Обидный промах: как Латыпов лишил себя шанса на золото

Российские биатлонисты вновь остались без медалей на чемпионате мира в Поклюке. Спринтерскую гонку выиграл шведский спортсмен Мартин Понсилуома, показавший отличный результат и по скорости, и по стрельбе. На втором месте оказался француз Симон Дестьё, замкнул тройку лидеров другой представитель Франции Эмильен Жаклен, допустивший один промах на первом огневом рубеже.

На старт у российской команды вышли пять биатлонистов: Матвей Елисеев (под четвертым стартовым номером), Александр Логинов (12), Эдуард Латыпов (50), Антон Бабиков (76) и Карим Халили (96), который дебютировал на чемпионате мира. При этом накануне четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов весьма критично отозвался о составе национальной команды, отметив, что кроме этой пятерки ставить было некого.

«Из кого выбирать? Гараничев? Для спринта он будет слабоват. Вы считаете, что Евгений способен обыграть Йоханнеса Бё? Никого, кроме этих пятерых, за 13 лет не подготовили. Если бы наши биатлонисты могли давать бой норвежцам, то они бы делали это постоянно. В предыдущих поколениях всегда задействовали молодежь, а сейчас кроме Халили никого нет», — цитировал Тихонова «Спорт-Экспресс».

Примечательно, что Логинов защищал титул чемпиона мира в этой дисциплине. В 2020 году на мировом первенстве в Антхольце россиянин завоевал золотую медаль в спринтерской гонке. Именно поэтому на старт он вышел в специальной — золотой — майке.

More than 300 athletes from 38 countries

Around 300 hours of live broadcast

New golden bibs for defending champions



The IBU World Championships Biathlon 2021 in @BiatlonPokljuka are about to start.



Full Press release: https://t.co/k4z6fezY4l pic.twitter.com/UegrZcEMKm — IBU (@biathlonworld) February 9, 2021

Однако лучший результат среди российских спортсменов показал Латыпов. Эту спринтерскую гонку биатлонист может записать себе в актив. С самого начала Эдуард показал высокую скорость и быстро вышел в лидеры, спокойно удерживая эту позицию. Первый огневой рубеж ему в этом помог, Латыпов отстрелял быстро и чисто, и ушел с него, все так же лидируя. Россиянин показал отличный ход и продолжал бороться за медали даже после того, как на втором рубеже из положения стоя единожды промахнулся. И тут стоит отметить то, что «стойка» достаточно часто становилась проблемой для спортсмена.

На последнем круге Латыпов ощутимо сдал по скорости, а на финишной прямой еще и обидно оступился, что привело к потере важных секунд и — как итог — только к десятому месту. А ведь именно Эдуард имел наибольшие шансы на медали в спринте.

Казалось, что могла бы неплохо сложиться гонка у Елисеева: оба огневых рубежа он провел идеально. Однако скорость россиянина оставляла желать лучшего, и после «стойки» он уже проигрывал шведу Понсилуоме 27,4 секунды.

Причем сам Елисеев, занявший в итоге 19-е место, оказался своей стрельбой недоволен, отметив, что нужно быстро стрелять быстрее. При этом он также подчеркнул, что с ходом все было нормально, однако объяснить достаточно большое отставание он не смог.

«Рассчитывал на другой результат, но показал все, на что способен. Сложно себя упрекнуть. Смогу ли добавить? Пока сложно сказать, потому что дышал нормально, двигался нормально, но проигрыш очень большой», — сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Лидер сборной России Логинов оказался на 26-й позиции и не смог защитить свой титул. Он показывал достаточно неплохой ход в начале гонки, однако бывшего чемпиона мира подвела стрельба.

На первом огневом рубеже он промазал единожды, ушел на штрафной круг, но даже после этого оставался шанс на борьбу и попадание хотя бы в десятку лучших. «Стойка» принесла еще больше проблем, которые возникли у Александра буквально по всем фронтам: на первом выстреле у него заклинило винтовку, не смогла вылететь гильза. Причем такое уже было на одном из этапов Кубка мира. На фоне этого свой четвертый выстрел Логинов смазал, получив еще один штраф, и лишился шансов на высокие места.

Но Бабиков и Халили провели куда более неудачную гонку. Антон допустил всего один промах на втором огневом рубеже, однако скорость была настолько низкой, что спортсмен занял лишь 53-е место и отстал от лидера больше чем на две минуты. Карим, дебютировавший на мировом первенстве, дважды промазал на «лежке» и отстрелял чисто из положения стоя, однако это привело его только на 64-ю позицию.

Напомним, что сборная России выступает под названием «RBU» (Russian Biathlon Union) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые были наложены на страну из-за манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. В соответствии с этими ограничениями российские атлеты не могут выступать на крупных международных турнирах (чемпионатах мира и Олимпийских играх) под национальным флагом и гимном.