«Мое время пришло»: как Волков победил Оверима

Волков — новый претендент

Шестой и пятый номера рейтинга тяжеловесов UFC Александр Волков (33-8) и Алистар Оверим (47-19, БН:1) определяли будущего претендента на титул. Действующий чемпион Стипе Миочич через семь недель будет защищать пояс в поединке против Фрэнсиса Нганну, с победителем этого боя и встретится Волков.

Официально этого пока никто не подтверждал, но ситуация в дивизионе выглядит именно так.

Волков ниже Оверима в рейтинге (во вторник, когда списки будут обновлять, то это изменится), но тем не менее выходил с ним на бой значительным фаворитом. После обиднейшего поражения от Деррика Льюиса два с половиной года назад россиянин сильно прибавил — одержал две победы и проиграл Кертису Блэйдсу, хотя и тогда показал сильное выступление. К Овериму он также набрал серьезную массу и весил больше, чем когда-либо в своей карьере. На взвешивании он перевесил Оверима почти на 4 кг, а в октагоне ветеран на его фоне смотреть даже маленьким, что вообще трудно представить.

Звание фаворита Волков начал оправдывать не сразу. В первую половину первого раунда Оверима по большей части занял центр клетки и несколько раз опасно доставал Драго лоукиками и джебами. Но когда попадал Волков, то казалось, что уже Оверим даже со своим опытом подобного не ожидает — удары россиянина были чрезвычайно мощными. В один из моментов Оверим потерял равновесие (это был не нокдаун) и очень не к месту и времени повалился на два колена на настил, чем подбежавший Волков воспользовался, обрушив на его голову шквал ударов. До конца раунда Оверим, очевидно, уже потрясенный и с разбитым лицом, просто выживал. К такому легендарный тяжеловес привык все же давно.

Во втором раунде Овериму его угол посоветовал переводить бой на землю, где у Волкова бывают проблемы. Но не секрет, что россиянин в последний год серьезно работал над улучшением своей борьбы, и, как итог, ни одна попытка Алистара пройти в ноги не увенчалась успехом — наоборот, на все подобные атаки Волков отвечал еще более агрессивно, перебив Оверима по значимым ударам в пять раз.

Быстро все превратилось в избиение Оверима. Едва стоя на ногах, Алистар пропустил нехитрую «двоечку» и снова оказался на коленях — Волков даже добивать не стал.

«Я много работаю, нахожусь в лучшей форме за все время и чувствую, что мое время пришло. Я иду за титулом. Сегодня я комфортно ощущал себя на ногах и видел, что смогу финишировать Оверима. Всего его лицо было в сечках, и я просто ждал возможности донести хорошие удары. Но подождите, я продолжу работать над тем, чтобы быть еще лучше», – произнес Волков после боя в интервью Даниэлю Кормье, который похвалил английский язык Драго и пошутил, что он может преподавать русский язык в американских школах.

Волков получил $50 тыс. за лучшее выступление вечера, теперь почти наверняка его ждет первая титульная проверка в UFC, а вот последний поход Оверима за поясом, судя по всему, не удался, и 40-летний боец будет думать о завершении карьеры.

Нокаут года?

Ко-мэйн ивент получился не менее захватывающим по своему сценарию. Встречались второй и четвертый номера рейтинга легчайшего дивизиона Кори Сэндхеген (14-2) и Фрэнки Эдгар (23-9-1) соответственно.

Сэндхеген считается одним из главных проспектов своей весовой категории — в UFC у него всего одно поражение, которое в июне прошлого года ему нанес Алджамейн Стерлинг, эффектно задушив уже на второй минуте боя. Если бы тогда победил Кори, то именно он бы дрался в ближайшие месяцы с чемпионом Петром Яном за титул. Уже через несколько месяцев после неудачи со Стерлингом Сэндхеген вернулся в октагон и оформил красивейший нокаут в поединке с экс-претендентом Марлоном Мораесом, тем самым вновь громко заявив о себе.

У его соперника — бывшего чемпиона и настоящей легенды Эдгара — карьера, увы, идет по нисходящей. Два года назад Фрэнки уступил Брайану Ортеге, а позже, победив Каба Свонсона, был выдвинут UFC на титульный бой, в котором Макс Холлоуэй его, разумеется, просто уничтожил. Уже на тот момент сомнения по поводу конкурентоспособности Эдгара закрадывались серьезные, но вскоре он снова вышел в клетку и отлетел в нокаут от Корейского Зомби. Наконец, Эдгар раздельным решением победил Педро Муньоса и решил, что продолжать непременно надо.

