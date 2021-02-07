Шанс на камбэк: Медведева против Загитовой на Кубке Первого канала. LIVE

Соревнуются команда Евгении Медведевой «Время первых» и команда Алины Загитовой «Красная машина».
На Кубке Первого канала по фигурному катанию день Произвольных программ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
В рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию команды Евгении Медведевой и Алины Загитовой показывают произвольные программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Соревнуются команда Евгении Медведевой «Время первых» и команда Алины Загитовой «Красная машина».
На Кубке Первого канала по фигурному катанию день Произвольных программ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.