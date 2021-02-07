Ученица Тутберидзе подвела Медведеву: Загитова победила в Кубке Первого канала

Распределение по командам убило интригу?

После стартового соревновательного дня Кубка Первого канала по фигурному катанию команда Алины Загитовой («Красная машина») уверенно превзошла коллектив Евгении Медведевой («Время первых») — 931,41 балла против 912,92.

Такой исход предсказывался уже после распределения фигуристов по командам. Загитова получила возможность начать выбор в обоих видах одиночного катания – женском и мужском, — где разница в баллах между спортсменами разного уровня гораздо больше, чем в танцах на льду и спортивных парах (особенно среди девушек).

Получив в свое распоряжение двух девушек с четверными прыжками и космическими оценками за компоненты – Анну Щербакову и Камилу Валиеву – Загитова сорвала джекпот.

Медведевой оставалось лишь надеяться на чудо, ведь даже множество четверных Александры Трусовой (а она не была способна их все исполнить из-за недолеченной травмы) не в силах противостоять сдвоенной мощи фигуристок из «Хрустального».

Результаты первого дня доказали это лишний раз: лидируя после трех видов, «Время первых» в итоге уступило с разницей 18,5 балла только за счет разрыва в женском одиночном.

На пресс-конференции Медведева выразила недовольство такой системой распределения фигуристов и предположила, что было бы лучше провести обыкновенную жеребьевку («Так было бы честнее»).

По крайней мере, тогда все решил бы случай и нельзя было пенять на правила, сработавшие строго в пользу одного капитана.

На самом деле можно было бы устроить и драфт, но с другими правилами. Например, чтобы тот, кто получил право первого выбора, забирал одного фигуриста, а другой капитан – следующих двоих. Так команды получились бы более сбалансированными.

Но слишком критиковать организаторов за такие правила тоже не стоит – все-таки турнир проводится в первый раз, механика еще не отработана, и процедуру распределения фигуристов, например, вообще переиграли в прямом эфире, как сообщила Медведева.

Нет сомнений, что в следующий раз этот момент продумают тщательнее. Главное не отказываться от командного турнира — по яркости эмоций, качеству развлечения публики и по количеству программ высшего уровня от лучших фигуристов страны это самое топовое событие сезона.

Каскад падений перед выступлениями

И если уж на то пошло, интрига не была полностью мертва в день решающих прокатов. Да, состав одиночниц в команде Загитовой явно сильнее, но уровень сложности в их программах таков, что может произойти все что угодно.

На утренней тренировке перед выступлениями все девушки допускали множество ошибок.

Например, Камила Валиева делала «бабочку» на четверном тулупе и падала так, что потом долго растирала колено и гневно била по льду рукой, а Анна Щербакова падала после четверного флипа, в котором скрутила только три оборота. Этери Тутберидзе даже устроила экстренное совещание со своими спортсменками сразу после тренировки, чтобы немного привести их в чувство.

Ошибались и девушки из команды Медведевой – Александра Трусова делала «бабочку» на четверном тулупе, а вместо привычного четверного лутца зачастую скручивала тройной. Елизавета Туктамышева то справлялась с тройным акселем, то нет.

Элементы ультра-си – вещь в себе, и произойти в прокате могло все что угодно.

Танцы на льду

Но начинался день с выступлений дуэтов в танцах на льду, причем сразу с действующих чемпионов России Александры Степановой / Ивана Букина. Пара продемонстрировала свой вкатанный произвольный танец под песню Джастина Тимберлейка «Cry Me A River», который производил фурор весь прошлый сезон и ничуть не потерял своего блеска в этом и даже был доработан. Неудивительно, что Степанова / Букин получили за свое выступление 134,20 балла – не мировой рекорд, но тоже космос, чем изрядно порадовали команду Медведевой.

Следующими выступали танцоры из коллектива Загитовой – Аннабель Морозов / Андрей Багин, чья лирическая программа изобиловала таким количеством изысканных, оригинальных поддержек и вращений, что зал то и дело взрывался аплодисментами, а затем долго скандировал «Молодцы!». Все-таки танцы на льду – это чистая красота и элегантность, которой порой не хватает в выступлениях одиночников.

