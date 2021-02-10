Без флага и медалей: как Россия стартовала на ЧМ

В словенской Поклюке прошла первая гонка чемпионата мира по биатлону — смешанная эстафета. Из-за того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) наложил на российский спорт санкции по обвинению в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, отечественным биатлонистам запрещено использовать национальные символы и названия во время чемпионатов мира и Олимпийских игр. Атлеты выступают как команда Союза биатлонистов России, которая значится в протоколах как RBU (Russian Biathlon Union).

За команду RBU в гонке приняли участие Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Этот же состав победил в аналогичной дисциплине на этапе Кубка мира в Оберхофе и прервал серию из 43 гонок сборной России без медалей.

На стартовом этапе за Россию бежал Логинов, который не слишком удачно завершил первую стрельбу лежа, использовав два дополнительных патрона. В итоге на первое место вырвался норвежец Стурла Холм Легрейд, на второй строчке расположился Яков Фак из Словении, а замыкал тройку сильнейших швед Себастьян Самуэльссон. Россиянин же ушел с рубежа в середине второго десятка, но его отставание от лидеров еще было менее 20 секунд.

В стрельбе из положения стоя Логинов закрыл четыре мишени, промазав пятым выстрелом, но хотя бы сумел поразить последнюю мишень с одного дополнительного патрона. На первое место тем временем вырвался белорус Антон Смольский, а россиянин убежал 11-м, отставая от лидеров уже на 26 секунд.

На лыжне Логинов выглядел не очень уверенно и на передаче эстафеты проиграл лидерам 30 секунд. В первой тройке прибежали сборные Белоруссии, Франции и Норвегии.

На втором этапе за команду RBU бежал Эдуард Латыпов. Интересно, что за первые 800 метров ему удалось отыграть сразу пять секунд, но спортсмен немного снизил темп перед огневым рубежом.

На стрельбе из положения лежа россиянин допустил целых три промаха, но избежал штрафных кругов. Он ушел на дистанцию на 11-м месте, уступая 46 секунд новому лидеру — норвежцу Йоханнесу Бё. Вторую позицию неожиданно занял канадец Скотт Гоу, а третьим закончил стрелять француз Кентен Фийон Майе.

На дистанции Латыпов также выступал не слишком удачно, растеряв за километр дистанции еще 15 секунд. Вся надежда была на вторую стрельбу Эдуарда, которую россиянин завершил безошибочно. Он отыграл три позиции, убежав восьмым с отставанием 55 секунд от лидера Йоханесса Бё.

В тройке лучших тем временем произошли незначительные изменения: француз и канадец поменялись местами. На передаче эстафеты норвежцы оторвались от ближайшего преследователя, сборной Франции, на 40 секунд, что делало скандинавов главными фаворитами гонки. Латыпов прибежал седьмым с отставанием 1:12,9 минуты.

Женскую часть гонки за Россию начинала Светлана Миронова. Россиянка быстро закрыла пять из пяти на первом огневом рубеже и до жалких шести секунд сократила отставание от украинки Юлии Джимы, которая занимала третье место.

Однако «стойка» для Мироновой завершилась провалом. Она ушла на два штрафных круга, упустив возможность побороться за промежуточное второе место после трех этапов. Лидирующая норвежка Тириль Экхофф использовала семь патронов, но это не сказалось на ее преимуществе, — так велик был запас, — а Джима вышла на второе место.

К финишу Миронова пришла 11-й, отстав от Экхофф более чем на две минуты. Стало очевидно, что за медали бороться невозможно, ведь Швеция, которая к передаче эстафеты стала занимать третью позицию, уже опережала российскую команду на минуту и 20 секунд.

Завершала эстафету Ульяна Кайшева, которая на обоих огневых рубежах закрыла все мишени без дополнительных патронов. Впрочем, это уже не могло помочь команде. На первых трех позициях расположились Норвегия, Украина и Австрия.

После «стойки» норвежка Марте Рейселанд убежала первой, обеспечив своей команде победу. Австрийка Лиза Тереза Хаузер, украинка Елена Пидгрушная и шведка Ханна Эберг разыгрывали на дистанции оставшиеся места на пьедестале.

Биатлонистка из Австрии в итоге отстояла второе место, а Швеция завершила гонку третьей, опередив Украину на полсекунды. Кайшева принесла России девятое место.

12 февраля в рамках чемпионата мира состоится следующая гонка — мужской спринт.