Стадион «Барселоны» хотят оборудовать под вакцинацию от COVID-19

Стадион «Барселоны» «Камп Ноу», рассчитанный почти на 100 тысяч зрителей, с большой долей вероятности превратится в центр по вакцинации населения Каталонии от коронавируса. Информация об этом впервые была озвучена на местном телеканале Esport3 в программе «Onze» (в переводе с каталанского языка — «11», что является отсылкой к игрокам на футбольном поле).

Согласно источнику, департамент здравоохранения правительства Каталонии уже начал заниматься подготовкой логистики для того, чтобы сразу приступить распространению вакцины, как только она будет доставлена. Департамент рассчитывает в короткие сроки вакцинировать большую часть населения Каталонии, а для этого необходимо большое пространство, чтобы проводить процедуру на свежем воздухе одновременно для многих людей и соблюсти социальную дистанцию. Также до центра вакцинации должно быть легко добираться.

«Камп Ноу» и окрестности стадиона удовлетворяют этим требованиям, так что департамент здравоохранения всерьез рассматривает возможность начать установку там нужной инфраструктуры.

Представители департамента уже провели неофициальные переговоры с руководством «Барселоны» по этому поводу и встретили положительную реакцию.

Однако есть одна загвоздка: в марте будет избран новый президент клуба, и до его вступления в должность такой серьезный вопрос не может быть решен окончательно.

Так что кому-то из нынешних кандидатов — Жоану Лапорте, Виктору Фонту или Тони Фрейше — в случае победы на выборах придется раздумывать над итоговым решением и помогать в его осуществлении, если ответ будет положительным. Организационной работы тут явно будет немало.

В эфире «Onze» также было отмечено, что департамент здравоохранения Каталонии планирует превратить «Камп Ноу» в центр вакцинации не только из-за огромной площади и наличия свободного пространства, но еще и потому, что хочет использовать для привлечения людей символическое значение, которое имеет этот клуб для местного населения.

Неслучайно секретарь департамента здравоохранения Каталонии Жозеп Мария Аргимон не далее как 9 февраля заявил:

«Мы вступили в первый контакт с «Барселоной»; нас интересуют такие значимые для истории места, как «Камп Ноу» или «Саграда Фамилия».

Согласно планам правительства Каталонии, массовая вакцинация должна завершиться до лета. Если это действительно произойдет, то весной испанские фанаты футбола наконец смогут вернуться на трибуны в матчах Ла Лиги, куда их не пускают уже почти год. Об этом заявил президент Примеры Хавьер Тебас.

«Если в феврале увеличатся масштабы вакцинации и количество заражений снизится, то, возможно, в апреле или мае мы сможем вернуть зрителей на стадионы», — говорил функционер на конференции Soccerex.

Правда, перед этим придется провести масштабную дезинфекцию «Камп Ноу», ведь после наплыва десятков тысяч желающих вакцинироваться там могут остаться следы вируса. В конце концов люди могут переносить COVID-19 в бессимптомной форме и не знать, что заражены.

Кроме того, не очень понятно, как «Камп Ноу» сможет стать центром вакцинации в недалеком будущем, если там на постоянной основе играет команда.

Матчи чемпионата Испании, Лиги чемпионов и Кубка страны, в которых участвует «Барселона», следуют друг за другом. Придется тратить огромные средства на частую дезинфекцию всей арены, чтобы предотвратить заражение игроков обеих команд, тренеров и другого многочисленного персонала.

К примеру, в США бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз» разрешил использовать свой стадион для вакцинации, но это произошло уже после окончания сезона. В настоящее время на арене проводятся процедуры с 8 утра до 8 вечера, а за неделю принимается около 15 тысяч человек. Пока есть сомнения, что «Камп Ноу» стать таким же центром вакцинации в разгар футбольного сезона.