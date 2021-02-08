«Заставлять не будем»: как «Спутник V» приживается в российском футболе

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по всему мировому футболу: клубы и национальные команды столкнулись с большими кадровыми проблемами, а некоторые спортсмены, переболев COVID-19, либо не могут вернуть былые физические кондиции, либо им это дается с огромным трудом. В связи с этим спортивные менеджеры постепенно обращают внимание на вакцины, которые уже делают в ряде стран Европы и мира. В России, например, привились, по последним данным, более 1,7 млн человек, что составляет 1,17% от всего населения страны.

В руководстве Российской премьер-лиге уже начали совместное обсуждение с клубами вопроса о проведении добровольной вакцинации среди футболистов, тренеров и иных сотрудников, возможность организации массовой вакцинации рассматривают в Российском футбольной союзе, где рассчитывают в феврале — начале марта привить в первую очередь футболистов мужской и женской сборных страны, а также игроков молодежных национальных команд.

В качестве вакцины предусматривается применение «Спутника V» — первого в мире зарегистрированного препарата от COVID-19, эффективность которого оценивается в 91,4%. Им уже, кстати, привились некоторые представители РФС и ряда клубов РПЛ. Среди таких, например, числится президент национального футбольного союза Александр Дюков, который, по его словам, сделал прививку еще в сентябре 2020 года, хотя сам «Спутник V» был подготовлен для масштабного вакцинирования только в декабре.

Дюков считает, что эффективность данного препарата не вызывает сомнений, а также выразил надежду на то, что футболисты сборной России согласятся принять участие в вакцинировании, но при этом подчеркнул, что заставлять спортсменов никто не будет. То же самое заявил и главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который вместе со своими ассистентами привился в конце января.

«В круге моих знакомых не было побочных эффектов. Вакцина помогла получить нужный иммунный ответ. Из тех, кто сделал прививку, коронавирусом не заболел никто. У нас вакцинировались генеральный секретарь, главный тренер сборной, все чувствуют себя прекрасно.

Заставлять футболистов мы не будем, пусть это будет их решением, однако я считают это очень важным. И для футболистов, и для сборной, и для болельщиков, ведь впереди нас ждут важные матчи в рамках отбора на чемпионат мира — 2022. Пропуск матча любого кандидата в сборную осложняет эту задачу для тренеров и партнеров. Надеемся, что игроки осознают важность вакцинирования, это в интересах всего футбольного сообщества и миллионов наших болельщиков»,

— отметил президент РФС.

Приняли участие в вакцинации и тренеры некоторых клубов Премьер-лиги. Например, сделавший прививку наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак подчеркнул, что вызванные коронавирусом трудности будут преследовать футбольные команды еще достаточно долго, потому идею с организацией вакцинации специалист оценил положительно.

Привились вакциной «Спутник V» и семь сотрудников екатеринбургского «Урала», в числе которых представители селекционного, юридического и финансового отделов клуба, а также отдела по обеспечению безопасности. При этом тренеров и футболистов, которые сейчас проводят зимние тренировочные сборы, руководство «Урала» пока вопросом об их участии в вакцинации не озадачивает. Как признался президент екатеринбургской команды Григорий Иванов, практически все футболисты ответили отказом при первом же обсуждении идеи вакцинации.

«Их можно понять: они молодые, болезнь проходит в легкой форме. А вот 10-20 сотрудников клуба готовы привиться. Я бы и сам вакцинировался, потому что пока самого не заденет болезнь, все думают, что это ерунда», — цитирует Иванова Sport24.

Публично о несогласии с участием в вакцинации выступил футболист другой команды, полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров, который уже переболел коронавирусом ранее.

«Не изучал еще вопрос вакцинации, насколько препарат эффективен. Слышал, что в сборной хотят всех вакцинировать. Надеюсь, будут спрашивать мнения игроков. Если меня спросят, я откажусь. Из нас и так делают роботов, так еще и прививки. Не верю во все это»,

— приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

В действительности спортсмены прежде всего опасаются побочных эффектов, которые может вызвать прививка. Исследования показали, что некоторая реакция после укола действительно происходит. Чаще всего люди чувствуют небольшую слабость, а их температура тела немного повышается на несколько дней. Помимо этого, в первые 2-3 дня вокруг места укола может появиться покраснение, небольшой отек или даже боль, реже возникает аллергическая реакция, однако все это считается нормальным явлением, потому что вакцина по сути стимулирует иммунную систему, а организм, соответственно, вырабатывает нужные антитела против вируса.

Опасения, которые возникают у спортсменов, связаны в первую очередь с отсутствием полной информации и данных о том, как вакцина может повлиять на их деятельность, которая сопровождается серьезными физическими нагрузками. Это отмечают и сами врачи. Например, главный врач столичного «Динамо» Александр Ярдошвили, а также Юрий Васильков, работавший в «Спартаке» и сборной России.

«Мы до конца не знаем, в какую сторону удар по иммунитету от этой вакцины. Лучше вакцинироваться в перерыве летом. Тут еще надо изучить вопрос, какая вакцина подходит для игроков молодого возраста. Не рекомендую именно сейчас вакцинировать футболистов, тут и осложнения могут быть, ведь у них сейчас большие нагрузки, и играть уже через месяц», — цитирует специалиста «СЭ».

Впрочем, среди футболистов есть и те, кто готовы воспользоваться вакциной «Спутник V». Так, бывший хавбек «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов, который сейчас занимает свое время любительским футболом, заявил, что если РФС начнет массовую вакцинацию среди спортсменов, то примет в ней участие. По его словам, такой подход повлияет на то, чтобы люди «перестали бояться».

«Недоверие к вакцине вызвано, наверное, тем, что препарат был сделан где-то за год, хотя люди обычно над таким работают десятками лет. Государству сейчас надо показать всем, что она работает, чтобы никто не боялся, что все хорошо и безопасно», — сказал Тарасов в интервью «Чемпионату».

Доверие «Спутнику V» выразили и иностранные футболисты — даже Деян Ловрен, который еще весной прошлого года, когда пандемия коронавируса только набирала ход, ставил под некоторое сомнение опасность COVID-19 и самих вакцин. Теперь же хорватский защитник «Зенита» утверждает, прививка от коронавируса — это необходимость.

«Я не говорил, что вируса нет. Лишь отмечал, что у каждого человека должна быть свобода выбора как в данном вопросе, так и во всех остальных. Но если вакцина безопасна и может защитить людей, то нам нужно пройти через это. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал российскую. Думаю, что на Западе часто изображают Россию неправильно, а я считаю, что это нечестно», — цитирует Ловрена пресс-служба «Зенита».