Однако технически Морозов / Багин все-таки пока уступают более опытным товарищам и за свой прокат получили 123,27 балла.

Продолжили праздник эстетики на льду Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, выступающие за «Красную машину». Дуэт показал трогательную историю пожилой пары (в начале фигуристы шагают будто на трясущихся от немощи ногах), которая вспоминает всю свою историю любви. Рассказ получился насыщенным настоящими акробатическими элементами – казалось, что Худайбердиева провела едва ли не больше времени в различных пируэтах в воздухе, кружась вокруг Базина. Но при этом фигуристам удалось передать и драматичную историю своих персонажей, получили за свой прокат танцоры 123,09 балла.

Отвечали на этот мощный перформанс Софья Шевченко / Игорь Еременко из команды Медведевой – и сделали это очень достойно. Оригинальный танец под зловещую тему, чей темп взвивался до невозможности под самую концовку, очень взбодрил публику, а демонический образ Софьи в черном платье с алой развевающейся тканью на спине добавлял еще больше опасного огня в этот прокат. Интересных поддержек тоже было в достатке: однажды Еременко поднял девушку в воздух, и она начала буквально шагать по воздуху, — настоящая ведьма. Жаль, что за свое магическое выступление дуэт получил 120,57 балла – меньше, чем все предыдущие пары.

Следующими на лед вышли лидеры «Красной машины» в танцах на льду – Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро. Ребята устроили настоящее шоу под энергичный саундтрек к фильму о Ларе Крофт «Survivor» («Выжившая»), который популяризировала в России Загитова, катавшая под него показательный номер в кожаном облегающем костюме.

Опытные танцоры не допустили ошибок и получили от судей баллы, сопоставимые с результатом Степановой / Букина, — 128,05 балла.

Завершали соревнования танцевальных дуэтов Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин из «Времени первых». Ритмичный, невероятно стильный, наполненный рвущейся наружу и едва сдерживаемой энергией взаимного чувства танец под саундтрек к «50 оттенкам серого» по-хорошему завел публику. Когда пара получила 123,34 балла, некоторые зрители возмущенно вскричали «Мало! Мало!», а недоуменные лица Медведевой и Скопцовой говорили сами за себя.

Как бы там ни было, после данного этапа соревнований отставание команды Медведевой от коллектива Загитовой немного сократилось – с 18,5 балла до 14,79. Сумма «Красной машины» составляла 1305,82 балла, а «Времени первых» — 1291,03.

Мужчины

Второй вид соревнований – мужское одиночное катание – стартовал с проката Макара Игнатова, представляющего команду Загитовой. Как и в короткой программе, Игнатову выпала роль хедлайнера мужского турнира, и он снова задал высокую планку.

Четверной риттбергер, четверной тулуп, каскад четверной тулуп + тройной тулуп и сольный тройной аксель в начале программы пролетели на одном дыхании – ни одной ошибки.

Правда, затем фигурист, известный своей быстрой утомляемостью (возможно, из-за солидных габаритов), немного устал и начал делать каскады с двойными прыжками вместо тройных, а также на дорожке шагов внезапно запнулся и двумя руками оперся на лед.

Но сумма все равно оказалась более чем достойной — 176,43 балла.

Следом на лед вышел еще один боец из команды Загитовой – чемпион мира среди юниров Андрей Мозалев. Накануне в короткой программе петербуржец завалил два прыжка из трех, однако в произвольной по своему обыкновению собрался и выдал солидный прокат.

Ученику Кирила Давыденко удались каскады четверной тулуп + тройной тулуп и тройной аксель + двойной тулуп, а также сольный четверной тулуп. К сожалению, проблемы возникли на четверном флипе – Мозалев недокрутил его и приземлился на две ноги, а также на тройной акселя – на приземлении спортсмен оперся рукой на лед. В остальном все было безупречно, и фигурист получил 172,82 балла – совсем немного меньше, чем Игнатов.

Следующим выступал снова одиночник из «Красной машины» — Дмитрий Алиев. Начало программы получилось обескураживающим: спортсмен упал с первого же прыжка — четверного лутца, который у него пока нестабилен. К счастью, больше таких грубых ошибок действующий чемпион Европы не допустил: все элементы ультра-си — четверной тулуп, каскад четверной тулуп + двойной тулуп и тройной аксель – были исполнены отлично. Подвел разве что один из финальных каскадов, который Алиев завершил двойным прыжком вместо тройного, но это не повлияло сильно на итоговый результат – 173,56 балла.

