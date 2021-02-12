За первой медалью: Логинов защищает титул чемпиона мира. LIVE

Прослушать новость Остановить прослушивание

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Спринт. Мужчины. ОНЛАЙН

В словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону проходит мужская спринтерская гонка. Россияне сражаются за первую для сборной медаль турнира, а Александр Логинов еще и защищает свое звание чемпиона в этом виде гонки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.