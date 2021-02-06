Скомканный дебют: как прошел первый матч Кокорина в Италии

Александр Кокорин невольно стал причиной, по которой интерес российских болельщиков к итальянской Серии А заметно увеличился. Очередным объектом внимания стала скромная «Фиорентина», которая под руководством экс-наставника сборной Италии Чезаре Пранделли пытается наконец найти свою игру и начать борьбу за попадание в еврокубковую зону. Пока что дела у «фиалок» с этим складываются не лучшим образом, и фанаты команды если не верят, то надеются на то, что Кокорин принесет пользу.

Что касается самого Александра, то главным вопросом оставался матч, в котором дебютирует российский форвард. Игру с «Торино» (1:1) Кокорин пропустил, рисковал он остаться вне заявки и на важную домашнюю встречу с миланским «Интером». За два дня до матча итальянская пресса распространила информацию о том, что россиянин хоть и получил разрешение на работу в Италии, но при этом «Фиорентина» всех нужных документов для включения футболиста в заявку в Серии А еще не получила. Впрочем, уже через некоторое время в клубе сообщили, что оставшиеся бумаги от Российского футбольного союза (РФС) все же были получены, и Кокорин в итоге был включен в заявку «фиалок» на сезон.

Оставались вопросы и непосредственно к самому Александру, а точнее — к его физической форме. Свой последний матч Кокорин сыграл еще в конце ноября 2020-го, после чего почти месяц восстанавливался от очередной мышечной травмы ноги, а во Флоренцию улетел и вовсе, едва-едва начав зимние тренировочные сборы со «Спартаком» в Дубае. Тот факт, что нападающий слишком далек от удовлетворительного состояния, понимали и в «Фиорентине», где, по информации известного российского журналиста и инсайдера Нобеля Арустамяна, футболисту даже разработали специальное меню с особым рационом питания и индивидуальный план тренировочных занятий.

«Состояние Кокорина улучшается. Мы знали, что ему нужно три недели, чтобы адаптироваться», — говорил Чезаре Пранделли.

Матч с «Интером» Александр ожидаемо начал на скамейке запасных. Вместо него в центре нападения с первых минут играл Душан Влахович, что сюрпризом не является, а его партнером по атаке стал Борха Валеро.

Первый тайм оказался практически полностью за «Интером». «Нерадзурри» с первых минут завладели мячом и постепенно оккупировали половину поля «Фиорентины», тогда как «фиалки» с большим трудом отвечали редкими контрвыпадами. Учитывая, как складывалась игра, неудивительно, что первый опасный момент создали именно гости: Алексис Санчес на дриблинге классно вошел в штрафную площадь и прострелил в район 11-метровой отметки, откуда Николо Барелла бил по сути из идеальной позиции. Однако итальянцу немного не повезло. Во-первых, в момент удара он упал, а во-вторых, удар пришелся по центру ворот, и Бартломей Дронговский этот выстрел парировал.

Впрочем, в другом эпизоде дуэль у вратаря «Фиорентины» Барелла все-таки выиграл. Итальянский хавбек после очередной передачи от Санчеса пробил из-за пределов штрафной в дальний угол и мяч, как обычно говорится в таких случаях, залетел прямо «под штангу».

Пропущенный мяч помог «Фиорентине» встрепенуться, и буквально через несколько минут подопечные Пранделли организовали атаку, которая удивительным образом не закончилась голом. Сначала Джакомо Бонавентура после заброса по правому флангу мощно пробил от края штрафной в ближнюю «девятку», и Самир Ханданович с трудом перевел мяч в перекладину. От нее снаряд отскочил уже к Кристиано Бираги, который бил наверняка, но и в этом эпизоде на пути «круглого» вновь оказался голкипер миланцев.

На этот момент «Интер» мог ответить комбинацией, которая вполне претендовала на то, чтобы стать голевой. После подачи с левого фланга от Санчеса Ромелу Лукаку оторвался от опеки и пробил головой с близкого расстояния. Однако мяч пролетел выше ворот, хотя все шло к тому, чтобы на табло загорелись 2:0 в пользу гостей.

Это не заставило себя долго ждать, и уже в дебюте второго тайма подопечные Антонио Конте забили еще. Причем дважды, но из двух голов судьи засчитали только один.

Ашраф Хакими выдал потрясающий слаломный проход по правой бровке, оставив в дураках сразу несколько игроков в фиолетовой форме, вошел в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, откуда уже в пустые ворота мяч переправил никем не прикрытый Иван Перишич.

Впоследствии играл у «Фиорентины» по сути только вратарь: по очереди Дронговский только и успевал, что отбивать удары, которые наносили Барелла, Лукаку и Перишич. В итоге, когда терять было особо нечего, Пранделли решил дать Кокорину возможность проявить себя.

Впрочем, за те 20 минут игрового времени сделать это Александру не удалось. «Интер» все так же владел мячом и контролировал ситуацию, и новичку «Фиорентины» приходилось лишь участвовать в прессинге. Причем в как таковой отбор мяча россиянин не вступал, а только обозначал какую-нибудь борьбу. Себе в актив Кокорин смог записать девять точных коротких передач из семи. Форвард хоть и старался навести шороху в чужой штрафной площади, но коснулся Александр мяча всего те же девять раз и то — ближе к центру поля, спиной к воротам и без какого-либо намека на обострение.

Зато «нерадзурри» едва не довели дело до разгрома, когда вышедший на поле Лаутаро Мартинес из пределов штрафной мощно пробил в дальний нижний угол. От гола «Фиорентину» вновь спас Дронговский.

В итоге 0:2 — «Фиорентина» терпит поражение в первом матче Александра Кокорина в Серии А. Теперь на очереди у «фиалок» гостевая встреча с соседом по турнирной таблице «Сампдорией».