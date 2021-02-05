Короткие программы команд Загитовой и Медведевой. LIVE

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Германия / Бундеслига
ГертаБавария
0:1
закончен
Италия / Серия А
ФиорентинаИнтер М
0:2
закончен
Испания / Примера
АлавесВальядолид
1:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
СибирьБарыс
2:3
закончен
АвтомобилистНефтехимик
4:3
закончен
Металлург МгАк Барс
3:0
закончен
ТракторАмур
3:2 (Б)
закончен
Куньлунь Ред СтарЙокерит
1:2
закончен
ТорпедоДинамо М
3:2 (Б)
закончен
ВитязьДинамо Мн
3:1
закончен
СеверстальСпартак
5:2
закончен
ХК СочиЦСКА
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
1:2
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
2:1
закончен
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
5:2
закончен
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
4:5 (Б)
закончен
Фигурное катание / Кубок Первого канала по фигурному катанию
Прыжковый турнир
закончен
Англия / Премьер-лига
Астон ВиллаАрсенал
1:0
закончен
Ньюкасл ЮнайтедСаутгемптон
18:00
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
18:00
ФулхэмВест Хэм Юнайтед
20:30
Манчестер ЮнайтедЭвертон
23:00
Италия / Серия А
АталантаТорино
3:1
1 тайм
СассуолоСпеция
1:1
1 тайм
ЮвентусРома
20:00
ДженоаНаполи
22:45
Германия / Бундеслига
АугсбургВольфсбург
0:0
1 тайм
МайнцУнион
0:0
1 тайм
Шальке-04РБ Лейпциг
0:0
1 тайм
ФрайбургБоруссия Д
0:0
1 тайм
БайерШтутгарт
0:0
1 тайм
Боруссия МКёльн
20:30
Франция / Лига 1
ЛорьянРеймс
19:00
ЛионСтрасбург
21:00
ЛансРенн
23:00
Испания / Примера
ЛевантеГранада
2:1
2 тайм
УэскаРеал Мадрид
18:15
ЭльчеВильярреал
20:30
СевильяХетафе
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
перенесен
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
21:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Миннесота УайлдАризона Койотс
перенесен
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
23:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
03:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
перенесен
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
06:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
06:00
Фигурное катание /
Короткая программа команд на Кубке Первого канала. ОНЛАЙН
online
Италия / Серия А
БеневентоСампдория
14:30
УдинезеВерона
17:00
МиланКротоне
17:00
ПармаБолонья
20:00
ЛациоКальяри
22:45
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурВест Бромвич Альбион
15:00
ВулверхэмптонЛестер Сити
17:00
ЛиверпульМанчестер Сити
19:30
Шеффилд ЮнайтедЧелси
22:15
Франция / Лига 1
БрестБордо
15:00
Сент-ЭтьенМетц
17:00
НимМонако
17:00
НиццаАнже
17:00
МонпельеДижон
17:00
НантЛилль
19:00
МарсельПСЖ
23:00
Испания / Примера
Реал СосьедадКадис
16:00
Атлетик БВаленсия
18:15
ОсасунаЭйбар
20:30
БетисБарселона
23:00
Германия / Бундеслига
ХоффенхаймАйнтрахт Ф
17:30
АрминияВердер
20:00
КХЛ / регулярный чемпионат
Салават ЮлаевАмур
14:30
Металлург МгБарыс
15:00
ТракторЦСКА
15:00
Куньлунь Ред СтарВитязь
17:00
АвангардНефтехимик
17:00
ХК СочиДинамо Мн
17:00
СеверстальДинамо М
17:30
СКАЙокерит
17:30
Динамо РСпартак
18:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
20:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
23:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
23:00
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
23:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Миннесота УайлдАризона Койотс
перенесен
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
23:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Калев
14:00
Автодор УНИКС
16:00
Цмоки-Минск Зенит
16:00
Зелёна-Гура Нижний Новгород
20:00
Развернуть

Короткие программы команд Загитовой и Медведевой. LIVE

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Короткая программа команд на Кубке Первого канала. ОНЛАЙН

На Кубке Первого канала фигуристы, которые разделены на команды под капитанством Алины Загитовой и Евгении Медведевой, покажут короткие выступления. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Скопировать ссылку

Турнир начинается с визитных карточек. Сначала на льду появилась команда Евгении Медведевой.

Сейчас в московском «Мегаспорте» начнется заливка льда, после которой и начнутся первые разминка и выступления.

Сегодня появилась интересная информация, что Елизавета Туктамышева поменяла свою короткую программу. Ранее в нынешнем сезоне она выступала под музыку из балета «Спартак», а теперь будет кататься под композицию Lovely, которую исполняют Билли Айлиш и Халид. Новый прокат она представит впервые именно сегодня.

Танцевальные пары, которые представят ритм-танец:

Команда Алины Загитовой

Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро
Аннабель Морозова – Андрей Багин
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Команда Евгении Медведевой

Александра Степанова – Иван Букин
Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин
Софья Шевченко – Игорь Еременко

Мужчины:

Команда Алины Загитовой

Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
Андрей Мозалев

Команда Евгении Медведевой

Михаил Коляда
Александр Самарин
Марк Кондратюк

Девушки:

Команда Алины Загитовой

Анна Щербакова
Камила Валиева
Дарья Усачева

Команда Евгении Медведевой

Александра Трусова
Елизавета Туктамышева
Майя Хромых

Давайте посмотрим, кто сегодня выступит в короткой программе и за какую команды. Вот спортивные пары:

Команда Алины Загитовой

Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Команда Евгении Медведевой

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина – Александр Галлямов

В прыжковом фестивале выступали команды мужчин и женщин, которые и победили с огромным отрывом. Вот результаты:

Женщины (Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева) – 246,42

Мужчины (Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев) – 194,78

Это будет вторая часть Кубка Первого канала, за который соревнуются команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Накануне состоялся фестиваль прыжков. Сегодняшние короткие программы стартуют в 17.45 мск.

Напомним, что на турнире соревнуются две команды под капитанством Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы на Кубке Первого канала.