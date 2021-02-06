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«МОК бездействует»: правозащитники хотят отменить Олимпиаду в Пекине

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180 правозащитных организаций призвали бойкотировать Олимпиаду в Пекине

180 правозащитных организаций призвали бойкотировать Олимпийские игры 2022 года в Пекине — образованная коалиция утверждает, что в Китае усугубилась ситуация с положением этнических меньшинств. В Международном олимпийском комитете требование правозащитников «проигнорировали».

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В олимпийском движении назревает очередной скандал. До сих пор остается неизвестной судьба многострадальных Игр — 2020 в Токио, которые, если ничего не изменится, должны будут состояться летом этого года. А изменится может многое — если эпидемиологическая ситуация в мире снова ухудшится, то Олимпиаду могут снова перенести или отменить совсем. По слухам, в Японии такую возможность активно обсуждают уже сейчас. Впрочем, и Играм — 2022 грозят серьезные проблемы.

CBC пишет, что отобрать право у Пекина на проведение зимней Олимпиады требуют почти две сотни правозащитных организаций. Так, коалиция из 180 организаций призвала к бойкоту Игр в Китае на основании полученных сообщений о многочисленных нарушениях прав человека в отношении этнических меньшинств в КНР.

Группы, объединившиеся против проведения Олимпиады в Китае, представляют уйгурскую, тибетскую, монгольскую, гонконгскую и другие народности.

Организации, в частности, отмечают, что бойкот Игр гарантирует, что соревнования не будут использоваться «для поощрения вопиющих нарушений прав китайского правительства и подавления инакомыслия». В международных правозащитных компаниях считают, что правительство КНР якобы проводит «этнические чистки» — свидетельством тому являются полученные China Cables «секретные документы» властей о политическом направлении китайских властей об искоренении этих меньшинств. Сигнализируют об этом и другие СМИ.

Наибольшее внимание общественности привлекло положение уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), уверены в западной прессе. Правительство Китая считает ислам, который исповедуют уйгуры, чужеродной религией и утверждает, что тюркский народ насаждал местным жителям свое вероисповедование силой. Говорится в этом и в «Белой книге», где уйгуры называются «завоевателями». По этой причине в Китае якобы ведется преследование уйгуров: по оценкам исследователей и правозащитных групп, с 2016 года правительство КНР насильственно определило в так называемые лагеря перевоспитания в Синьцзяне больше миллиона человек — уйгуров и преимущественно других мусульманских меньшинств.

Мировая общественность считает зоны интернирования Синьцзяна тюрьмами идеологической обработки, Китай в свою очередь описывает их как некие учебные центры. Бывшие заключенные и утечка «правительственных документов» указывает на то, что люди там подвергаются пыткам, стерилизации, принудительному труду в рамках кампании по ассимиляции.

Соединенные Штаты назвали происходящее в СУАР «геноцидом» и ввели санкции против Китая. Правительство КНР это отрицает и тоже вводит обратные санкции против американцев.

Правозащитники вспоминают Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Тогда предъявлялись те же обвинения, но действующие власти пообещали работать над улучшением положения с правами человека. Вместо этого, согласно утверждениям групп, «престиж Олимпиады привел к резкому увеличению нападений на различные сообщества». Говоря об этом, правозащитники просили Международный олимпийский комитет перенести Игры из КНР, но в МОК в значительной степени проигнорировали сигнал и отметили, что являются лишь спортивным органом, который не вмешивается в политику.

«Из-за бездействия МОК теперь правительства стран должны занять позицию и продемонстрировать, что у них есть политическая воля дать отпор предосудительным нарушениям прав человека в Китае», — замечают правозащитники.