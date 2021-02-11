Канун Лиги чемпионов: «Севилья» прервала победную серию «Барселоны»

К первому полуфинальному матчу Кубка Короля против «Севильи» «Барселона» подходила на шестиматчевой победной серии, но о стабильности каталонцам в этом сезоне приходится только мечтать.

Несмотря на предстоящую игру в Лиге чемпионов, сине-гранатовые, не имея возможностей к ротации, выставили против «Севильи» самый боевитый состав из возможных. Лионель Месси, Антуан Гризманн, Марк-Андре тер Штеген, Серхио Бускетс — все лидеры «Барсы» появились на поле с первых минут. И до 25-й минуты «блауграна» действительно оправдывала статус фаворита, создав как минимум три шанса для того, чтобы открыть счет. Однако гол в итоге забила «Севилья»:

защитник Жюль Кунде сделал впечатляющий рывок по центру, обыгрался с партнером и, обыграв Самуэля Юмтити (очередная ошибка француза в сезоне), в падении мощно пробил с близкого расстояния в дальний от себя угол, не дав Оскару Мингесе накрыть удар, а голкипер «Барсы» уже не смог выручить.

Barcelona down 1-0 at HT thanks to a nice run & finish by Jules Koundй. #BarcaSevilla #CopaDelRay pic.twitter.com/ppU1A3tncc — T-BILL (@tbillnw95) February 10, 2021

До конца тайма футболисты «Севильи» доминировали и регулярно напрягали защиту «Барселоны», но в голы реализовать это не смогли. С началом второго отрезка игры активизировались уже игроки каталонцев, но и Френки де Йонг, и Лионель Месси свои многочисленные моменты в итоге упустили. Гризманн же за всю игру ни разу не пробил в створ ворот соперника. Хозяева по большей части оборонялись, а под конец матча похоронили шансы «Барсы»:

снова провалилась линия обороны каталонцев, оставив огромную голую зону на фланге, куда вбежал Иван Ракитич и со всей силы зарядил мяч под перекладину — снова без шансов для тер Штегена. Хорват, на протяжении последних шести лет выступавший за «Барселону», как и обещал, эмоционально праздновать свой гол не стал.

LEI DO EX!



Ivan Rakitic marca contra o Barcelona!



Sevilla 2-0 Barcelona pic.twitter.com/lKp96PkIAK — Canal Grandes Ligas (@grandesligas_) February 10, 2021

Как итог, «Севилья» одержала уверенную победу со счетом 2:0 и, что не менее важно, не дала «Барселоне» забить в выездной игре. Это лишь увеличивает шансы красно-белых на выход в финал в преддверии ответного поединка, который состоится уже 3 марта , но на «Камп Ноу». Что интересно, чуть ранее ранее каталонцам снова придется сыграть на «Рамон Санчес Писхуан» с «Севильей», но в рамках очередного тура чемпионата Испании. То есть между этими двумя матчами пройдет всего три дня.

«Мы сейчас на хорошем ходу. Команда бьется за каждое очко. Сыграли мы здорово, но надо понимать, что нам противостояла хорошая, физически крепкая команда. Однако мы доминировали в матче. Думаю, моменты у нас были лучше. Я считаю, был пенальти (в моменте с фолом на Жорди Альбе. — «Газета.Ru»). Это странно, ведь когда у тебя есть VAR, надо ставить пенальти», – заявил наставник «Барсы» Рональд Куман на послематчевой пресс-конференции.

Хоть «Барселона» и проиграла и, возможно, потеряла шансы на завоевание трофея в Испании в этом сезоне (в Ла Лиге отставание от «Атлетико» все-таки слишком большое), игра наверняка запомнится капитану «блауграны». Для Месси эта встреча стала 900-й в карьере — грустный юбилей аргентинца.

Впрочем, у соперника «Барселоны» по Лиге чемпионов не все в порядке. «Пари Сен-Жермен» накануне проводил матч в Кане с одноименной командой в рамках 1/32 финала Кубка Франции. Маурисио Почеттино тоже выставил на матч главным образом основу и всех лидеров: в итоге парижане одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря единственному голу Мойзе Кина, но потеряли Неймара. На 60-й минуте бразилец травмировал приводящую мышцу левой ноги и сразу покинул поле. Теперь непонятно, сможет ли он сыграть с «Барселоной» 16 февраля на «Камп Ноу».