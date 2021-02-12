Открытие из России: Карацев разбил аргентинского топа

Серена Уильямс (США, 10) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7-5), 6:2

19-летняя Анастасия Потапова стала открытием старта первого турнира «Большого шлема» в сезоне в женской части сетки. Сначала занимающая 101-е место в мировом рейтинге россиянка обыграла 24-ю в рейтинге американку Элисон Риск.

Но не просто обыграла, а разгромила, не оставив представительнице США никаких шансов — 6:2, 6:1.

После этого была победа над стоящей в данный момент в рейтинге за пределами первой сотни, но опытной и мастеровитой венгеркой Тимеа Бабош — 6:2, 6:4.

Но лучшая теннисистка эпохи — совсем другое дело. И пусть в последние годы Серена Уильямс больше занималась своей дочерью, нежели карьерой, она остается игроком невероятного класса. Тем более к новому сезону американка готова отлично и предельно мотивирована.

В первых двух матчах турнира Серена не встретила сопротивления от немки Лауры Зигемунд и Нины Стоянович из Сербии, первой отдав всего два гейма, а со второй во втором сете разобралась всухую.

Однако встреча с Потаповой получилась для фаворита совсем иной. Юная россиянка с первых розыгрышей начала агрессивно и выиграла свою подачу под ноль, после чего во втором гейме развернулась жесткая борьба на подаче американки.

Потапова отыгралась с 40:15, а потом в игре на «больше/меньше» имела три брейк-поинта, но не использовала их и все же позволила Уильямс-младшей восстановить равновесие.

Впрочем, подачу Серены Анастасия взяла уже в шестом гейме, однако решающим это преимущество не стало. Экс-первая ракетка мира тут же сделала обратный брейк, однако затем снова проиграла свой.

Потапова вышла подавать на сет и имела даже два сетбола по ходу напряженного гейма, но упустила оба, а затем позволила сопернице реализовать первый же брейк-пойнт.

В итоге судьба первой партии решалась уже на тай-брейке, где соперницы больше делали мини-брейки, чем брали свои подачи. Тем не менее при счете 4:5 Уильямс удалось выиграть два своих мяча, а, заработав сетбол, выиграла еще и мяч на подаче россиянки, а вместе с тем и сет.

Во второй партии Уильямс тут же выиграла подачу Потаповой, но та смогла сразу же сделать обратный брейк. Однако сил, в том числе и моральных, у 19-летней россиянки уже не оставалось.

Вскоре американка выиграла еще одну чужую подачу и дальше уверенно довела матч до победы, не оставив россиянке шансов на своей и завершив все еще одним брейком — 6:2.

Тем не менее Потапова точно может занести себе в актив выступление и в Австралии вообще, и конкретно в этом поединке. Встань на ее пути кто-то другой, и вполне вероятно, что россиянка прошла бы в четвертый круг. Но Серена — это Серена.

Аслан Карацев (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина, 8) — 6:3, 6:3, 4:2

Еще интереснее путь Аслана Карацева в мужской сетке. 27-летний россиянин еще в августе, когда теннисный сезон кое-как возобновлялся после пандемии, занимал лишь 253-е место в рейтинге и выступал только на челленджерах.

Но уже тогда в его жизни произошло одно важное изменение: в 2019 году он перебрался в Минск, где стал работать с Егором Яцюком, идеально подошедшим именно российскому теннисисту, который до того безуспешно пытался найти себя в Германии или Испании, тренируясь в элитных академиях.

«Я считаю, что по игре я не уступаю ребятам, которые стоят выше в рейтинге. Мои проблемы больше были в голове, и я работаю над этим», — рассказывал сам Карацев.

Что ж, работа с Яцюком действительно дает ощутимые плоды. С августа прошлого года на счету Карацева 31 победа в 37 матчах. Он выиграл два челленджера, а в финале еще одного уступил только двукратному победителю турниров «Большого шлема» Стэну Вавринке.

Также на счету Карацева после рестарта есть победа над 48-й ракеткой мира американцем Теннисом Сандгреном.

Неудивительно, что Аслан уверенно прошел квалификацию к Australian Open и попал в основную сетку первого «шлема» сезона.

Уже в Австралии в первом круге он расправился с итальянцем Джанлукой Магером (6:3, 6:3, 6:4), а во втором буквально уничтожил крепкого белоруса Егора Герасимова (6:0, 6:1, 6:0).

Но все-таки девятая ракетка мира Шварцман, посеянный в Мельбурне под восьмым номером, соперник совсем иного калибра. На прошлой неделе он смог доставить проблемы даже первой ракетке России Даниилу Медведеву, находящемуся в прекрасной форме.

Однако матч против показывающего лучший теннис в карьере Карацева у Шварцмана совсем не получился.

В первом сете россиянин сделал брейк уже во втором гейме и имел брейк-поинт еще и в четвертом, но, главное, без шансов брал свои подачи, завершив партию за 33 минуты с первого же сетбола --6:3.

Вторая шла немножко подольше, и в ней до брейк-пойнтов добирался уже и аргентинец, вот только Карацев неизменно отыгрывался, а сам смог дважды сделать брейки, включая розыгрыш на своем втором сет-пойнте — 6:3.

Наконец в третьем сете Шварцману удалось сразу же впервые в матче забрать подачу Карацева, однако за этим последовали четыре выигранных россиянином гейма подряд, включая обратный брейк и еще одну взятую подачу Диего.

Последний раз аргентинец пытался перевернуть ситуацию в седьмом гейме, начав его с 0:40, но тут у Аслана заработала подача и он отыграл три очка кряду, потом нивелировал еще один брейк-пойнт, а дальше взял и этот гейм, и в итоге уверенно подал через один на матч — 6:3.

Теперь Карацева ждет еще одно испытание, а его соперником станет победитель канадского противостояния сеяных Дениса Шаповалова (11) и Феликса Оже-Альяссима (20).