсменов в свою команду, причем право начать предоставили Евгении — это решил сам гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

«Женя старше, пусть она первая выбирает», — заявил Эрнст по громкой связи после того, как ему дозвонились со второй попытки (сначала у ведущего Алексея Ягудина не работала громкая связь, так что пришлось делать еще один дозвон — со смартфона Медведевой).

Команда Медведевой:

Одиночницы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых

Одиночники: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк

Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов,

Танцы на льду: Александра Степанова / Иван Букин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Софья Шевченко / Игорь Еременко

Команда Загитовой:

Одиночницы: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева

Одиночники: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев

Спортивные пары: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин

Танцы на льду: Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро, Аннабель Морозов / Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин

Итого: в каждом коллективе есть по три одиночницы, три одиночника, две спортивных пары и три дуэта из танцев на льду.

6 февраля все представители команд покажут свои короткие программы, а 7 февраля – произвольные. Победу одержит коллектив с наибольшей суммой баллов в сумме.