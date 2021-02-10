«Швейцарский стиль»: как реформируют Лигу чемпионов

Впервые новости о возможном изменении регламента проведения главного футбольного турнира Старого Света — Лиги чемпионов — появились в конце января. Идея, выдвинутая Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА), стала ответом на предложение топ-клубов континента создать Суперлигу.

10 февраля президент УЕФА созвал видео-конференцию, в которой приняли участие все 55 членов-представителей организации. Sky Sports News пишет, что

переговоры прошли «очень позитивно» и ни одна из ассоциаций не выступила против предлагаемой реформы Лиги чемпионов.

Однако окончательное решение будет принято по итогам встречи руководителей высшего звена европейского футбола. Произойдет это, по предварительной информации, не ранее апреля.

Что касается изменений, на которые рассчитывают УЕФА и ФИФА, то они в первую очередь коснутся количества матчей — в турнире будет не 32 команды, как сейчас, а 36. Если реформа будет одобрена, то количество матчей для каждого клуба в рамках группового этапа Лиги чемпионов увеличится с шести до десяти. По сути, предполагается даже не групповой этап, а единая лига, основанная на «швейцарской модели» и подразумевающая многоступенную жеребьевку. Для таких чемпионатов, как Английская премьер-лига и Ла Лига, возможен вариант, при котором в Лигу чемпионов смогут проходить сразу по шесть клубов.

Общее количество матчей одного розыгрыша турнира в этом случае увеличится со 125 до 225. Организаторы считают, что гранды мирового футбола, намеревающиеся создать свою Суперлигу, заинтересованы главным образом в увеличении количества матчей в сезоне (то есть с последующим увеличением дохода), и с реформой Лиги чемпионов идея Суперлиги отпадет сама собой.

Еще одна деталь относится напрямую к топ-клубам, которые желают проводить больше игр непосредственно друг против друга. Предлагается ввести правило, согласно которому три команды пройдут квалификацию в основной этап Лиги чемпионов на основе их коэффициента, учитывающего предыдущие выступления в турнире. Проще говоря, клубы вроде «Баварии», «Ювентуса», «Барселоны» и мадридского «Реала» смогут автоматически проходить в группу независимо от их последних успехов. По этим правилам плей-офф напрямую квалифицируются восемь лучших команд из 36, а следующие 16 клубов разыграют между собой финальные восемь мест.

Проект УЕФА рассчитан на девять лет, и обновленная Лига чемпионов сможет стартовать только в 2024 году. Однако есть шанс, что переговоры пройдут быстро и удастся сдвинуть срок.

Впрочем, у реформы достаточно критиков. Автоматическое прохождение квалификации для грандов может привести к тому, что Лига чемпионов превратится де-факто в «закрытую лигу», опасается бывший генеральный директор УЕФА Ларс-Кристер Олссон. На это президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, активно продвигающий идею реформации европейского футбола, отвечает, что в топ-5 лигах Европы за сезон проходит более 1800 матчей, тогда как в Лиге чемпионов всего 125, и обращает внимание на необходимость улучшения качества этого компонента.

Также возможные изменения Лиги чемпионов будут иметь серьезные последствия для внутренних первенств. В высших дивизионах для сохранения баланса и паузы по ходу сезона количество команд придется сократить до 16 или максимум 18. А национальные кубки пострадают еще сильнее: их продолжительность должна будет составлять не более четырех или пяти раундов.

В Английской премьер-лиге, например, многие клубы настроены решительно против и Суперлиги, и нововведений Лиги чемпионов, поскольку сейчас они получают самые большие доходы за счет продажи прав на телетрансляции у себя в чемпионате.