Наконец наступил черед выступления трех подряд одиночников из команды Медведевой. Надо было догонять соперников, однако начинать выпало Александру Самарину, который пропустил полгода из-за травмы и был явно не в лучшей форме. Короткую программу представитель ЦСКА просто провалил, упав с двух прыжков из трех, а на итоговой пресс-конференция Медведева рассказывала, что он до сих пор не восстановился от травмы и выступает через боль.

Ожидания от произвольной программы Самарина были не очень высокими – он мог фактически похоронить шансы своей команды несколькими падениями.

Однако на этот раз спортсмен собрался и не допустил ни одного падения! Хотя на трех элементах он буквально спасал приземление, но, в отличие от предыдущего дня, боролся до конца – и это работало!

Так, Самарин с трудом выехал с четверного риттбергера, тройного акселя и коснулся рукой льда после каскада после тройной лутц + ойлер + тройной флип, но все же не упал. В сумме фигурист получил 166,04 балла – это оставляло команду Медведевой в игре.

«Саша, ты молодец!» — кричали ему зрители, понимая, как непросто пришлось Самарину.

Следующим на лед вышел Марк Кондратюк – 17-летний юноша, который стал известен публике лишь в декабре, когда внезапно ворвался на третью ступеньку пьедестала почета на чемпионате России.

И, похоже, у этого парня очень большое будущее. Он первым из мужчин выдал идеально чистый прокат! В честь этого исторического события приведем полный список прыжков: четверной тулуп, четверной сальхов + двойной тулуп, четверной сальхов, тройной флип, тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц, тройной лутц + тройной тулуп – все было безупречно.

Под конец проката Кондратюка Медведева уже в открытую плакала – такие эмоции у нее вызвала героическая самоотдача парня, от которого никто ничего не ждал. В итоге ученик Светланы Соколовской получил самую высокую сумму баллов из всех — 196,23. Медведева долго не выпускала его из объятий во время объявления оценок – Марк вернул команде «Время первых» надежду.

Завершал прокаты мужчин трехкратный чемпион России Михаил Коляда со своим уже признанным шедевром под саундтрек к фильму о Рудольфе Нурееве. Равных Коляде в элегантности, чувственности и красоте скольжения на льду в мужской сборной пока нет – и он в очередной раз доказал это, заставив публику встать.

В техническом плане, к сожалению, были некоторые шероховатости: так, спортсмен перевалился на вторую ногу во время приземления с четверного сальхова и с тройного акселя. Однако из элементов ультра-си ему отлично удались четверной тулуп, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, а также тройной аксель + двойной тулуп.

В сумме Коляда получил 195,02 балла (чуть меньше, чем идеальный Кондратюк) и вывел команду Медведевой вперед в турнирной таблице. «Время первых» набрало 1848,32 балла, а «Красная машина» Загитовой — 1829,63.

Разница в 18,69 балла была неплохим заделом перед прокатами спортивных пар, где у Медведевой по составу было небольшое преимущество. Можно было попытаться увеличить отрыв в преддверии битвы девушек, где у Загитовой было серьезное преимущество.

Спортивные пары

Дуэты Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина / Александр Галлямов, выступающие за команду Медведевой, справились со своей задачей укрепить преимущество блестяще.

У первых была только одна ошибка – Бойкова сделал двойной прыжок вместо тройного, а у вторых весь прокат прошел идеально. В итоге Бойкова / Козловский получили 151,10 балла, а Мишина / Галлямов — 156,30.

Выступавшие после них пары из команды Загитовой не смогли показать такого же уровня. Во время проката Дарьи Павлюченко / Дениса Ходыкина партнерша упала с первого выброса, и в итоге дуэт получил 143,57 балла.

Евгения Тарасова / Владимир Морозов выступили шикарно, за исключением мелких недочетов – например, девушку закружило на месте после параллельного тройного сальхова, а также на выходе из одной верхней поддержки. Серьезного влияния на оценку это не оказало, и за свой прокат действующие чемпионы России получили 158,45 балла.

