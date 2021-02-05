«Праздник феминизма в фигурном катании»: реакция на победу девушек над парнями

Прыжковый турнир в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию должен был подразумевать большую интригу — никогда раньше девушки не соревновались с мужчинами, тем более чисто в технических элементах. Исторически парни всегда были сильнее в прыжках и обычно уступали одиночницам только в более утонченных вещах, вроде вращений.

Однако с новым поколением российских фигуристок бороться настолько непросто, что в интригу изначально не верили сами тренеры спортсменов.

Так, Алексей Мишин — наставник Михаила Коляды и Елизаветы Туктамышевой, принимавших участие в прыжковых соревнованиях, — сказал, что «этот турнир станет праздником феминизма в фигурном катании».

А Этери Тутберидзе — наставница участниц Анны Щербаковой и Камилы Валиевой, — пожелала, чтобы юноши и дальше прогрессировали и «тянулись за девочками».

Еще больше впечатляет, что эти фразы были сказаны после первого раунда прыжкового турнира, в котором мужчины не допустили ни одной ошибки и вырвались вперед по общей сумме баллов. Но тренеры смотрели дальше и оказались правы: мужская команда неожиданно стала рассыпаться на глазах, и в двух следующих раундах три прыжка из четырех получились с ошибками. Девушки же стабильно исполнили сложнейшие четверные прыжки и закономерно победили, получив приз в 1 млн рублей на четверых.

После соревнований Щербакова попыталась сгладить моральный урон, нанесенный мужчинам, и объяснила победу отличным составом своей команды.

«Очень необычный день сегодня получился… Прыжковый фестиваль — это действительно что-то новое и интересное. Спасибо всем. У нас была крутая команда: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева. Но это было далеко не все, соревнования продолжаются!» — написала Щербакова в Instagram.

Однако заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая выступала на этом турнире в качестве судьи, призналась честно, что другого итога и не ждала.

«Что касается победившей команды, то я ожидала, что девушки выиграют, так что меня этот факт не удивил,

— приводит слова Тарасовой Sport24. — Все ребята большие молодцы. Мне в целом очень нравятся прыжковые турниры: они всегда зрелищны и дарят много эмоций. У нас сегодня тоже было действительно интересно: с одной стороны, трогательно, с другой — развлекательно и весело.

Мне понравилась обстановка, вклад каждого спортсмена и сопереживание. Чувствовалась сила команд, они друг за друга болели. Ребята показали весь арсенал четверных прыжков, старались, исполнили и риттбергеры, и флипы, и аксели».

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков, который тоже работал судьей, отметил некоторые недочеты в организации турнира:

«Все было зрелищно, может, где-то не хватало интенсивности, но я думаю, что первый блин получился точно не комом. Если это приживется, нужно нивелировать недостатки, немного поменять систему, и будет шикарный прыжковый турнир».

Также Траньков отметил, что больше всего его поразило выступление девушек в самом сложном, финальном раунде, когда нужно было исполнить каскад из пяти прыжков подряд. Все фигуристки справились с такой нагрузкой без помарок. Более того, все они, кроме Туктамышевой, исполнили четверной прыжок.

Например, Трусова показала каскад четверной лутц + тройной тулуп + ойлер + тройной сальхов + тройной тулуп, а Щербакова — четверной флип + тройной тулуп + тройной риттбергер + ойлер + тройной сальхов. Комбинации такой сложности на официальных соревнованиях запрещены (а сколько баллов можно было бы взять!), однако в прыжковом турнире фигуристки разошлись вовсю.

«Я еще не видел вживую такие нечеловеческие возможности, — признался Траньков. — До этого наблюдал такое только в Instagram, знал, что девушки это делают, но никогда не видел вживую. Для меня это какой-то запредельный уровень, не понимаю, как команда Этери Георгиевны Тутберидзе это делает, но это космос, другая планета.

Вообще не ожидал, что парни так посыпятся. Они уверенно взяли первый раунд, подумал, что девочки могут начать волноваться. Но оказалось все наоборот, и после третьего раунда уже было все понятно.

Хорошо, что некоторые ребята продолжили бороться и не опустили руки, делая максимальный контент. Пытались делать на максимум свою программу, плох тот, кто не старается, поэтому спасибо парням за борьбу».

Ведущий турнира, олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что огромный отрыв девушек от мужчин по итоговой сумме баллов (246,42 против 194,78) не так важен, как сам факт того, что они победили.

«Для меня, как и для 95 процентов людей, которые интересуются фигурным катанием, на сегодняшний день баллы значения не имеют. Мне важно первое, второе и третье место, а с каким отрывом — никакой разницы. Для меня баллы — оценка труда, и то условная. В данный момент — прыжковый турнир. Сегодня этот турнир выиграли девочки — вот и все», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Также чемпион подчеркнул, что формат турнира стоит еще доработать, чтобы сделать его более динамичным.

«Сегодня турнир проводился впервые, очень сложно что-то делать с нуля, да и чтоб звенело как натянутая струна. Но будущее у этого турнира огромное! Мы поняли, где были какие недочеты.

Если доработать чуть-чуть правила по прыжкам, попытки, кто против кого, и поменять чуток формат, — это будет нереально крутое шоу! Его можно проводить даже дважды в год.

Никогда люди не увидят каскад из пяти прыжков и многое другое, а если еще усложнить и сделать, как в хоккее, игру со светом, то получатся этакие хоккейные All-stars game», — считает Ягудин.

С олимпийским чемпионом вполне можно согласиться. В нынешнем формате каждый спортсмен исполнил всего по три элемента и больше ждал своего выхода, чем что-то показывал, а значит, динамика шоу несколько проседала.

Также можно отметить, что после падения с первого прыжка на каскаде из пяти сразу пресекалась возможность сделать остальные четыре — и эти ошибки лишили мужскую команду шансов на какую-либо борьбу, убив интригу в самом начале третьего раунда. Возможно, нужно было дать командам право на вторую попытку (или хотя бы ограниченное количество таких возможностей, чтобы фигуристы сами решали, в какой момент пользоваться запасной попыткой).

Кроме того, очень зрелищно было бы заставить соперников исполнять одинаковые прыжки параллельно друг другу. Заходы на элементы у 90% фигуристов выглядят идентично, так что это было вполне выполнимо. Также синхронный прыжок наглядно показал бы, кто сделал его лучше, да и просто выглядел бы красиво.

Наконец можно было добавить смешные наказания за любое падение — из серии сделать круг в костюме бабочки под «I Believe I Can Fly». Все это могло придать турниру еще больше изюминки, веселья и интриги.

Но, как упомянул Ягудин, у организаторов теперь есть время для размышлений. А пока известный российский тренер Александр Жулин подвел итоги дня:

«Я не удивлен тому, что выиграли девочки, потому что они стабильнее и набор элементов у них посложнее. Девочки у нас очень сильные. Щербакова с Трусовой так показывают флип и лутц, что бороться с ними бесполезно».