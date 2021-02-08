Подвига не хватило: «Филадельфия» обыграла Овечкина

Регулярный чемпионат продолжается на фоне настойчивых слухов о возможной полной остановке сезона Национальной хоккейной лиги. В ночь на 8 февраля должны были пройти семь матчей, но поединки «Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш» и «Аризона Койотис» — «Миннесота Уайлд» были отложены из-за коронавирусного протокола. Однако остальные пять поединков состоялись и в большинстве своем подарили болельщикам яркое зрелище.

Восточный дивизион

«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» — 4:7

В преддверии матча с одним из своих главных конкурентов по Восточному дивизиону «Вашингтон» столкнулся с большими проблемами с составам. К Илье Самсонову и Евгению Кузнецову, которые не допущены до игр из-за ковид-протокола, добавился ставший одним из ведущих форвардов команды чешский вингер Якуб Врана.

Но это еще не все: из-за травм в запасе остались еще два ведущих игрока: защитник Джастин Шульц и форвард Ти Джей Оши.

На этом фоне перевод в запас у «Филадельфии» все из-за того же протокола Трэвиса Санхайма выглядит совсем не проблемой, тем более в состав «Флайерз» вернулся пропустивший десять матчей Шон Кутюрье, являющийся одним из лучших форвардов оборонительного плана современности.

Несмотря ни на что, «Кэпиталз» начали встречу очень сильно, а единственное удаление в первом периоде (за нарушение численного состава) дорого обошлось гостям. Подопечные Питера Лавиолетта красиво и размашисто раскатились из своей зоны, Том Уилсон нашел на свободном пространстве Александра Овечкина, тот доехал с шайбой до «офиса» и с кистей не оставил шансов Картеру Харту.

Спустя пять минут Александр Великий выступил в роли второго ассистента в еще одном голе своей команды, но сыграл еще эффектнее.

Ови получил пас у левого борта в средней зоне, ворвался во владения «летчиков» и пошел в обыгрыш на вернувшегося после одной пропущенной из-за легкой травмы игры Фила Майерса, пропустив шайбу себе между ног и таким образом эффектно разделавшись с защитником.

Дальше капитан от лицевой линии выложил на пятак, где Никлас Бэкстрем легким касанием чуть подправил шайбу, и Уилсон вгонял уже с метра в совершенно пустые ворота.

Но нотки пессимизма появились для «столичных» еще в первом отрезке, когда Скотт Лоутон в редкой атаке «Филли» за полторы минуты до первой сирены пробил Витека Ванечека. Он же через две с половиной минуты после начала второго периода восстановил равновесие.

Впрочем, вскоре Овечкин в позиционной атаке «Кэпиталз» щелчком низом от синей линии забросил свою 711-ю шайбу в карьере (и теперь отстает от занимающего шестую строчку в истории Фила Эспозито всего на шесть голов).

И хотя «Вашингтон» продолжал играть с перевесом, команда Алена Виньо была точнее в реализации своих атак. Защитник Роберт Хэгг вновь установил на табло равенство, а затем Джеймс ван Римсдайк продлил свою результативную серию до семи матчей (4+9) еще одним точным броском.

После этого Питер Лавиолетт решил снять с матча игравшего после истории с отстранением Самсонова вообще без пауз Витека Ванечека, отразившего только девять из 13-ти бросков по своим воротам, и свой дебют за «столичных» оформил ветеран Крейг Андерсон.

У хозяев продолжило сражаться за всех первое звено, организовавшее еще одно красивое взятие ворот. Уилсон и Овечкин расчертили передачами чужую зону, а Бэкстрем, оставшийся один на пятаке, разобрался с Хартом.

Таким образом, на счету капитана 2+2, шведский центрфорвард оформил 1+2, а Уилсон (1+3) провел свою первую встречу за «Вашингтон» с тремя ассистами.

Однако на третий период сил у команды Лавиолетта не хватило. Всего через 31 секунду после начала заключительной 20-минутки Кутюрье, ранее ассистировавший в голе Хэгга, забросил свою первую шайбу в сезоне, а в концовке оформил дубль, причем к тому моменту Лоутон уже довел дело до собственного хет-трика, первого в НХЛ за 334 матча в карьере.

«Понадобилось немного времени, даже не помню, когда я в последний раз забивал трижды за матч. Наверное, в моем последнем юниорском сезоне (2013/14). Это отличное ощущение — внести свой вклад в победу», — сказал после матча Лоутон.

Ну а главный тренер «Флайерз» рассказывал о Кутюрье, который после длительного отсутствия сразу отыграл почти 16 минут и отметился тремя (2+1) очками.

«Безусловно, он относится к числу тех, кто делает разницу, и он хотел сыграть сегодня. Я говорил о том, чтобы постепенно давать ему время и смотреть его ощущения и чувство игры, в итоге же решил, что он будет появляться на льду все больше и больше»,

— пояснил Виньо.

В составе «летчиков» стоит отметить также относительно незаметного героя Джоела Фараби, поучаствовавшего голевыми передачами во всех трех голах Лоутона.