Однако молодой и дерзкий Сэндхеген оказался 39-летнему ветерану не по зубам. На 28-й секунде боя Кори, отходя от сетки, отреагировал на движение Эдгара попытаться пройти в ноги и в высочайшем прыжке выбросил колено прямо в голову сопернику — Фрэнки упал замертво в глухой нокаут. Примерно такое же проделал Хорхе Масвидаль с Беном Аскреном.

Сэндхаген поначалу радостно бегал по октагону и кричал про «easy money», но потрясенного Эдгара не могли привести в чувства. Кори, как признавался потом, что даже расстроился своей победе: «Конечно, это круто. Но это же Фрэнки Эдгар! Я не хотел, чтобы с ним произошло такое». Но бонус в виде $50 тыс. Сэндхеген заработал честно.

Кори однозначно будет претендентом на титул после того, как отношения выяснят Ян и Стерлинг. А вот Эдгару, как и Овериму (ветераны сегодня подкачали), надо уже обдумывать уход.

Cory Sandhagen won't be showing mercy during his climb to the top #UFCVegas18 pic.twitter.com/YzyVzGflFu — ESPN MMA (@espnmma) February 7, 2021

Первая победа Валиева, закат Джонсона

Оставшаяся часть поединков вечера в Лас-Вегасе оказалась на редкость скучной.

Впрочем, кроме Волкова был на турнире один человек, который волновал российскую аудиторию. Это Тимур Валиев (17-2, БН:1) из легчайшего веса проводил свой второй бой под эгидой UFC. Его дебют состоялся в конце лета 2020-го, когда Валиев потерпел поражение техническим нокаутом от Тревина Джонса. Впоследствии американец провалил допинг-тест, и Атлетическая комиссия отменила результат, признав поединок несостоявшимся.

На этот раз у Валиева получилось выступить куда лучше. Мартина Дэя (8-6) по исходу трех раундов он в доминирующем стиле перебил более чем в три раза и оформил четыре тейкдауна с шести попыток — единогласным решением судьи отдали победу россиянину. Дэй потерпел четвертое поражение подряд и, видимо, будет освобожден от контракта.

Бонус по $50 тыс. за лучший бой вечера получили рейтинговые легковесы Бенил Дариуш (20-4-1) и Карлос Феррейра (17-3), встречавшиеся в реванше. За трехраундовый близкий поединок бойцы выбросили почти три сотни ударов, а Дариуш еще предпринял 15 попыток тейкдаунов. Он, к слову, казался значительно убедительнее, но судьи, хоть и отдали ему победу в итоге, но раздельно. Свою победную серию Дариуш увеличил до шести боев — тем любопытнее, что два с половиной года назад он был близок к увольнению. А шестиматчевый винстрик Феррейры прервался.

В третьем по значимости поединке ивента бились чрезвычайно опытные бойцы — Клей Гуида (36-17) и Майкл Джонсон (20-17). Оба шли на сериях из двух и трех поражений соответственно, то есть поединок был определяющим для каждого на текущем этапе карьеры. Гуида в итоге, по мнению судей, оказался сильнее и пока никуда не уходит. У Джонсона же, который в свое время нокаутировал Дастина Порье и дрался в титульнике с Хабибом Нурмагомедовым, теперь четыре поражения кряду и серьезный риск быть уволенным.

Результаты всех боев UFC Fight Night 184:

Основной кард

Алистар Оверим нокаутом проиграл Александру Волкову (тяжелый вес, главный бой вечера);

Кори Сандхеген нокаутом победил Фрэнки Эдгара (легчайший вес, соглавный бой вечера);

Майкл Джонсон единогласным решением проиграю Клэю Гуиде (легкий вес);

Алешандре Пантожа единогласным решением победил Манеля Капе (наилегчайший вес);



Карлос Диего Феррейра раздельным решением уступил Бенейлу Дариушу (легкий вес).Майк Родригес добровольно сдался после сабмишена Данило Маркесу (полутяжелый вес);

Предварительный кард

Девонте Смит победил техническим нокаутом после остановки доктора Джастина Джейнса (промежуточный вес);

Кароль Роса единогласным решением судей победила Джоселин Эдвардс (женский легчайший вес);

Моли Маккенн единогласным судейским решением победила Лару Прокопио (женский наилегчайший вес);

Сон Ву Чу единогласным решением судей победил Юссуфа Залала (полулегкий вес);

Тимур Валиев единогласным решением судей победил Мартина Дэя (полулегкий вес);

Оди Озборн нокаутировал Джерома Риверу (полулегкий вес).

Следующий турнир — UFC 260 — состоится в ночь на 14 февраля. В главном поединке вечера встретятся чемпион полусреднего веса Камару Усман и претендент Гилберт Бернс.