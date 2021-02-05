«Заслуживает госнаграды»: Большунов вновь досрочно стал чемпионом

Александр Большунов — лучший лыжник сезона-2020/21. Теперь официально. До последнего ближайшим преследователем 24-летнего россиянина оставался его соотечественник Иван Якимушкин, однако тот в итоге принял решение сняться с этапов Кубка мира в Ульрисехамне и Нове-Место. Ранее от участия в этих этапах отказался и сам Большунов ради того, чтобы сконцентрироваться на подготовке к чемпионату мира, который пройдет в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. По этой же причине, собственно, и Якимушкин пропустит гонки в Швеции и Чехии.

В связи с этим Иван потерял даже теоретические шансы догнать Большунова в общем зачете Кубка мира. В активе Александра сейчас 1613 очков, и Якимушкин, набравший пока 774 очка, мог догнать и обогнать Сан Саныча лишь при совпадении многих факторов. Например, Большунову было бы необходимо проиграть все оставшиеся гонки, тогда как Якимушкин должен был выступить хотя бы в Нове-Место, выиграть все гонки там и на финальном этапе Лиллехаммера, а также собрать абсолютно все бонусные баллы. В таком случае Иван мог бы набрать в сумме 1624 очка, но теперь это предположение, которое невозможно даже теоретически.

Таким образом, Александр Большунов во второй раз подряд стал обладателем большого Хрустального глобуса. И, что самое примечательное, Сан Саныч вновь выиграл его досрочно — в прошлом сезоне, который под конец уже был разбит пандемией коронавируса, россиянин также за несколько этапов до конца оказался недосягаем.

Теперь же Большунов по количеству больших Хрустальных глобусов догнал своего главного соперника последних лет Йоханнеса Клебо: у россиянина и его норвежского ровесника по два трофея, столько же у Петтера Нортуга, Оддвара Бро, Юхи Мието, Александра Завьялова и Тобиаса Ангерера. Впереди теперь только Мартин Сундбю (3 глобуса), Дарио Колонье (4), Гунде Сван (5) и Бьорн Дели (6).

Во многом столь огромное преимущество Большунова над своими соперниками в этом сезоне получилось из-за того, что соперников-то у него по сути и не оказалось. Уровень у российской мужской сборной высок, но Александр на фоне своих соотечественников сильно выделяется, да и тот же Сергей Устюгов пропустил много гонок, пока болел коронавирусом. Из-за пандемии большую часть этапов Кубка мира пропустили и все норвежские лыжники, не рискнувшие выбираться дальше, чем в Финляндию и Швецию.

«Поздравляю Сашу с досрочной победой! Сейчас сконцентрирован на чемпионате мира, и не хотелось бы, чтобы его отвлекали от важного. Глобус вручат в конце Кубка мира в Лиллехаммере, думаю, даже будет более приятно его получать именно в Норвегии. Не было главных конкурентов, но я уверена, что ему ничего бы не помешало выиграть трофей, даже если бы они не пропускали этапы», — цитирует РИА «Новости» главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

О победе с огромным преимуществом, которая «не вызывает никаких сомнений», заявил и тренер Большунова Юрий Бородавко, также отметивший важность сконцентрироваться на грядущем чемпионате мира, где россиянин еще в своей карьере не побеждал. А вот отца лыжника, что удивительно, новость о победе его сына застала врасплох.

«У меня сегодня день рождения, даже не думал об этом вообще. Да и сезон-то идет, никаких разговоров про досрочную победу не было, а тут как обухом по голове. Он шел к этому, отрыв был серьезным, нужно больше немного пробежать. Саша будет работать дальше, как и все остальные ребята»,

— приводит РИА «Новости» слова Александра Большунова-старшего.

Прокомментировали триумф российского лыжника и в Госдуме. Например, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выразил мнение, что Большунов, равно как и остальные победители Олимпийских игр, чемпионы мира и общих зачетов Кубка мира во всех видах спорта, достоин тому, чтобы ему присвоили государственную награду.

«То, что Большунов стал победителем досрочно — событие грандиозное. Тем более, что это его вторая победа подряд. В истории нашей страны такое происходило очень редко. Мы можем гордиться Большуновым и говорить «браво» всем, кто причастен к этому успеху. Руководство нашей страны, спортивные руководители и функционеры отметят победу Большунова, и Елене Вяльбе надо подготовить представление спортсмена к государственным наградам. Мы в Госдуме поддержим это», — заявил депутат.