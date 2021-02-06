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Волков против Оверима на UFC Fight Night 184. LIVE

UFC Fight Night 184. Волков — Оверим, Сандхеген — Эдгар. ОНЛАЙН

В Лас-Вегасе проходит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 184. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ивента с участием российского тяжеловеса Александра Волкова.

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Мэйн-кард открыл поединок с участием Майка Родригеса (11-5, БН:1) и Данило Маркеса (10-2). Полутяжеловесы, которым, глядя на их габариты, впору выступать в тяжах, завершили свою разборку во втором раунде: точнее, сделал это Маркес, задушив соперника сзади и усыпив того. Маркес в своем дебюте в UFC, кстати, побеждал Хадиса Ибрагимова.

Совсем плохи перспективы остаться в UFC после сегодняшнего ивента у Джерома Риверы (10-5). Американец уступил парню с говорящим именем Оди Осборн (9-3) нокаутом на 26 секунде боя: пропустил с левой, упал на канвас и был добил несколькими ударами. Собственно, третье поражение в трех поединках в карьере Риверы в главном промоушене мира.

Вот такие неприятными последствиями обернулась для Джастина Джейнсу (16-7) встреча с Девонте Смитом (11-2). Во втором раунде бой был остановлен по указанию врача, а Смиту присуждена победа техническим нокаутом. Третье поражение кряду для Джейнса, между прочим.

Поединки предварительного карда завершились. Во втором с конца по значимости бое россиянин Тимур Валиев (17-2, БН:2) провел пять раундов в клетке с Мартином Дэем (8-6) и одержал победу единогласным решением судей — его первая победа в UFC, тогда как канадец потерпел четвертое поражение подряд и, вероятно, будет теперь уволен.

Полный кард турнира выглядит следующим образом:
Основной кард

Алистар Оверим — Александр Волков (тяжелый вес, главный бой вечера);
Кори Сандхеген — Фрэнки Эдгар (легчайший вес, соглавный бой вечера);
Майкл Джонсон — Клэй Гуида (легкий вес);
Алешандре Пантожа — Манель Капе (наилегчайший вес);
Коди Стэманн — Аскар Аскар (полулегкий вес);
Карлос Диего Феррейра — Бенейл Дариуш (легкий вес).

Предварительный кард

Майк Родригес — Данило Маркес (полутяжелый вес);
Девонте Смит — Джастин Джейнс (промежуточный вес);
Кароль Роса — Джоселин Эдвардс (женский легчайший вес);
Моли Маккенн — Лара Прокопио (женский наилегчайший вес);
Сон Ву Чу — Юссуф Залал (полулегкий вес);
Тимур Валиев — Мартин Дэй (полулегкий вес);
Оди Озборн — Джером Ривера (полулегкий вес).

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция турнира UFC Fight Night 184.