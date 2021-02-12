За первой медалью: Логинов защищает титул чемпиона мира. LIVE

На трассу отправился Йоханнес Бё — гроза всех спринтов. Все лучшие результаты на контрольных отметках сейчас будут побиты им.
Логинов допустил один промах! Очень жаль... 150 штрафных метров очень сильно понижают шансы на медаль, учитывая, что множество сильных соперников ни разу не промахнулись.
Легрейд идеально отстрелялся на «лежке» — ни одного промаха. Ух, какая заруба у нас сейчас идет!
Ух ты! На отметке 2,4 км Логинов еще больше взвинтил скорость. Здесь он проигрывает только норвежцу Тарьею Бё 0,2 секунды.
Логинов показал классный разгон! На первой контрольной отсечке 1,4 км россиянин пока третий, уступая лишь 0,9 секунды лидирующему шведу Понсилуоме.
Елисеев закрыл все мишени на «лежке»! Без штрафных кругов движемся дальше.
Хофер первым добрался до стрельбы лежа и быстро закрыл все мишени! Никаких штрафных кругов — идеально.
Елисеев добрался до отметки 2,4 км. Пока он показывает здесь второй результат, проигрывая только Хоферу (+1,7 секунды).
На трассе повалил снег. Скользить на лыжах становится сложнее.
На трассу ушел действующий чемпион Александр Логинов! На нем — золотой биб, о котором мы говорили в начале онлайна. Удачи в защите титула!
Стартовал мощный молодой норвежец Стурла Холм Легрейд и сразу за ним — известный итальянец Доминик Виндиш. На трассе становится все интереснее.
До отметки 1,4 км добрались первые спортсмены — итальянец Лукас Хофер, стартовавший вторым, уже обогнал эстонца Эрмица, который начинал первым. Даже интервал в 30 секунд не спас эстонца.
В гонку ушел первый россиянин — Матвей Елисеев. Удачи!
Гонка началась! Первый спортсмен — эстонец Эрмиц — ушел на дистанцию.
Правила спринта: биатлонисты стартуют с интервалом 30 секунд, каждый проходит три круга по 3,3 км и преодолевает два огневых рубежа — лежа и стоя. Биатлонисты сами выбирают огневые позиции на стрельбище. За каждый промах — штрафной круг 150 м.
Напомним, что сборная России выступает на ЧМ под названием «RBU» (Russian Biathlon Union), поскольку из-за санкций WADA, наложенных по обвинению в манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории, мы лишены государственных символов на всех крупных турнирах — чемпионатах мира и Олимпиадах.
Логинов будет выступать сегодня в золотой майке как действующий чемпион мира в спринте. Все соперники и зрители будут видеть, кто защищает свой титул.
Первый из россиян Матвей Елисеев стартует под четвертым номером, Александр Логинов — под 12-м, Эдуард Латыпов — под 50-м, Антон Бабиков — под 76-м, Карим Халили — под 96-м.
Старт будет дан в 16.30 мск.
В словенской Поклюке в рамках чемпионата мира по биатлону проходит мужская спринтерская гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.