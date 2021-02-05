Короткие программы команд Загитовой и Медведевой. LIVE

Турнир начинается с визитных карточек. Сначала на льду появилась команда Евгении Медведевой.
Сейчас в московском «Мегаспорте» начнется заливка льда, после которой и начнутся первые разминка и выступления.
Сегодня появилась интересная информация, что Елизавета Туктамышева поменяла свою короткую программу. Ранее в нынешнем сезоне она выступала под музыку из балета «Спартак», а теперь будет кататься под композицию Lovely, которую исполняют Билли Айлиш и Халид. Новый прокат она представит впервые именно сегодня.
Танцевальные пары, которые представят ритм-танец:
Команда Алины Загитовой
Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро
Аннабель Морозова – Андрей Багин
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Команда Евгении Медведевой
Александра Степанова – Иван Букин
Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин
Софья Шевченко – Игорь Еременко
Мужчины:
Команда Алины Загитовой
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
Андрей Мозалев
Команда Евгении Медведевой
Михаил Коляда
Александр Самарин
Марк Кондратюк
Девушки:
Команда Алины Загитовой
Анна Щербакова
Камила Валиева
Дарья Усачева
Команда Евгении Медведевой
Александра Трусова
Елизавета Туктамышева
Майя Хромых
Давайте посмотрим, кто сегодня выступит в короткой программе и за какую команды. Вот спортивные пары:
Команда Алины Загитовой
Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин
Команда Евгении Медведевой
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
В прыжковом фестивале выступали команды мужчин и женщин, которые и победили с огромным отрывом. Вот результаты:
Женщины (Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева) – 246,42
Мужчины (Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев) – 194,78
Это будет вторая часть Кубка Первого канала, за который соревнуются команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Накануне состоялся фестиваль прыжков. Сегодняшние короткие программы стартуют в 17.45 мск.
Напомним, что на турнире соревнуются две команды под капитанством Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы на Кубке Первого канала.