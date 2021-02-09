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Норвежец и экс-игрок «Зенита»: ЦСКА объявил о трансферах

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ЦСКА объявил о трансферах Бохинена и Рондона

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ЦСКА оформил первые трансферы в новом году — новичками армейцев стали 21-летний полузащитник «Стабека» и молодежной сборной Норвегии Эмиль Бохинен, а также бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон.

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Московский ЦСКА официально объявил о приобретении Эмиля Бохинена у норвежского «Стабека» и переходе форварда китайского «Далянь Ифан» Саломона Рондона.

21-летний Бохинен подписал контракт с армейцам до окончания сезона-2024/25. По неофициальным данным, сумма трансфера составила €1,5 млн.

Рондона красно-синие арендовали до конца нынешнего сезона, о возможной опции выкупа 31-летнего венесуэльца ничего не говорится.

О переговорах ЦСКА по Бохинену и Рондону стало известно в начале месяца. Перед этим у армейцев сорвался трансфер полузащитника «Браги» Данило Барбозы, а также переход нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна. Предполагается, что норвежец закроет опорную зону красно-синих, а Рондон рассматривается как замена ушедшему в аренду Адольфо Гайчу.

Что касается Бохинена, то за ним, как стало известно из интервью агента игрока Стейна Хоффа, ЦСКА наблюдал уже какое-то время. Переговоры были продолжительными, однако и клуб, и футболист были крайне заинтересованы в сотрудничестве. По словам представителя Бохинена, его клиент отклонил в пользу армейцев несколько предложений, включая от команд из топ-5 лиг.

«Когда хочешь принять верное для карьеры игрока решение, надо выбирать с осторожностью. Думаю, мы сделали все правильно. ЦСКА отличное место для Эмиля на сегодня», — цитирует Хоффа Sport24.

О самом же норвежце известно не так много. Это полузащитник, способный действовать по всему центру поля, преимущественно — на позиции опорного хавбека. До перехода в ЦСКА всю карьеру Бохинен провел в родном норвежском первенстве. Окончив в 12 лет академию «Стабека», полузащитник остался в стане сине-черных, дебютировав в основе в 2017 году. В 2019-м он провел ни много ни мало 29 из 30 матчей в национальном чемпионате, а уже в 2020-м выводил «Стабек» на поле с капитанской повязке. В общей сложности футболист отыграл за клуб 92 матча во всех турнираз, забив 11 мячей и отдав десять результативных передач. Что же касается выступлений на международной арене, то Бохинен только стучится в главную сборную: пока Эмиль довольствуется лишь играми в молодежной сборной.

Говоря об амплуа Эмиля, многие болельщики проводят аналогии с легендой ЦСКА Понтусом Вернблумом, который за годы выступления за красно-синих стал настоящим столпом центральной зоны армейцев. Тем не менее Бохинен по своей манере игры отличается от шведа. Вернблум был настоящим охотником за ногами оппонентов и действовал довольно жестко, а норвежцу куда ближе менее грубая оборонительная игра и большая ориентированность на чистые фолы. В отличие от Вернблума, Эмиль может и передвигаться на фланги, и подниматься на позиции центрального и атакующего полузащитников. Подобно Понтусу, молодой игрок идет в атаку, но зато куда лучше видит поле и не боится вырезать длинные передачи.

А вот другой новичок ЦСКА прекрасно знаком как в российском чемпионате, так и на мировой арене.

Опытный Рондон появился в России девять лет назад, перейдя из «Малаги» в «Рубин» за солидные €9 млн. Венесуэлец стал лидером атаки новой команды, и через полтора года казанцы отбили двойную сумму за его трансфер. Подписал нападающего петербургский «Зенит», где, впрочем, он провел лишь полтора ярких сезона и привлек к себе внимание со стороны английских клубов. Рондона продали за €17 млн в «Вест Бромвич», но уже через год форвард отправился в аренду в «Ньюкасл». После окончания соглашения футболист вернулся в «Вест Бромвич» и тут же был продан «Далянь Ифан», которым руководил бывший наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес, за более чем €18 млн. Этап в Англии, между прочим, нельзя назвать неудачным для Рондона: 140 матчей, 35 голов и 15 передач.

В китайской Суперлиге Рондон успел провести лишь 25 матчей, отметившись 14 голами и семью результативными передачами. Когда на него вышли из ЦСКА, то, по словам игрока, он был не против возвращения в Россию. За время, проведенное в РПЛ, венесуэлец наколотил 33 мяча и сделал восемь голевых передач за 73 игры.

В настоящий момент ЦСКА уже завершает сборы перед рестартом сезона, так что времени на адаптацию у Бохинена и Рондона остается не так много. 21 февраля армейцы проведут матч 1/8 финала Олимп — Кубка России против «СКА-Хабаровск» в Москве, а 27-го сыграют в дерби против «Локомотива».