Тем не менее команда Медведевой продолжила лидировать в таблице: 2155,72 балла против 2131,66 у коллектива Загитовой. Отрыв увеличился до 24,06 балла.

Девушки

Судьба турнира решалась в борьбе одиночниц. Анна Щербакова, Камила Валиева и Дарья Усачева из команды Загитовой в теории могли легко отыграть отставание в 24 балла. Для сохранения конкуренции девушкам из коллектива Медведевой – Александре Трусовой, Елизавете Туктамышевой и Майе Хромых – нужно было кататься идеально и надеяться на промахи оппоненток.

Начинала прокаты Камила Валиева из «Красной машины», которая одним махом отыграла 24-балльное отставание. Девушка идеально исполнила все элементы своей программы под «Болеро» Мориса Равеля, включая тройной аксель, каскад четверной тулуп + двойной тулуп и сольный четверной тулуп. Выглядело это величественно. Не зря тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сказал, что эта программа останется у Валиевой на олимпийский сезон – никто уже не сомневается, что девушка отберется в Пекин-2022.

За свой прокат Валиева получила 179,19 балла – выше мирового рекорда Александры Трусовой (166,62).

Однако достижение 14-летней фигуристки не будет засчитано, поскольку Кубок Первого канала не проходит под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Следом выступала еще одна ученица Тутберидзе Майя Хромых, представляющая команду Медведевой. Девушку постоянно заставляют идти на четверные прыжки, которые у нее получаются с большим трудом и еще ни разу не были исполнены на соревнованиях, несмотря на регулярные попытки.

В командном турнире Хромых тоже отправили на два квада, и оба получились неудачно: на первом четверном тулупе она сделала «бабочку» (слишком рано раскрылась в воздухе, скрутив всего два оборота), а со второго упала (хотя докрутила все обороты).

Еще одно падение случилось, скорее, на психологической почве – после двойного акселя. За свой прокат Хромых получила 136,75 балла. После этого победитель турнира был уже в принципе ясен. Жаль, что тренерский штаб в лице Тутберидзе решил не играть на команду, а продолжать эксперименты с четверными даже на таком турнире.

Щербакова выходила на лед уже добивать. Трехкратная чемпионка России исполнила два квада — лутц и флип (с касанием рукой льда).

Также ей удались тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц. Действительно грубая ошибка произошла только на каскаде тройной лутц + тройной риттбергер, скрутив только один оборот во втором прыжке вместо трех.

Судьи оценили выступление фигуристки в 169,06 балла – почти такой же космос, как у Валиевой. Команде Медведевой оставалось только проигрывать достойно, без падений.

Вышедшая следом Елизавета Туктамышева с этой задачей справилась. Да, Императрица перевалилась на вторую ногу во время приземления с обоих тройных акселей, но не упала, а в остальном все было хорошо. Результат — 150,51 балла.

Александра Трусова (тоже из команды Медведевой) также поддержала марку, получив 163,33 балла за свое выступление.

К сожалению, Русская Ракета упала с первого четверного лутца, а также оперлась на две руки после второго такого же прыжка. Тем не менее девушка смогла присоединить к этому четверному лутцу ойлер и тройной сальхов, сделав таким образом каскад.

Кроме того, Трусова чисто исполнила четверной тулуп во второй половине программы и сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер. В общем, больше ошибок ученица Евгения Плющенко не допустила. Когда на табло загорелись цифры 163,33 зрители с трибун даже начали кричать: «Мало! Мало!».

Завершавшая выступления девушек Дарья Усачева из команды Загитовой спокойно исполнила свою программу без элементов ультра-си и окончательно оформила чемпионство «Красной машины» в Кубке Первого канала.

Вся команда в алых формах тут же высыпала на лед и принялась обнимать Усачеву, празднуя победу. В сумме коллектив Загитовой набрал 2634,95 балла, а команда Медведевой — 2 606, 21.

Обе команды получили солидные призовые. Победитель – 5 млн рублей, проигравший – 3 млн. Более того, «Время первых» выиграло приз зрительских симпатий (голосование проходило путем смс-голосования во время выступления фигуристов) и получило еще одну награду – 1 млн рублей. Таким образом, в сумме команда Медведевой заработала почти столько же, сколько победители, — 4 млн рублей.