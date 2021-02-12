«Со скоростью — не в порядке»: что происходит со сборной России

Вторую гонку подряд на чемпионате мира российских биатлонистов подвела стрельба. В смешанной эстафете команда претендовала на попадание в топ-3, пока Светлана Миронова не зашла на два штрафных круга, а теперь в мужском спринте Александр Логинов и особенно Эдуард Латыпов вполне могли попадать на пьедестал, если бы не два промаха у первого и не один — у другого.

Оба спортсмена показали неплохой ход, а Латыпов и вовсе лидировал на контрольных отсечках до второй стрельбы стоя, где допустил обидный промах, лишивший его борьбы за медали — и даже за золото.

В итоге гонку выиграл швед Мартин Понсилуома, который не допустил ни одного промаха и, несмотря на не самую высокую скорость, опередил всех именитых конкурентов, включая Йоханнеса Бё.

«Не уверен, что смогу уснуть сегодня. Постараюсь насладиться победой по максимуму, — заявил Понсилуома после гонки. — Я безумно счастлив, ведь знаю, сколько труда вложил в этот успех.

Впервые победить именно здесь, на чемпионате мира, — это просто идеально.

Вчера общался с отцом, и он сказал, что нужно начинать быстро, но держать все под контролем, а затем попытаться увеличить скорость на втором и третьем круге. Я бы не добился этой победы без отца, он значит все для меня. Жаль, что папа не смог присутствовать в Поклюке сегодня, это было бы просто волшебно».

Совершенно противоположные эмоции были у Йоханнеса Бё, который показал самый быстрый ход в гонке, на целых 21,6 секунды превзойдя своего ближайшего конкурента по этому показателю — Йоханнеса Дале. Если бы не два промаха на стрельбе лежа (которая у многих спортсменов получилась легко), то Бё-младший с отрывом завоевал бы золото. Но в итоге он финишировал лишь пятым.

«У меня нет внятного объяснения этим промахам на «лежке». Сложно. Я провел хороший первый круг и чувствовал, что гонка в моих руках. После двух осечек я проигрывал 30 секунд, так что это был еще не провал. Затем я сумел чисто отстреляться на «стойке» и неплохо пройти последний круг.

Если бы я сделал на один промах меньше, то финишировал бы ближе к Понсилуоме. Еще и подсказки по ходу гонки были дурацкими, хаотичными.

Сначала мне говорили, что я отстаю от Стурлы Холма Легрейда на 17 секунд, а в следующий раз — вдруг всего на две. Мне казалось, что подсказки ошибочны, из-за этого я занервничал в ответственный момент. Ужасно досадно», — приводит слова норвежца NRK.

Любопытно, что в гораздо более счастливом состоянии интервью давал россиянин Латыпов, который с одним промахом финишировал десятым, а ходом проиграл Йоханнесу Бё 37,8 секунды. Однако для сборной России это уже луч света в темном царстве, особенно учитывая, что третьему месту Латыпов уступил только 20 секунд и без промаха точно мог бы претендовать на пьедестал.

«В первой половине гонки я знал, что лидирую, на всех отсечках получалось держать эту скорость. Тренеры сообщили, что ухожу лидером после первой стрельбы. Промелькнули эмоции: «Да, круто!». Но из-за мороза мышцы чувствовали себя как-то непонятно, скованно.

Сейчас -12, и для организма это немножко стресс. С другой стороны, трасса жесткая — и мне это больше нравится, чем каша. Спасибо сервису, лыжи сегодня работали прекрасно.

На второй стрельбе у меня не прошел один габарит, чуть-чуть дернул выстрел, но все остальные мишени хладнокровно отработал, ушел четвертым. Тренеры кричали, что могу бороться за призовые места, но немного не получилось. Слишком закислился под конец дистанции. Тем не менее гонкой я доволен. Это один из лучших результатов в моей карьере.

В гонке преследования стартую десятым? Думаю, будет возможность побороться за медали, результаты очень плотные. Будет яростная борьба».

Тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов сообщил, что в ситуации с промахом Латыпов на самом деле был очень далек от точного попадания. Кроме того, на последнем выстреле ему повезло закрыть мишень — прошел габарит. После таких новостей, может, и не стоит сильно расстраиваться из-за упущенной борьбы за медали — россиянину и так изрядно повезло. Тем не менее Максимов заявил, что поздравит подопечного.

«Отношения с Эдуардом будут выясняться вечером. Думаю, десятое место в спринте — это успех, мы его с этим поздравляем.

Два промаха Логинова? Йоханнес Бё тоже промахнулся дважды. Александр не справился больше сам с собой, мы на него надеялись. Но у него будет хорошая стартовая позиция для гонки преследования.

Винить спортсменов в том, что они недоработали, неблагодарное дело. Матвей Елисеев? Молодец — показал хорошую стрельбу».

Более развернуто высказался старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский. Специалист отметил, что десятое место Латыпова — это не разочарование, поскольку штаб примерно так и оценивал его силы (в плане стоял результат от пятой до десятой позиции), а тот факт, что какое-то время перед спортсменом маячили шансы на пьедестал, возник благодаря провалу норвежцев и другим неожиданностям. Также Каминский отметил, что во многих компонентах биатлонисту еще стоит прибавить.

«Латыпов очень быстро начал и под конец устал? Я его еще в эстафете предостерегал. Здесь все-таки горы, и быстрое начало приводит к закислению. Хотя Латыпов — аэробный спортсмен и может бежать в этом состоянии. Но это может влиять на стрельбу.

Эдуарду можно добавлять практически во всем: и в техническом компоненте, и в стрельбе, и в психологии. Может, только в плане ОФП у него все в порядке. Не зря же даже Бьорндален его выделил. Добавить точности, уверенности — и все будет хорошо», — приводит слова Каминского «СЭ».

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев был не столь оптимистичен и подчеркнул, что Латыпов неправильно распределил силы на дистанции.

«Сегодня только Эдуард был близок к медалям, но проиграл лидеру 33 секунды — это один круг штрафа примерно. Я лично думаю, что он неправильно распределился по дистанции, пытался превзойти лидеров по ходу.

Да, великолепно отстрелялся на «лежке», ушел лидером. Шесть секунд — это очень много для чемпионата мира. Пришел на стойку абсолютным лидером, но после нее он начал проигрывать Легрейду, хотя уходил практически вместе с ним по времени.

Сил у Латыпова не хватило. Если бы он более грамотно распределил силы, он бы в лучшем состоянии подошел к «стойке». И финишный круг отработал бы с нарастанием скорости, а не с западом»,

— приводит слова Хованцева Sport24.

С еще более серьезной критикой команды выступил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, который подверг сомнению эффективность работы тренерского штаба.

«Латыпов, может быть, и повоевал бы за бронзовую медаль, если бы отстрелялся на ноль, но сейчас говорить об этом нет смысла. Вопрос в другом: откуда колоссальное западение в скорости у всех?

Эдуард — бегунок, но и у него идет западение в скорости. Это говорит о том, что летом подготовительная работа велась некорректно. Даже у Логинова, который тоже бегунок, что-то со скоростью не все в порядке»,

— цитирует Васильева РИА «Новости».

Напомним, Латыпов показал девятую скорость в гонке (уступил лидеру Йоханнесу Бё 37,8 секунды), а Логинов — 11-ю (+39,5).

Следующий старт у мужчин состоится 14 февраля — и это будет гонка преследования с четырьмя огневыми рубежами.