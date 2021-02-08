«Русские раздули ситуацию»: финский лыжник объяснил столкновение с Ретивых

Финский лыжник Вернери Сухонен впервые подробно прокомментировал свое столкновение с россиянином Глебом Ретивых в командном спринте на этапе Кубка мира в Ульрисехамне, которое выбило обоих из борьбы за финал.

Напомним, после успешного прохождения первого участка дистанции Сергеем Устюговым на трассу вышел Ретивых, который должен был обеспечить попадание команды в финал. Опытный спринтер решил избрать выжидательную тактику и пропустил нескольких соперников вперед, чтобы сэкономить силы и выдать резкий разгон на финише.

Однако на одном из последних спусков произошел инцидент, который похоронил все шансы Ретивых.

Россиянин занял внутренний радиус трассы и рассчитывал спокойно преодолеть спуск, однако финн Сухонен неожиданно пошел на обгон, не смог сохранить равновесие на крутом склоне, из-за чего упал и зацепил лыжи соперника. В итоге оба завалились в снег, а после подъема Ретивых смог финишировать лишь девятым и пролетел мимо финала.

В эфире «Матч ТВ» россиянин обвинил в произошедшем Сухонена: «Иду по ближнему радиусу, справа от меня только билборды, а слева — финн. Зачем прыгать и меня срезать? Просто нагло прыгает мне на лыжи — в итоге падение».

Соперник отвечал на это довольно сумбурно.

«Не знаю, что произошло, не могу объяснить. Это случилось очень внезапно, я упал и покатился вниз. Очень жаль, что так сложилось, ведь я находился в хорошей позиции», — цитировал финна Expressen.

Однако на следующий день после инцидента Сухонен созрел для развернутого ответа на претензии.

«То, что произошло между мной и Ретивых, — распространенная ситуация в лыжных гонках. Мы шли бок о бок.

При этом я не утверждаю, что имел право выбирать траекторию, и признаю, что не надо было наступать на его лыжу. Правда, Ретивых сам внезапно сделал коньковое движение в сторону, угодил кончиком своей лыжи под мою и продолжил движение.

Потом все случилось очень быстро — буквально за полсекунды гонка была для нас закончена», — рассказал Сухонен изданию Ilta-Sanomat.

Также финн прокомментировал информацию о том, что получил небольшую травму после столкновения.

«Тот участок трассы был ледяным, скользким. Его правая нога ударила меня, но все-таки моральная травма от того эпизода оказалась серьезнее», — посмеялся Сухонен, намекая на утраченные шансы на финал.

Кроме того, финн заявил, что считает реакцию российской стороны на этот эпизод чрезмерной.

Напомним, тренер Ретивых и Устюгова — Маркус Крамер — планирует обратиться в Международную федерацию лыжных гонок (ФИС) с просьбой наказать Сухонена за атаку на трассе.

«Я обсудил ситуацию с Маркусом, он сказал, что будет отправлять всю информацию рейс-директору по лыжным гонкам ФИС Пьеру Миньере, чтобы за такие нарушения наказывали,

— сообщил Ретивых ТАСС. — Сейчас даже желтые карточки никто не получает. Если у человека будет предупреждение, он в таких ситуациях будет действовать осторожнее.

А пока это все остается безнаказанным. Маркус уже поднимал этот вопрос на «Тур де Ски», но там каждый раз новое видение ситуации. В итоге мы ничего не можем добиться, апелляции ни к чему не приводят».

«Русские слишком раздули эту ситуацию, — считает Сухонен. — Однако никто из них не подошел ко мне, чтобы лично что-то сказать. Я узнал об их реакции только через СМИ.

Да, после гонки Ретивых один раз подошел ко мне, я попросил прощения и признал, что это моя вина. Он же просто выразил свое разочарование и развел руками. Вторая часть того командного спринта вообще получилась нервной.

Все знали, что для выхода в финал они должны быть в числе первых двух, и поэтому всем нужно было претендовать на хорошие позиции. Никто не хотел ничего оставлять на волю случая».

Кстати, олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков предположил, что Ретивых сам совершил роковую ошибку тем, что решил пропустить вперед нескольких соперников и включиться на полную мощь только в концовке.

«Глебу надо было идти поближе к лидерам и держать позицию. Его немного со спуска стали наезжать, он переместился на пятую позицию, и финн наехал ему на лыжу.

В принципе, финский лыжник в тот момент не помешал Глебу, но затем финн упал и потащил его за собой. Чтобы такого не происходило, надо держаться на первой, второй или третьей позиции. Ну это борьба, спринтерская дистанция, здесь уже не догнать», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».

Что ж, у Ретивых еще есть время, чтобы подумать над своей тактикой до чемпионата мира, который состоится в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта. Перед этим спортсмен еще примет участие в этапе Кубка мира в Нове-Место (20-21 февраля).