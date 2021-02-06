Пропустил от Наместникова: как Василевский стал лучшим игроком матча

Новый игровой день не сулил ничего хорошего для катастрофически стартовавшего в сезоне «Детройта» — «Ред Уингз» выдали серию из семи поражений подряд и одержали всего две победы в этом чемпионате. «Тампа», напротив, лидирует в «Центре» и лишь дважды проигрывала в регулярке.

Но началась встреча не так плохо для «Детройта». На 10-й минуте российский нападающий Владислав Наместников вывел красно-белых вперед, забросив в ворота бывшей команды: Томас Грайсс отдал передачу под синюю линию при большинстве, а завершил нехитрую комбинацию Наместников. Изначально гол записали на Филипа Задину, но повтор уточнил, что именно россиянин переправил шайбу в ворота. А, поскольку к тому моменту отбывавший наказание игрок «Тампы» уже вышел на лед, шайба была заброшена в равных составах.

Для Наместникова этот гол стал третьим результативным действием в сезоне, но от восьмого поражения кряду «Ред Уингз» не спасла.

Долго радоваться «Детройту» не пришлось: Патрик Марун сначала сравнял счет, а дубль Баркли Гудроу закрепил победу «Лайтнинг» — 3:1. Василевский отразил 27 бросков и был признан первой звездой матча, второй звездой стал российский защитник Михаил Сергачев, не отметившийся результативными действиями, но сыгравший как никогда полезно. Третье место — у Гудроу.

Andrei Vasilevskiy (27 saves) improved to 10-0-0 vs. Detroit dating to Dec. 20, 2016 and matched Ben Bishop (10-0-0 vs. NJD) for the NHL's second-longest active win streak against one opponent. Only Tuukka Rask (12-0-0 vs. ARI) has recorded a longer such run. #NHLStats pic.twitter.com/j1yz1oOuym — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 6, 2021

Лидер «Востока» «Бостон» прошедшей ночью снова гостил у «Филадельфии». Двумя днями ранее «Брюинз» уже обыгрывали «хулиганов с Брод-стрит», забросив победную шайбу в овертайме. На этот раз «Флайерз» были близки к реваншу: сначала Джоэль Фараби не реализовал буллит, но спустя четыре минуты «Филадельфия» все же вышла вперед благодаря голу Джеймса ван Римсдайка.

Впрочем, «Брюинз» потребовалось всего 28 секунд, чтобы не уехать из Филадельфии с пустыми руками. На отметке 52.01 на таймере Брэд Маршан сравнял счет, а на 52.28 гол праздновал Шон Курали — «Флайерз» добыли волевую победу со счетом 2:1.

Отдельной отметим Маршана — он увеличил свою результативную серию в НХЛ до восьми игр подряд и заработал уже 15 (7+8) очков в сезоне.

Brad Marchand's equalizer extends his point streak to eight games. pic.twitter.com/RzMMZqkpuJ — Conor Ryan (@ConorRyan_93) February 6, 2021

Результативной получилась встреча, проходившая в Анахайме. Местные «Дакс» после победы над «Лос-Анджелес Кингз» принимали «Сан-Хосе».

Мэттью Ньето быстро вывел гостей вперед, но следом «Шаркс» получили три гола — от Адама Хенрика, Троя Терри и Макса Комтуа. При 3:1 на табло ситуация поменялась уже в пользу «Сан-Хосе»: Логан Кутюр, Эвандер Кейн и Брент Бернс забросили по шайбе и обеспечили преимущество в один гол «изумрудным». В концовке встречи Комтуа оформил дубль и все-таки перевел матч в овертайм и последующие буллиты. Победный бросок исполнил Райан Донато и позволил «Шаркс» прервать серию из двух поражений подряд — 5:4.

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов провел на льду 11 минут 16 секунд, нанес 2 броска и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне россиянин заработал пока лишь три штрафа. А вот вызванный из фарм-клуба нападающий Максим Летунов в НХЛ в этом сезоне пока не выходил на лед.

На скамейку запасных после 5:6 от «Нэшвилл» в прошлом матче попал самый дорогой российский вратарь Сергей Бобровский. Его место в воротах «Флориды» на вторую игру подряд с «Предаторз» занял Крис Дриджер.

Роман Йози в самом начале встрече пробил Дриджера и вывел «Нэшвилл» вперед, но впоследствии сменщик Бобровского отразил все 24 броска по его воротам. А «Пантерз» одержали победу — 2:1 — отличились мощно проводящий сезон финн с российскими корнями Александр Барков и Картер Вераге, реализовавший свой момент как раз с передачи все того же Баркова.

Verhaeghe finds Barkov and top shelf #FlaPanthers goal



pic.twitter.com/N5EParUai5 — 2 Goalies 1 Mic (@2Goalies1Mic) February 6, 2021

В еще одном матче дня перестрелку в Парадайсе устроили «Вегас» и «Лос-Анджелес».

За два периода «Голден Найтс» забросили пять безответных шайб благодаря усилиям Николаса Хага, набравшего 3 очка (1+2), Марка Стоуна (1+1), Джонатана Маршессо (1+1), Вильяма Карлссона (1+2), Коди Гласса (1+0) и Макса Пасиоретти (0+3). Лишь в концовке «Лос-Анджелес» отыграл два гола — за гостей забросили Остин Вагнер и Дастин Браун.

5:2 — «Вегас» убедительно победил «Кингз», которые, в свою очередь, потерпели уже третье поражение подряд.