Ну а «Вашингтон» потерпел три поражения подряд в основное время впервые с января 2019 года. Впрочем, в первых девяти играх нынешнего чемпионата команда Овечкина неизменно брала очки (шесть побед и три поражения в дополнительное время), так что она все еще располагается в зоне плей-офф.

Несмотря на свои четыре балла за результативность, Ови завершил встречу с показателем полезности -1, как и нанесший три броска по воротам защитник Дмитрий Орлов.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов опять провел на льду больше всех времени среди полевых обеих команд (24:13), сделал голевую передачу и завершил матч с полезностью +3.

Центральный дивизион

«Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» — 1:4

Удивительным получился матч во Флориде, где местные «Пантерз» принимали «Детройт». На счету хозяев были набранные очки во всех сыгранных ранее восьми играх сезона, в то время как вроде бы бодро стартовавшие гости не знали вкуса побед уже на протяжении восьми встреч. Обе серии прервались.

Главный тренер «пантер» Джоел Кенневилль снова оставил в запасе пока не обретшего себя на побережье Сергея Бобровского, но на этот раз Крис Дриджер не выручил.

В составе «Ред Уингз» очередным голом отметился с детства мечтавший играть за эту команду Владислав Наместников, хотя главным героем стал все же не россиянин, тем более он забросил в пустые в концовке, и даже не отметившийся двумя ассистами защитник Трой Стечер.

22-летний темнокожий форвард «красных крыльей» Дживани Смит, проводящий свой первый полноценный сезон в сильнейшей лиге мира, отметился так называемым «Хет-триком Горди Хоу» — забросил шайбу, отдал голевую передачу и еще подрался с защитником хозяев Ароном Экбладом.

«Флорида» впервые по ходу сезона оказалась в положении догоняющей стороны после двух периодов матча. И догнать не смогла.

«Коламбус Блю Джекетс» — »Каролина Харрикейнз» — 5:6

Жаркую битву выдали в Центральном дивизионе «Коламбус» и «Каролина». В составе команды Джона Тортореллы дубль оформил Патрик Лайне, а две голевые передачи сделал Джек Рословик, недавно выменянные у «Виннипег Джетс» за смутьяна Пьер-Люка Дюбуа.

Однако это не помогло, потому что на пять голов «голубых мундиров» «Харрикейнз» ответили своими шестью результативными бросками. Самым результативным игроком встречи стал опытный Джордан Стаал, на счету которого гол и голевая передача.

А вот Андрей Свечников провел относительно блеклый для себя поединок, сделав лишь одну голевую передачу при двух бросках, одном силовом приеме и показателе -1. Не проявил себя и российский легион «Блю Джекетс»: Владислав Гавриков отметился голевым пасом и заработал -1, а Михаил Григоренко на этот раз остался в запасе.

Западный дивизион

«Даллас Старз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:2 ОТ

Неожиданная новость пришла из стана «Далласа», у которого не переодевался на игру с «Чикаго» основной голкипер Антон Худобин. Как выяснилось после матча, главный тренер команды Рик Боунесс оставил своего подопечного вне состава из-за нарушения дисциплины, характер которого не раскрывается.

Заменивший россиянина Джейк Оттинджер показал хороший хоккей и отразил 33 броска по своим воротам, остановив всех хоккеистов «Блэкхоукс», кроме Алекса ДеБринкета, по разу отличившегося в основное время и в овертайме.

В дополнительной пятиминутке помог ДеБринкету и Патрику Кейну, сделавшему два голевых ассиста, организовать решающее взятие ворот и российский защитник Никита Задоров.

Кроме голевого паса, на счету Задорова также пять силовых приемов, три заблокированных броска, а также драка с капитаном «Старз» Джейми Бенном.

Форвард техасцев Денис Гурьянов пять раз бросил в створ ворот одержавшего свою первую победу в составе «черных ястребов» Малколма Суббана, но результативными действиями не отметился. В том числе спас вратарь чикагцев и после опаснейшего броска Дениса за полторы минуты до конца основного времени. Александр Радулов не попал в состав из-за травмы.

«Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3

«Вегас» на своем льду в новой форме золотого цвета разобрался с «Лос-Анджелесом», хотя встреча получилась, возможно, сложнее ожидаемого.

«Кингз» очень плохо проводят в нынешнем сезоне первые периоды (до этого матча счет в них был 4:14 в пользу соперников), но дважды вели по ходу стартового отрезка в отчетной встрече.

И все же «Голден Найтс» еще до первого перерыва перевернули ситуацию, причем восстановил равновесие своим первым голом в регулярном чемпионате в карьере защитник Зак Уайтклауд, который дважды отличился по ходу последнего плей-офф.

Впервые вывел «Вегас» вперед Чендлер Стивенсон, он же принес команде победу при счете 3:3 после шайбы Джарета Андерсон-Долана, впервые отличившегося в карьере в сильнейшей лиге мира за свои 11 проведенных встреч (вторая в текущем сезоне).