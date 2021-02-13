«Думал, что умрет»: бой Хамзата Чимаева сорвался в третий раз

Летом 2020 года мало кому известный до той поры Хамзат Чимаев заставил говорить о себе все мировое ММА-сообщество. Рекорд по количеству дней, затраченных на три победы в UFC (66 дней), сравнения с другим доминирующим борцом, Хабибом Нурмагомедовым, и легкость, с которой непобежденный Чимаев расправился со всеми соперниками, не оставили равнодушными ни фанатов, ни руководство промоушена. «Борза» стали раскручивать в соцсетях, постепенно подводя к претендентской гонке.

«Совет всем бойцам, которые отказываются драться с Чимаевым. Деритесь с ним сейчас, пока он не стал лучше! Он всего три года занимается смешанными единоборствами», — хвалит своего клиента известный менеджер Али Абдель-Азиз (также ведет дела Хабиба).

А затем — как отрезало. Получив сильного оппонента в лице идущего на серии из семи викторий Леона Эдвардса, Хамзат так за полгода в восьмиугольнике и не появился. Изначально спортсмены должны были разделить клетку 19 декабря, но поединок отменили из-за положительного теста на COVID-19 у Эдвардса. Затем — 20 января — по той же причине не смог выйти в октагон и сам Чимаев.

12 февраля стало известно, что бой Чимаев — Эдвардс снова отменен из-за плохого состояния здоровья представителя Швеции. Хамзат никак не сумеет набрать оптимальную физическую форму к 13 марта (именно в этот день его схватка с Эдвардсом должна была возглавить кард одного из турниров серии Fight Night). Так какой смысл рисковать титульным шансом и идеальным рекордом?

«Сильно огорчен тем, что случилось. Я предвкушал этот бой. Это один из моих любимых поединков 2021 года. Однако главное, на что в настоящий момент надо обращать внимание, — это здоровье Хамзата. Давайте убедимся, что парень здоров, предоставим ему лучший уход и убедимся, что он полностью выздоровел. Матчмейкер уже сейчас работает над новым боем для Эдвардса», — передает слова президента организации Даны Уайта ESPN.

Махди Шаммас, тренер Чимаева, признался, что после тренировочных сессий атлет почувствовал себя плохо и его пришлось госпитализировать.

«В один из дней после тренировки Хамзат даже не смог добраться до комнаты. У него попросту не было сил дойти… В итоге парень уснул в лобби отеля. Он не мог тренироваться. Друзья Хамзата звонили и говорили мне, что он даже не может говорить. У него была высокая температура, нестерпимая головная боль, мышцы болели. Потом за ним приехала скорая и забрала его в больницу. Даже после госпитализации он звонил мне и говорил о плохом состоянии… Он думал, что умрет. Ему было реально плохо», — цитирует тренера BJ Penn.

Что касается Эдвардса, то британец продолжает подготовку к шоу 13 марта.

На замену Хамзату Чимаеву уже рассматривается ряд бойцов, но наиболее оптимальный кандидат — экс-временный чемпион Колби Ковингтон. Скандальный американец после проигрыша чемпиону Камару Усману деклассировал бывшего короля полусреднего дивизиона Тайрона Вудли и снова находится в шаге от противостояния за пояс.

«Именно этот бой имеет смысл сейчас организовать, — сказал Уайт в разговоре с MMA Junkie. — Послушайте, Леон принял бой с парнем, занимающим 15-е место в рейтинге, но являющимся монстром. Никто не хочет драться с ним, а он этот бой принял. Однако их поединок отменяется уже третий раз. Что теперь с этим делать? Мы должны проявить уважение Леону за то, что он продолжает принимать вызовы. Мы устроим ему подходящий бой.

Конечно, бой с Колби может состояться 13 марта. Думаю, Ковингтон так или иначе тренировался все время. Думаю, он в форме и готов к бою… Срыв боя между Чимаевым и Эдвардсом случился буквально вчера — мы все еще пытаемся разбираться в ситуации».