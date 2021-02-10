«Уже ничего не могла сделать»: Миронова извинилась за провал в эстафете

Сборная России по биатлону неудачно стартовала на чемпионате мира, заняв лишь девятое место в смешанной эстафете. Ключевым моментом стала стрельба Светланы Мироновой из положения стоя на третьем этапе гонки. Спортсменка не смогла закрыть две мишени и отправилась на штрафные круги.

Если до этого девушка боролась за позицию в топ-3, то после 300 штрафных метров «привезла» почти двухминутное отставание от лидирующей команды Норвегии.

После этого шансы на медаль были окончательно потеряны, и даже блестящее выступление финишера Ульяны Кайшевой, которая не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах, не помогло России подняться выше девятого места.

Впрочем, винить одну лишь Миронову не стоит: до нее со своими этапами не очень хорошо справились Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Хотя на штрафные круги они не заходили, но допустили по три промаха и совсем не радовали ходом. Так, Логинов передал эстафету с отставанием в 30 секунд от лидеров, а Латыпов — уже в 1:12,9 минуты. В результате Миронова была вынуждена нервничать на трассе и всеми силами пытаться сократить отставание, что привело к сбитому дыханию перед ее решающей стрельбой.

Тем не менее после гонки Светлана оказалась единственной, кто извинился за свое выступление, так как ее вина в произошедшем была самой серьезной.

«Это была очень тяжелая гонка. Я не ожидала, что будет такое слабое состояние. Хочу извиниться перед командой и фанатами за то, что получилась «стойка» с двумя кругами.

На этой трассе достаточно коварный подход к стрельбищу, и, когда я сделала пять выстрелов, началось перевосстановление, и я не смогла найти нужное смещение. Винтовка не останавливалась на мишени. Я уже ничего не могла сделать.

Мы бежали здесь контрольную тренировку, но тогда темп бы ниже, чем в настоящей гонке, поэтому получилось вот так. Волнение перед чемпионатом мира? Да, на протяжении четырех дней я испытывала большое напряжение, от которого никак не могла избавиться. Но думаю, что после первой гонки оно уйдет.

Акклиматизация? Мы прошли ее за последние две недели сборов здесь, однако это тяжелая трасса, и, думаю, здесь накрывает всех», — подытожила Миронова в эфире «Матч ТВ».

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев предположил, что девушка не смогла точно отстрелять на «стойке» из-за тремора в ногах.

«В Поклюке очень сложный подход к стрельбищам. Многие стреляли, и многие промахивались. Мы всегда успеваем отстреляться пять выстрелов, а потом начинается тремор.

Как мы увидели, француженка Анаис Шевалье один раз не попала, а дальше начался тремор в ногах (в итоге спортсменка так и не смогла закрыть эту единственную мишень и ушла на круг. — «Газета.Ru»). Миронова тоже пока не смогла привыкнуть к этому стрельбищу.

Светлана является лидером команды, кроме нее, никто не сможет бороться в личных гонках. Сегодняшняя эстафета — это не показатель. Пройдет несколько дней, возможно, станет полегче», — цитирует Драчева «Чемпионат».

Комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что Миронова не смогла справиться с моральным давлением.

«Если говорить о Светлане, то, конечно, она не собралась психологически. Видно, что зажата была.

На этапе Кубка мира в Оберхофе казалось, что эта зажатость куда-то уходит (там сборная России выиграла смешанную эстафету. — «Газета.Ru»). Но Миронова снова стала как пружинка — и распрямиться уже не смогла. Ну ничего страшного, дальше будем работать!» — заключил комментатор.

А вот олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова буквально «похоронила» Миронову.

«Даже не знаю, что сказать… Мне кажется, они неправильно готовились, хотя и Валерий Николаевич (Польховский — главный тренер сборной. — «Газета.Ru») говорит, что они вот-вот все будут в форме. По крайней мере, Миронову-то должны были подготовить к чемпионату мира, а то стрельба у нее хромает. Ну, видимо, не подготовили.

Не буду заходить вперед, но думаю, что весь чемпионат будет таким и на медали нам рассчитывать не придется. Что касается двух кругов Мироновой, то я полагаю, что она не выкарабкается из психологической ямы, к сожалению»,

— приводит слова Резцовой Sport24.

Основательно досталось и мужчинам. «Первый этап Логинова — это вообще не его результат. Что это такое? Он проиграл 30 секунд не самым сильным спортсменам, — возмутился двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

— Там выиграл белорус, это смешно. Логинов ему проиграл 30 секунд… Ну это как вообще?»

Сам Логинов никаких комментариев после гонки не дал, поскольку еще до старта ЧМ заявил, что общаться с прессой в микст-зоне не будет. Отдувался за мужчин один Латыпов, который объяснил слабое выступление резким изменением погодных условий.

«По ощущениям, конечно, тяжелее бежалось, чем на тренировках, потому что до этого дня погода в Поклюке всегда стояла отличная. А сейчас была стопроцентная влажность, мокрый снег, трасса со льдом периодически. Пульс был высоким. Но, думаю, мы будем справляться и прибавлять по ходу турнира. Форма на протяжении подготовки была хорошая», — отметил биатлонист.

Однако эксперты отказываются принимать такие оправдания.

«Если кто-то говорит, что нашим там что-то помешало, то посмотрите на австрийцев — на всю команду два дополнительных патрона, и вот вам и результат — серебряная медаль. Поэтому в этой гонке стрелять надо было лучше», — считает Васильев.

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин высказался еще более резко:

«Это любителям казалось, что сборная будет бороться за победу сегодня. Они столько готовились, а что в итоге? Девятое место — позор.

Сейчас скажут, что проанализируют гонку и сделают выводы. Но сколько можно этих анализов. Сходите уже к проктологу или урологу — анализы сделайте.

Одни отговорки каждый раз, скажите прямо: «Как подготовились — так и выступили, такой уровень». Если нет хода, то не на что надеяться на чемпионате мира. Каждый год так».

Главный тренер сборной России Валерий Польховский действительно пообещал провести «хорошую аналитику», как предполагал Аликин, но, в отличие от экспертов, не стал уничтожать своих подопечных критикой.

«Результат не совсем тот, которого мы ожидали. Около 1:54 минуты проиграли ходом норвежской команде. С первого этапа как-то все не пошло. По поводу причин — сделаем хорошую аналитику, не будем посыпать голову пеплом. Ребята работали, не могу предъявить им претензии.

Чем объяснить проигрыш 1:12 минуты лидерам после этапов Логинова и Латыпова? Латыпов мне говорил, что на трассе было немного тяжело. С Логиновым еще не общался. Со стрельбой были проблемы весь сезон — они и сейчас проявились.

Штрафные круги Мироновой? Это биатлон, это может быть у всех ребят, мы поддерживаем Светлану. Многие чемпионаты мира мы начинали без медалей, но проводили хорошую концовку», — подытожил тренер.

Следующая гонка в рамках ЧМ состоится 12 февраля — и это будет мужской спринт, в котором Логинову предстоит защищать звание чемпиона мира.