«Времена тяжелые»: Широков отсрочит компенсацию избитому арбитру

Когда бывший полузащитник сборной России, а также санкт-петербургского «Зенита», «Краснодара» и московских «Спартака» и ЦСКА Роман Широков во время матча любительского футбольного турнира «Кубок Селебрити» избил арбитра Никиту Данченкова, казалось, что знаменитого спортсмена ждет суровое наказание.

В четвертьфинале против против команды «Ничего Обычного» Широков, выступавший за «Матч ТВ», при счете 0:0 вышел один на один с вратарем и был сбит защитником в подкате, но судья Никита Данченков, известный в сети под прозвищем Данте, расценил эпизод иначе, посчитав, что соперник сыграл в мяч, и пенальти не назначил.

Роман смириться с таким решением не смог и разразился оскорблениями в адрес арбитра, а когда увидел, что тот собирается достать красную карточку, пообещал избить его, если тот действительно решится на удаление.

От своих намерений не отказались ни один, ни другой, и в итоге несколько тысяч человек видели удары рукой в лицо и ногой в живот уже лежавшего Данченкова со стороны Широкова в прямом эфире, а миллионы посмотрели позже в записи.

После этого футболист уже на следующий день предлагал солидную компенсацию попавшему в больницу пострадавшему, но тот отказался, предпочтя решить вопрос в правовом поле. Процесс получился достаточно медийным, и в нем сторона Данченкова избрала странную стратегию, решив настаивать на том, что действия футболиста нужно было расценивать как покушение на убийство.

Широков, нанявший достаточно агрессивных в публичном поле юристов, по-прежнему не выглядел образцом джентльмена, но было понятно, что ни о каком покушении на жизнь речи идти не могло.

В итоге футболист отделался легким испугом — 100 тыс. рублей компенсации пострадавшему и 100 часов общественных исправительных работ.

«Пенсионер-юрист Добровинский пытался сказать, что эти бутсы — орудие преступления особо тяжкого характера, попытки убийства. Этот судья будет всю жизнь жить с позором. 100 часов общественных работ мы добросовестно исполним и 100 тысяч штрафа. Никаких миллионов, миллиардов. Мы будем выплачивать сумму в соответствии с законом с зарплаты, которую Роман получает, — цитировал Sport24 после процесса Вадима Лялина, адвоката ответчика.

— Это судебное заседание показало одну простую вещь: недобросовестные судьи никогда не будут в уважении и в почете. Это позор Данченкова на всю его жизнь. Ему это будет вспоминаться не один год.

Можно сказать, что это было должностное преступление, которое он совершил при выполнении своих обязанностей».

Сами утверждения выглядели спорно с точки зрения оценки действий Данченкова как арбитра и дико с позиции человечности, тем более кадры видео, на котором Широков бьет лежащего судью ногой в живот, еще не стерлись из памяти.

Но юрист на этом не остановился и заявил, что зарплата Широкова в юридической фирме, куда он устроился в конце октября — спустя два месяца после инцидента, составляет всего 50 тыс. рублей, а его семья из восьми человек живет чуть ли не на грани нищеты, поэтому выплачивать компенсацию пострадавшему его клиент в соответствии с законом будет полтора года.

Правда, при этом он добавил, что такой порядок будет, если Роману не снизят оклад, ведь сейчас тяжелые времена, мало ли что.

Что ж, вскоре действительно стало известно, что юридическая фирма «ЮК Логос», являющаяся официальным местом работы Широкова, снизила его оклад до 30 тыс. рублей, так что теперь срок выплаты компенсации растянется до двух лет.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash, также приложивший фотографию приказа о снижении оклада футболиста. Приказ отдан генеральным директором компании, но из документа также следует, что сам Широков является заместителем гендиректора в «Логосе».

Кроме того, Mash ранее сообщал, что бывший футболист сборной России купил непосредственно перед заседанием суда по делу об избиении Данченкова два автомобиля марки «Мерседес» — V-класса и G-класса. Покупка обошлась ему примерно в 15 млн рублей.

А тем временем уже раздаются голоса о возвращении Широкова в эфир «Матч ТВ», где до инцидента он работал экспертом в прямых эфирах.

«Поймите, Широкова не оправдываю. Рукоприкладство недопустимо, здесь и спорить не о чем. Но Роман не производит впечатления городского сумасшедшего. Человек адекватный, экс-капитан сборной, — рассказал «Спорт-Экспрессу» комментатор и ведущий канала Георгий Черданцев. — Просто вырос в Дедовске, где свои законы. Его реакция в той ситуации — что-то из коллективного бессознательного, как это называл Карл Густав Юнг, отец аналитической психологии. Какие-то дикие инстинкты. Но был суд, приговор оглашен. А значит...

Если бы решение зависело от меня, я бы Широкова вернул. Персонаж-то яркий. Не только как эксперт. Роман успел прокомментировать несколько матчей, один из них — в паре со мной».

Сам же Широков последний раз о случившемся высказывался в конце января, когда его попросили ответить на вопрос о квалификации избитого им арбитра.

«Я не могу назвать Данченкова неквалифицированным специалистом. Все же квалификацию дает РФС, — сказал тогда Роман. — Тот момент он отсудил неправильно, о чем говорили даже люди, принимавшие участие в матче. В том эпизоде он не разобрался».