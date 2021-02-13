Неоспоримый чемпион: Усман нокаутировал Бернса на UFC 258

«Газета.Ru» на этом завершает свою трансляцию. До свидания.
Усмана, конечно, очень обижает, что его называют скучнейшим чемпионом в UFC, из-за чего он регулярно ввязывается в споры и показывает свое недовольство. Трудно спорить, что бойцовский стиль у Камару действительно не для каждого зрителя, но сегодняшний бой скорее будет исключением. Впрочем, приятным для Усмана.
Камару Усман говорит, что хотел бы подраться во второй раз с Масвидалем. Добавил чемпион пару слов и о том, как он ненавидит Хорхе.
И все-таки все обиды позади.
«Вы не можете игнорировать то, что сотворил Бернс, несмотря на то, что он проиграл. Я знал, что у него очень жесткие удары, если бы он попал так по другому сопернику, то любой бы соперник упал. Я понимал, что это проблема. Но вы также должны понять, что мое бойцовское IQ совершенно на другом уровне. В душе я люблю Гилберта, и мне было сложно уговорить себя разнести его. Однако эта клетка принадлежит мне, в ней не может быть друзей, и Бернс сделал сам все для того, чтобы я его победил. Я лучший на планете, я чемпион и я им остаюсь», — нескромно говорит Камару Усман.
Усман, кстати, становится новым рекордсменом полусреднего веса, одержав 13-ю победу подряд в дивизионе. Король своего веса!
Окровавленный Бернс не переставая плачет в октагоне. Не сдержал и Камару — на объявлении победителя он эмоции не сдерживает.
Нокаут! Не сумел все-таки Бернс оправиться от урона, полученного во втором раунде, и одного попадания джебом хватило Усману, чтобы снова повалить Дуриньо на землю. А дальше уже дело техники: из стойки Камару своими длиннющими руками продолжал разносить жесткими ударами Бернса и заставил рефери остановить поединок.
Второй раунд. Вот теперь Усман включился в полную силу. Потряс Бернса одним сильнейшим попаданием, а оставшийся раунд просто уже работал в роли охотника на жертву, хоть и нокаут оформить не успел. Гилберт с трудом вообще восстановился и выжил до гонга. Но все-таки чудовищные удары у Камару.
Первый раунд. Сумасшедший темп взвинтил Бернс с первых секунд, налетел с серией ударов на Усмана и заставил пошатнуться его опасным попадание в висок! Вообще не понял Камару, что происходит, и за весь раунд сделал только то, что отбивал бедра лежащему Гилберту, не давая тому подняться. Бернс в концовке ответил еще несколькими мощными выпадами.
Начинаем!
Бернс досконально изучил Усмана во время общих тренировок и считается наиболее опасным соперником для него. Текущая победная серия Гилберта, называющего себя Дуриньо, уже достигла шести матчей, а в последних поединках он не оставил шансов все тому же Вудли и Дэмиану Майе. Базовый борец, один из самых огромных (в физическом смысле) парней из полусреднего веса. Тоже не такой зрелищный, как хотелось бы, поэтому обоим есть что доказывать.
Усман стал чемпионом весной 2019 года, деклассировав бывшего доминирующего чемпиона Тайрона Вудля. После неожиданного завоевания титула Камару по прозвищу Нигерийский Кошмар расправился с эксцентричным и жестким Колби Ковингтоном, а в июле 2020-го одолел Хорхе Масвидаля, принявшего бой на коротком уведомлении из-за того, что Бернс заболел коронавирусом. Усман, пусть и далеко не самый зрелищный чемпион, но точно один из самых уверенных — свое единственное поражение он потерпел восемь лет назад.
Наконец, подходим к главному бою ивента. Камару Усман (17-1) будет в третий раз защищать титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Его соперник — опасный бразилец, его бывший напарник по тренировкам Гилберт Бернс (19-3).
Очень неожиданно (нет) бой заканчивается, пройдя всю дистанцию. Грассо, будучи фаворитом, основательнее и расчетливее выглядела. Понимания свое положение, Барбер полетела с кулаками вперед в третьем раунде и действительно помучила соперницу — этого, так или иначе, не хватило. Грассо одерживает победу единогласным решением судей и поднимется в первую десятку рейтинга, а Барбер терпит второе поражение подряд.
Со-главным событием турнира станет противостояние 22-летней Мэйси Барбер (8-1) и замыкающей рейтинг дивизиона Алексы Грассо (12-3). Будет интересно: Барбер любит охотиться за быстрым финишем, тогда как Грассо не против провести все раунды в клетки.
Вспомнил свое борцовское прошлое Гастелум и знатно зарубился с Иэном в партере, где, конечно, был значительно быстрее. Отказалась Келвин от ударки и зрелищности в пользу результата. Но у Хейниша получилась очень крутая концовка: внезапно перевел Келвина на землю и едва не задушил его. Впрочем, этого не хватило для победы. Судьи единогласно отдают этот поединок Келвину Гастелуму — он буквально сегодня спасает свою карьеру.
Переходим к бою рейтинговых средневесов Келвина Гастеллума (16-6, БН:1), бывшего претендента на титул, и не так давно ушедшего с серии из двух поражений Иэн Хейниш (14-3). Гастелуму сегодня во что бы то ни стало надо побеждать, потому что четвертое поражение кряду поставит под сомнение его будущее в UFC.
Довольным унылым получится поединок Саймона и Келлехера. Предпочтительнее с первого раунда выглядел Рики, сразу же практически оставил на лице соперника довольно глубокую сечку и полностью контролировал бой, а у Келлехера если что и получилось, то лишь несколько незначительных моментов. Единогласным решением судей отдают победу Рики Саймону, ставшую для него третьей подряд.
Следующими в клетке появляются опытные полулегковесы Рики Саймон (17-3) и Брайан Келлехер (22-11). Это дебютный поединок Саймона в новой для него весовой категории, где, впрочем, не так давно дерется и Келлехер. Зрелищные бойцы, в последнее время идущие на приятных победах.
Очень сильный бой. Возможно, даже номинант на лучший на сегодняшнем ивенте. По крайней мере, Маркес уж точно свой бонус должен получить.
Вот дела! Питоло отличное начало выдал, полностью доминировал (помотал Джулиана в партере, было несколько попыток удушения, был очень близок к тому, чтобы закончить бой), но перед третьим раундом угол Маркеса наорал на своего бойца, а тот вышел и забодал соперника, менее чем за минуту до гонга замкнув «анаконду» на шее Маки. А до сдачи Питоло вел 20-18 на карточках у каждого судьи. Тем не менее первая победа Карибского Кризиса с декабря 2017 года — невероятно эмоциональный момент для Маркеса.
Открывают главный кард представители среднего веса Маки Питоло (13-7), идущий на двух поражениях подряд, и Джулиан Маркес (7-2), который не дрался с лета 2018 года. Очень зрелищные бойцы, но явно сейчас не лучший этап их карьер.
До начала боев главного карда остаются считанные минуты. Напоминаем, какие поединки сегодня пройдут:
Маки Питоло — Джулиан Маркес (средний вес)
Рики Саймон — Брайан Келлехер (полулегкий вес)
Келвин Гастелум — Иэн Хейниш (средний вес)
Мейси Барбер — Алекса Грассо (женский наилегчайший вес)
Камару Усман — Гилберт Бернс (титульный бой в полусреднем весе)
Приветствуем всех любителей смешанных единоборств! На арене APEX в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 258, в главном поединке которого сойдутся чемпион полусреднего веса Камару Усман и претендент №1 Гилберт Бернс.