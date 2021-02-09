Без флага и герба: что запретили биатлонистам России на ЧМ

Уже завтра, 10 февраля, в словенской Поклюке стартует главный турнир года в биатлоне — чемпионат мира. Соревнования продлятся до 21 февраля и будут состоять из 12 гонок, причем четыре из них — эстафеты. График крайне насыщенный.

Состав сборной России, к счастью, остался таким же, каким планировался. По информации ТАСС,

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало вносить коррективы в список российской команды и допустило всех заявленных участников.

Напомним, опасения возникали из-за того, что после свежих обвинений в адрес экс-главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга о том, что он якобы скрывал положительные допинг-пробы россиян, IBU заявил, что проконсультируется с WADA по поводу состава сборной. Якобы могли всплыть новые факты о приеме допинга действующими спортсменами и против них могли быть открыты дела.

Всемирное агентство не давало ответа около недели, однако в конце концов признало, что с составом все в порядке. Итак, в чемпионате мира примут участие:

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

Все эти спортсмены уже две недели тренируются в Поклюке (1300 м над уровнем моря), привыкая к разреженному воздуху и опаснейшей трассе — самой сложной в сезоне.

«Уже в прошлом году — к этапу Кубка мира — организаторы сделали работу по трассе: поменяли конфигурацию процентов на 60, а может, и на 70. Теперь профиль совершенно отличается от того, что было два-три года назад, — рассказал Sports.ru бывший тренер сборной России Владимир Королькевич, проживающий в Словении более 30 лет.

— Трасса опасная и требовательная — прежде всего к горнолыжной подготовке. Много резких поворотов с контруклонами, спусков, переходов, несколько сложнейших участков — при этом хватает крутых подъемов.

Состав на смешанную эстафету

Уже объявлен список тех, кто первым протестирует опасную трассу в боевых условиях: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева примут участие в первой гонке ЧМ — смешанной эстафете.

Это самый скоростной и зарекомендовавший себя в эстафетах состав за последнее время, так что можно вполне надеяться на медали. Еще больше интереса соревнованиям придает тот факт, что финишировать будут женщины.

«В каждой дисциплине будем бороться за медали. В смешанной эстафете хороший состав будет, бежит сильнейший состав, как и у всех. Интересно, что финишируют девчонки. Это придает непредсказуемости финишу. Уверен, что одна золотая медаль у нас будет», — приводит «Чемпионат» слова известного комментатора биатлона Дмитрия Губерниева.

Золотая майка Логинова

Интересное нововведение ЧМ-2021: действующие чемпионы мира будут бежать в золотой майке тот вид гонки, в котором победили в прошлом году. Так зрители и соперники сразу будут понимать, кто защищает свой титул.

В составе сборной России таким может похвастать только Александр Логинов, ставший первым в спринте в 2020-м.

Новая форма — без герба России

Немного о грустном: помимо сложнейшей трассы, дополнительные сложности — но уже психологического плана — россиянам могут создать новые правила относительно флага, гимна и названия страны. В декабре в силу вступили новые санкции против российского спорта, основанные на обвинении в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В итоге до 16 декабря 2022 года спортсмены будут вынуждены выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом. Предстоящий ЧМ в Поклюке — первый турнир для биатлонистов, на котором они столкнутся с такими ограничениями.

С формы исчезнет герб России — вместо него будет красоваться монохромный (бесцветный) логотип Союза биатлонистов России (СБР). Он же будет изображен на флаге сборной.

Называться команда будет «RBU» — сокращение от английского названия СБР (Russian Biathlon Union). Причем использовать можно только аббревиатуру, чтобы не звучало слово «Russia».

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Флаг России запрещен даже в соцсетях

Еще один запрет: спортсменам, тренерам и персоналу сборной России нельзя размещать в соцсетях эмодзи и фото, изображающие флаг страны. В Международном союзе биатлонистов заявили, что за подобные публикации им может быть вынесено предупреждение.

При этом журналистам, работающим на турнире, разрешено демонстрировать российскую символику, поскольку к сборной они отношения не имеют. Однако, например, передавать спортсменам флаг запрещено. Так что никаких красивых финишей с триколором, если вдруг получится завоевать золото.

Губерниев отреагировал на эту ситуацию по-философски.

«Запрет на флаг и посты с ним в соцсетях? А что мы можем здесь сделать? На офис IBU с кулаками мы пойти не можем. В этой ситуации надо меньше жрать допинг, как когда-то было, восстанавливать статус СБР,

становиться участником мирового процесса, повышать пенсии нашим старикам, слезать с нефтяной иглы, восстанавливать экономику, дружить со всем миром. Тогда у нас все будет хорошо, как и в биатлоне. Я российский журналист, буду ходить в куртке с флагом и гербом, представлять нашу страну», — заявил комментатор.

Однако не все восприняли запрет российского флага даже в соцсетях так спокойно. Например, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что такими мелкими ограничениями IBU пытается указать России ее «место».

«Общая тенденция против России. Ведется гибридная война. И нечего стесняться этого слова. А на войне все способы хороши.

Пытаются нас спровоцировать и уколоть перед ЧМ. Показывают нам свое место, хотя мы его сами выбираем.

Они нам не могут его указывать и не имеют морального права на это. Мы — совершенно самодостаточная страна и знаем себе цену. Причем немалую. Надо вести себя достойно, с высоко поднятой головой. Ну, запретили, ничего страшного, ладно. Порадуйтесь! Пусть тявкают на слона дальше всякие шавки. Надо быть выше этого и иметь свое достоинство», — сказал Васильев Sport24.

«Господи боже мой… Честно сказать, я даже опешил от такого заявления IBU, — признался бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев. — То есть во время соревнований, на которые и так наложены санкции, спортсменам запретят публиковать фотографии с национальной символикой? Подобные запреты взяты с потолка. Этого ведь нет в решении Спортивного арбитражного суда (CAS), так что я не знаю, как можно комментировать такой абсурд.

Считаю, что это решение нужно обязательно обжаловать. Они же должны понимать: что не запрещено законом, то разрешено».