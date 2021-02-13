«Не сдается пять лет»: экс-футболист сборной смертельно болен

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Германия / Бундеслига
РБ ЛейпцигАугсбург
2:1
закончен
Италия / Серия А
БолоньяБеневенто
1:1
закончен
Испания / Примера
СельтаЭльче
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
0:1
закончен
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
1:4
закончен
Единая лига ВТБ
Астана Химки
77:82
закончен
Калев Парма
72:85
закончен
Биатлон / Чемпионат мира по биатлону
Спринт, 10 км, мужчины
закончен
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиЛиверпуль
15:30
Кристал ПэласБёрнли
18:00
Манчестер СитиТоттенхэм Хотспур
20:30
Брайтон энд Хоув АльбионАстон Вилла
23:00
Испания / Примера
ГранадаАтлетико М
16:00
СевильяУэска
18:15
ЭйбарВальядолид
20:30
БарселонаАлавес
23:00
Италия / Серия А
ТориноДженоа
17:00
НаполиЮвентус
20:00
СпецияМилан
22:45
Германия / Бундеслига
ШтутгартГерта
17:30
ВердерФрайбург
17:30
БайерМайнц
17:30
Боруссия ДХоффенхайм
17:30
УнионШальке-04
20:30
Франция / Лига 1
ПСЖНицца
19:00
РеймсЛанс
21:00
ЛионМонпелье
23:00
Украина / Премьер-лига
ЗаряДесна
15:00
МинайЛьвов
15:00
КолосШахтёр Д
18:00
Динамо КОлимпик Д
18:00
Еврохоккейтур
ШвецияРоссия
18:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
перенесен
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
23:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
00:00
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
03:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
перенесен
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
03:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
04:00
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
04:00
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
04:00
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
04:00
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
перенесен
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
06:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Зенит
13:00
Италия / Серия А
РомаУдинезе
14:30
СампдорияФиорентина
17:00
КальяриАталанта
17:00
КротонеСассуоло
20:00
Интер МЛацио
22:45
Украина / Премьер-лига
МариупольАлександрия
15:00
Днепр-1Ингулец
18:00
Рух ВВорскла
18:00
Франция / Лига 1
МонакоЛорьян
15:00
РеннСент-Этьен
17:00
МетцСтрасбург
17:00
ДижонНим
17:00
АнжеНант
17:00
ЛилльБрест
19:00
БордоМарсель
23:00
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонВулверхэмптон
15:00
Вест Бромвич АльбионМанчестер Юнайтед
17:00
АрсеналЛидс Юнайтед
19:30
ЭвертонФулхэм
22:00
Испания / Примера
ХетафеРеал Сосьедад
16:00
Реал МадридВаленсия
18:15
ЛевантеОсасуна
20:30
ВильярреалБетис
23:00
Германия / Бундеслига
Айнтрахт ФКёльн
17:30
ВольфсбургБоруссия М
20:00
КХЛ / регулярный чемпионат
Металлург МгЙокерит
15:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
23:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
перенесен
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
03:00
Развернуть

«Не сдается пять лет»: экс-футболист сборной смертельно болен

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Бывший российский футболист Сергей Мандреко болен БАС

Бывший футболист сборной СССР и России Сергей Мандреко пять лет борется с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), рассказала его супруга. От этой неизлечимой болезни в 2019 году скончался экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен.

Скопировать ссылку

В 2016 году Сергею Мандреко диагностировали БАС — боковой амиотрофический склероз. Это тяжелейшее заболевание, которое поражает центральную нервную систему, включая верхние (моторная кора головного мозга) и нижние (передние рога спинного мозга и ядра черепных нервов) двигательные нейроны, что провоцирует параличи и последующую атрофию мышц.

«Болезнь ужасная… Неизлечимая. Она не дает шанса на выживание. Перед человеком, которого схватил за горло БАС, только один вопрос: сколько? Месяц, три, год? Когда получили диагноз, мне жить не хотелось, вот честно. Сережа устроен иначе, поэтому мы все-таки смогли, научились жить заново. И сопротивляемся изо всех сил вот уже пять лет», — цитирует Telesport супругу экс-игрока Ингу. Она добавила, что вместе с ними остались самые близкие и преданные люди, среди которых выделяется главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов, в тренерском штабе которого в «Локомотиве» Мандреко работал в 2008–2009 годах.

Жена 49-летнего экс-футболиста призналась, что сейчас ее мужу значительно хуже. Однако не травмы стали причиной болезни, уверена Инга Мандреко:

«Медицина утверждает, что БАС убивает человека за несколько месяцев, вот только Сережа не сдается уже пять лет. Это неравная война, ведь БАС — невидимый, жестокий, хладнокровный и хорошо вооруженный враг, а у Сережи осталось только два патрона: слух и зрение. В последнее время он заметно сдал. Он теперь даже муху не может с лица прогнать. Сергей почти обездвижен, однако в абсолютно ясном сознании, и я точно знаю — он будет сражаться дальше.

БАС умеет находить жертвы в футболе. История Фернандо Риксена хорошо известна в России. Но вы правы: с этой болезнью ничего не понятно. Считаю, что травмы здесь ни при чем. Перечитано мною, поверьте, все: сколько форумов отработано, сколько встреч, визитов, разговоров! Сколько методик лечения перепробовали — от сирийской до индийской, включая нетрадиционные… И вот моя версия: процесс могла запустить химия, которой обрабатываются футбольные газоны».

Также Инга Мандреко рассказала о распорядке дня супруга.

«Сережа проживает день в автоматическом регулируемом кресле. Просыпаемся, умываемся, едим — все это происходит медленно и аккуратно, ведь прием пищи тоже таит в себе угрозы. Читаем интернет, смотрим ТВ, общаемся с друзьями. Днем обязательно нужно сделать гимнастику: ручки размять, постоять немножко — стоять он, слава богу, может. Обед, отдых, ужин, отбой. Вот такие у нас дни и ночи. На войне как на войне», — подытожила она.

После публикации интервью футболист Денис Глушаков записал видеоролик в поддержку Сергея Мандреко. Полузащитник «Химок» знаком с ним по работе в «Локомотиве».

«Мне сложно что-то сказать… Знаю Сергея Владимировича, с ним работал не один год. При его поддержке заиграл в Российской премьер-лиге (РПЛ). Просто хотелось бы пожелать терпения и сил, вы — настоящий мужик. Держись, Владимирович!» — сказал Глушаков.

За свой спортивный путь Сергей Мандреко поиграл как за сборную России, так и за сборные СССР, СНГ и Таджикистана. Что же касается клубной карьеры, то он примерял футболки таких известных команд, как венский «Рапид», немецкие «Герта» и «Бохум».

* * *

В 2019 году в возрасте 43 лет от БАС скончался бывший полузащитник «Зенита», легендарный голландец Фернандо Риксен.

Футболист шесть лет отыграл в шотландском «Рейнджерс», после чего пополнил состав «Зенита» летом 2006 года. Вместе с петербуржцами Фернандо поднял над головой Кубок УЕФА, стал чемпионом России, а также завоевал Суперкубок России и Суперкубок Европы.