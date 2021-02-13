«Не сдается пять лет»: экс-футболист сборной смертельно болен

В 2016 году Сергею Мандреко диагностировали БАС — боковой амиотрофический склероз. Это тяжелейшее заболевание, которое поражает центральную нервную систему, включая верхние (моторная кора головного мозга) и нижние (передние рога спинного мозга и ядра черепных нервов) двигательные нейроны, что провоцирует параличи и последующую атрофию мышц.

«Болезнь ужасная… Неизлечимая. Она не дает шанса на выживание. Перед человеком, которого схватил за горло БАС, только один вопрос: сколько? Месяц, три, год? Когда получили диагноз, мне жить не хотелось, вот честно. Сережа устроен иначе, поэтому мы все-таки смогли, научились жить заново. И сопротивляемся изо всех сил вот уже пять лет», — цитирует Telesport супругу экс-игрока Ингу. Она добавила, что вместе с ними остались самые близкие и преданные люди, среди которых выделяется главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов, в тренерском штабе которого в «Локомотиве» Мандреко работал в 2008–2009 годах.

Жена 49-летнего экс-футболиста призналась, что сейчас ее мужу значительно хуже. Однако не травмы стали причиной болезни, уверена Инга Мандреко:

«Медицина утверждает, что БАС убивает человека за несколько месяцев, вот только Сережа не сдается уже пять лет. Это неравная война, ведь БАС — невидимый, жестокий, хладнокровный и хорошо вооруженный враг, а у Сережи осталось только два патрона: слух и зрение. В последнее время он заметно сдал. Он теперь даже муху не может с лица прогнать. Сергей почти обездвижен, однако в абсолютно ясном сознании, и я точно знаю — он будет сражаться дальше.

БАС умеет находить жертвы в футболе. История Фернандо Риксена хорошо известна в России. Но вы правы: с этой болезнью ничего не понятно. Считаю, что травмы здесь ни при чем. Перечитано мною, поверьте, все: сколько форумов отработано, сколько встреч, визитов, разговоров! Сколько методик лечения перепробовали — от сирийской до индийской, включая нетрадиционные… И вот моя версия: процесс могла запустить химия, которой обрабатываются футбольные газоны».

Также Инга Мандреко рассказала о распорядке дня супруга.

«Сережа проживает день в автоматическом регулируемом кресле. Просыпаемся, умываемся, едим — все это происходит медленно и аккуратно, ведь прием пищи тоже таит в себе угрозы. Читаем интернет, смотрим ТВ, общаемся с друзьями. Днем обязательно нужно сделать гимнастику: ручки размять, постоять немножко — стоять он, слава богу, может. Обед, отдых, ужин, отбой. Вот такие у нас дни и ночи. На войне как на войне», — подытожила она.

После публикации интервью футболист Денис Глушаков записал видеоролик в поддержку Сергея Мандреко. Полузащитник «Химок» знаком с ним по работе в «Локомотиве».

«Мне сложно что-то сказать… Знаю Сергея Владимировича, с ним работал не один год. При его поддержке заиграл в Российской премьер-лиге (РПЛ). Просто хотелось бы пожелать терпения и сил, вы — настоящий мужик. Держись, Владимирович!» — сказал Глушаков.

За свой спортивный путь Сергей Мандреко поиграл как за сборную России, так и за сборные СССР, СНГ и Таджикистана. Что же касается клубной карьеры, то он примерял футболки таких известных команд, как венский «Рапид», немецкие «Герта» и «Бохум».

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В 2019 году в возрасте 43 лет от БАС скончался бывший полузащитник «Зенита», легендарный голландец Фернандо Риксен.

Футболист шесть лет отыграл в шотландском «Рейнджерс», после чего пополнил состав «Зенита» летом 2006 года. Вместе с петербуржцами Фернандо поднял над головой Кубок УЕФА, стал чемпионом России, а также завоевал Суперкубок России и Суперкубок Европы.